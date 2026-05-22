Bilete la 50 de dolari pentru CM 2026! Un mare oraș din SUA intră în „război" cu FIFA: „Ne asigurăm că oamenii muncii nu vor fi excluși"
Publicat: 22.05.2026, ora 09:16
Actualizat: 22.05.2026, ora 09:31
  • Orașul New York va oferi locuitorilor săi șansa de a achiziționa bilete la prețul de 50 de dolari pentru meciurile de la CM 2026 care se joacă la New Jersey, a anunțat, joi, primarul Zohran Mamdani.
  • 1.000 de bilete la preț redus urmează să fie puse la dispoziție prin intermediul unui sistem de loterie.
  • Campionatul Mondial din vară va fi primul cu 48 de echipe și se va desfășura între 11 iunie și 19 iulie.

Biletele cu preț redus includ transport gratuit dus-întors cu autobuzul la stadionul din East Rutherford, New Jersey, și vor fi repartizate pentru cinci meciuri din faza grupelor și două meciuri din fazele eliminatorii, 150 de bilete fiind disponibile pentru fiecare meci.

„Ne asigurăm că oamenii muncii nu vor fi excluși de la evenimentul la a cărui creare au lucrat”, a declarat Mamdani într-o conferință de presă, glumind că prețul de 50 de dolari este echivalentul a cinci cafele în New York, scrie Reuters.

Începând cu 25 mai, locuitorii vor putea participa la o loterie pentru a obține șansa de a cumpăra bilete la un preț semnificativ mai mic, care vor fi netransferabile și distribuite câștigătorilor la îmbarcarea în autobuz, pentru a preveni specula.

Prețul uriaș al biletelor este o problemă uriașă pentru turneul final găzduit de SUA, Canada și Mexic.

Potrivit TicketData, o platformă de monitorizare a prețurilor biletelor, valoarea medie a unui tichet pentru un meci din faza grupelor la New York era, miercuri, de 864 de dolari.

Unele bilete puse la revânzare sunt cotate la mii de dolari pe diverse platforme, inclusiv pe piața oficială de revânzare și schimb a FIFA.

Cele mai bune locuri pentru finala din 19 iulie din New Jersey au fost scoase la vânzare la un preț de aproape 33.000 de dolari.

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a apărat prețurile ridicate ale biletelor la Cupa Mondială.

„Acesta este momentul să ne asigurăm că toată lumea este inclusă, că toată lumea este la același nivel”, a spus consilierul municipal din New York, Yusef Salaam.

Câștigătorii loteriei vor putea achiziționa până la două bilete fiecare.

Stadionul MetLife din New Jersey va găzdui opt meciuri de la Cupa Mondială, inclusiv finala.

  • Brazilia - Maroc, 13 iunie
  • Franța - Senegal, 16 iunie
  • Norvegia - Senegal, 22 iunie
  • Ecuador - Germania, 25 iunie
  • Panama - Anglia, 27 iunie
  • Un meci din 16-imi, 30 iunie,
  • Un meci din optimi, 5 iulie
  • Finala, 19 iulie

