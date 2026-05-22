„FCSB e numai una” Mihai Stoica, ironii la adresa rivalelor Dinamo și Rapid + De ce nu a felicitat-o pe U Craiova: „Pentru ce să fac un gest fals?”

Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a dezvăluit că nu și-ar fi dorit ca Dinamo sau Rapid să cucerească titlul.

Cu o etapă înainte de finalul sezonului, Universitatea Craiova a devenit matematic campioană, după succesul categoric cu U Cluj, scor 5-0.

Mihai Stoica: „De ce să fac un gest fals?”

Mihai Stoica a dezvăluit motivul pentru care nu i-a felicitat pe olteni și le-a înțepat pe rivalele Dinamo și Rapid, despre care a spus că nu și-ar fi dorit să pună mâna pe titlu.

„Mulți m-au întrebat de ce nu i-am felicitat. Eu nu am genul ăsta de abordare, să felicit oamenii, pentru că nu țin minte să ne fi felicitat cineva pe noi. Și atunci de ce să fac un gest fals?

Nu mi-a păsat cine câștigă campionatul. Dacă aș fi fost să aleg eu cine să nu ia campionatul, aș fi tras două din ele din urmă, Dinamo și Rapid. N-aș fi vrut să ia campionatul.

Bucuria pe plan local nu mă deranjează. În ziua de azi se vorbește de cine este antrenor la noi”, a declarat Mihai Stoica, citat de fanatik.ro.

FOTO. Festivitatea de premiere a celor de la U Craiova

Mihai Stoica: „FCSB e numai una”

Președintele CA de la FCSB a continuat cu ironiile la adresa rivalelor.

Acesta a amintit că duelul roș-albaștrilor cu Metaloglobus din play-out a fost mai atractiv decât derby-ul Rapid - Dinamo, care conta pentru play-off.

„Pentru noi a fost un exercițiu pentru că, să ai cifre mai bune cu Metaloglobus în play-out decât Rapid cu Dinamo în play-off, aia chiar că nu mă așteptam. Parafrazând o melodie veche, FCSB e numai una!”, a concluzionat Mihai Stoica.

