alt-text Publicat: 22.05.2026, ora 11:05
alt-text Actualizat: 22.05.2026, ora 11:05
  • CFR CLUJ - FC ARGEȘ. Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul formației din Gruia, a dezvăluit că acesta ar putea fi ultimul său meci la echipa din Ardeal.
  • CFR Cluj - FC Argeș se joacă de la ora 20:30 și va fi în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

În ultima perioadă s-a vehiculat în mai multe rânduri că tehnicianul l-ar putea înlocui pe Gâlcă la Rapid, care va părăsi echipa în această vară.

Mai mult, Victor Angelescu, președintele giuleștenilor, a confirmat că Pancu este prima opțiune pentru sezonul următor.

CFR Cluj - FC ARGEȘ. Daniel Pancu: „Sunt șanse să fie ultimul meu meci pe bancă aici”

La conferința de presă dinaintea meciului cu FC Argeș, fostul atacant nu a exclus ca meciul cu piteștenii să fie ultimul său meci pe banca formației din Gruia.

„Nu am nicio știre nici despre Rapid, nici despre nimeni. Ne bucurăm de Ciprian Deac și pentru parcursul meu aici, pentru că, da, sunt șanse să fie ultimul meci pe banca CFR-ului. Nu ascund lucrul acesta.

Atâta timp cât nu este absolut nimic sigur mâine (n.r. vineri) ne bucurăm de un an reușit, care putea, la cum arată echipa acum, dacă ar mai fi fost câteva etape, să fie maxim de reușit, adică să fim campioni.

Dar să nu-l supărăm pe Dumnezeu, ne-am atins obiectivul”, a declarat Daniel Pancu.

Daniel Pancu: „Sunt legat de CFR prin contract”

După remiza cu U Craiova (0-0), Daniel Pancu a dezvăluit că a pus mai multe condiții pentru a rămâne la echipă, însă acestea nu i se îndeplinesc.

Totuși, contractul tehnicianului la Cluj s-a prelungit automat cu doi ani, după ce a calificat echipa în cupele europene. Pancu are și o clauză de reziliere de aproximativ 50.000 de euro.

Întrebat dacă ar rămâne la CFR chiar dacă una din condiții nu ar fi îndeplinită, Pancu a replicat:

„Nu știu. Se văd prin ziare tot felul de știri. Am aflat acum că sunt cel mai bine plătit antrenor. Săptămâna asta multe lucruri se scriu, dar fără responsabilitate. Nu e de rămas.

În primul rând, am o clauză de reziliere care trebuie plătită. Sunt legat de contract, nu am niciun detaliu de dat în momentul de față. Sunt legat de CFR prin contract.

Dacă cineva mă dorește și vrea să achite clauza de reziliere și mie îmi convin condițiile, e posibil să ne despărțim, dar totul pe documente, pe acte, nu pe vorbe, pe zvonuri” a mai spus Pancu.

  • CFR Cluj a avut o revenire incredibilă cu Daniel Pancu pe bancă. Fostul atacant a preluat formația din Gruia în toamna lui 2025, când echipa era pe locul 14, și a reușit să o propulseze până pe locul 3, obținând astfel calificarea în preliminariile Conference League.

