Andrei Rațiu, gest fabulos Românul a intervenit după ce a aflat că fanii lui Rayo au fost victimele unei escrocherii legate de finala Conference League
Andrei Rațiu/ Foto: IMAGO
Stranieri

Andrei Rațiu, gest fabulos Românul a intervenit după ce a aflat că fanii lui Rayo au fost victimele unei escrocherii legate de finala Conference League

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 22.05.2026, ora 10:18
alt-text Actualizat: 22.05.2026, ora 10:18
  • Andrei Rațiu (27 de ani), internaționalul român al celor de la Rayo Vallecano, a donat bani pentru ca mai multe victime ale unei escrocherii să ajungă la finala Conference League.
  • Crystal Palace - Rayo Vallecano se joacă pe 27 mai, de la ora 22:00, pe Red Bull Arena din Leipzig, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Rayo Vallecano se află în fața unui moment istoric. La doar a doua participare în cupele europene, gruparea din Vallecas are șansa să pună mâna pe trofeul Conference League.

Bilete la 50 de dolari pentru CM 2026! Un mare oraș din SUA intră în „război” cu FIFA: „Ne asigurăm că oamenii muncii nu vor fi excluși”
Citește și
Bilete la 50 de dolari pentru CM 2026! Un mare oraș din SUA intră în „război” cu FIFA: „Ne asigurăm că oamenii muncii nu vor fi excluși”
Citește mai mult
Bilete la 50 de dolari pentru CM 2026! Un mare oraș din SUA intră în „război” cu FIFA: „Ne asigurăm că oamenii muncii nu vor fi excluși”

Rațiu a donat a donat 1.000 de euro pentru ca doi fani să ajungă la finala Conference League

Înaintea duelului de la Leipzig, povestea a doi suporteri ai clubului a devenit virală.

Enrique, un fan în vârstă de 72 de ani, și fiul său, Raul, au fost victimele unei escrocherii după ce au plătit un avans de 500 de euro pentru o deplasare cu autocarul către Germania, scrie as.com.

Ulterior, după ce s-a dovedit că mai mulți suporteri au fost afectați, a fost lansată o campanie de strângere de fonduri sub sloganul: „Niciun fan Rayo nu ar trebui să rateze finala de la Leipzig”.

Jucătorii formației din La Liga s-au alăturat, la rândul lor, acestei campanii. Printre cei care au sprijinit inițiativa se numără și Andrei Rațiu, care a donat suma de 1.000 de euro.

Sergio Camello a oferit și el 2.000 de euro, în timp ce Daniel Cardenas a contribuit cu 400 de euro.

De asemenea, presa din Spania relatează că un alt donator anonim a oferit încă 500 de euro, existând speculații că și această persoană ar putea fi un fotbalist al lui Rayo.

În total, s-au strâns 6.362 de euro pentru victimele escrocheriei.

Citește și

„L-am sunat pe Rădoi” Dezvăluirea făcută de patronul de la FCSB: „Se ferește. S-o fi gândit că îl chem înapoi”
Superliga
09:34
„L-am sunat pe Rădoi” Dezvăluirea făcută de patronul de la FCSB: „Se ferește. S-o fi gândit că îl chem înapoi”
Citește mai mult
„L-am sunat pe Rădoi” Dezvăluirea făcută de patronul de la FCSB: „Se ferește. S-o fi gândit că îl chem înapoi”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cum ajungem de la scandalul Eurovision la unirea cu Republica Moldova. Ce prevedere ciudată, „probabil singura din lume”, conține Constituția din Moldova
Cum ajungem de la scandalul Eurovision la unirea cu Republica Moldova. Ce prevedere ciudată, „probabil singura din lume”, conține Constituția din Moldova
Cum ajungem de la scandalul Eurovision la unirea cu Republica Moldova. Ce prevedere ciudată, „probabil singura din lume”, conține Constituția din Moldova
Rayo Vallecano Crystal Palace conference league andrei ratiu
Știrile zilei din sport
Amenință cu boicotul Scandal imens la naționala României de volei: jucătorii  se gândesc să nu se prezinte la Liga Europei și la Euro 2026 ! De ce a izbucnit conflictul
Volei
09:34
Amenință cu boicotul Scandal imens la naționala României de volei: jucătorii se gândesc să nu se prezinte la Liga Europei și la Euro 2026! De ce a izbucnit conflictul
Citește mai mult
Amenință cu boicotul Scandal imens la naționala României de volei: jucătorii  se gândesc să nu se prezinte la Liga Europei și la Euro 2026 ! De ce a izbucnit conflictul
Adio, CFR! Pancu și-a anunțat plecarea după meciul cu FC Argeș: „Mi se îndeplinesc toate condițiile în altă parte”
Superliga
00:12
Adio, CFR! Pancu și-a anunțat plecarea după meciul cu FC Argeș: „Mi se îndeplinesc toate condițiile în altă parte”
Citește mai mult
Adio, CFR! Pancu și-a anunțat plecarea după meciul cu FC Argeș: „Mi se îndeplinesc toate condițiile în altă parte”
Noapte lungă în Anglia Grealish și Pickford au petrecut până în zori într-un club de striptease din Manchester
Campionate
22.05
Noapte lungă în Anglia Grealish și Pickford au petrecut până în zori într-un club de striptease din Manchester
Citește mai mult
Noapte lungă în Anglia Grealish și Pickford au petrecut până în zori într-un club de striptease din Manchester
Chivu a cucerit Italia Ales cel mai bun antrenor din Serie A în primul sezon la Inter!
Campionate
22.05
Chivu a cucerit Italia Ales cel mai bun antrenor din Serie A în primul sezon la Inter!
Citește mai mult
Chivu a cucerit Italia Ales cel mai bun antrenor din Serie A în primul sezon la Inter!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:29
După Rapid, finala Cupei Scoției! Neil Lennon e în cursă spre trofeu cu o echipă din liga a 2-a. Azi, contra lui Celtic: „Ce spunea Mike Tyson?”
După Rapid, finala Cupei Scoției! Neil Lennon e în cursă spre trofeu cu o echipă din liga a 2-a. Azi, contra lui Celtic: „Ce spunea Mike Tyson?”
11:30
„Nu este vorba despre mine” Sabalenka s-a alăturat protestului de la Roland Garros: „Ca lider mondial, trebuie să iau atitudine”
„Nu este vorba despre mine” Sabalenka s-a alăturat protestului de la Roland Garros: „Ca lider mondial, trebuie să iau atitudine”
09:34
Amenință cu boicotul Scandal imens la naționala României de volei: jucătorii se gândesc să nu se prezinte la Liga Europei și la Euro 2026! De ce a izbucnit conflictul
Amenință cu boicotul Scandal imens la naționala României de volei: jucătorii  se gândesc să nu se prezinte la Liga Europei și la Euro 2026 ! De ce a izbucnit conflictul
09:57
„Va merita Balonul de Aur” Laude pentru Kvaratskhelia, care vine la amicalul cu România direct de la finala Champions League
„Va merita Balonul de Aur” Laude pentru Kvaratskhelia , care vine la amicalul cu România direct de la finala Champions League
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție
Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani
Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Top stiri
„Coaliție pentru a prelua AMFB” Ilie Drăgan acuză că zeci de cluburi au fost excluse de la votul pentru alegerile din 28 mai
Nationala
09:00
„Coaliție pentru a prelua AMFB” Ilie Drăgan acuză că zeci de cluburi au fost excluse de la votul pentru alegerile din 28 mai
Citește mai mult
„Coaliție pentru a prelua AMFB” Ilie Drăgan acuză că zeci de cluburi au fost excluse de la votul pentru alegerile din 28 mai
„M-am simțit cel mai iubit jucător” FOTO: Ciprian Deac, discurs în lacrimi după ultimul meci al carierei: „Ne-ați făcut să ne simțim fotbaliști”
Superliga
22.05
„M-am simțit cel mai iubit jucător” FOTO: Ciprian Deac, discurs în lacrimi după ultimul meci al carierei: „Ne-ați făcut să ne simțim fotbaliști”
Citește mai mult
„M-am simțit cel mai iubit jucător” FOTO: Ciprian Deac, discurs în lacrimi după ultimul meci al carierei: „Ne-ați făcut să ne simțim fotbaliști”
„În război, orice e permis” Partenere în viață, rivale în finala Ligii Campionilor: „Niciuna nu va avea milă!”
Liga Campionilor
22.05
„În război, orice e permis” Partenere în viață, rivale în finala Ligii Campionilor: „Niciuna nu va avea milă!”
Citește mai mult
„În război, orice e permis” Partenere în viață, rivale în finala Ligii Campionilor: „Niciuna nu va avea milă!”
București de weekend 🩵 Noaptea Muzeelor, Asian Food Fest, Festivalul lui Bobiță, petreceri, târguri și multe altele au loc în Capitală, în perioada 22-24 mai
B365
21.05
București de weekend 🩵 Noaptea Muzeelor, Asian Food Fest, Festivalul lui Bobiță, petreceri, târguri și multe altele au loc în Capitală, în perioada 22-24 mai
Citește mai mult
București de weekend 🩵 Noaptea Muzeelor, Asian Food Fest, Festivalul lui Bobiță, petreceri, târguri și multe altele au loc în Capitală, în perioada 22-24 mai

Echipe/Competiții

fcsb 43 CFR Cluj 37 dinamo bucuresti 25 rapid 15 Universitatea Craiova 43 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
23.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share