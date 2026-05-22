Andrei Rațiu, gest fabulos Românul a intervenit după ce a aflat că fanii lui Rayo au fost victimele unei escrocherii legate de finala Conference League

Andrei Rațiu (27 de ani), internaționalul român al celor de la Rayo Vallecano, a donat bani pentru ca mai multe victime ale unei escrocherii să ajungă la finala Conference League.

Rayo Vallecano se află în fața unui moment istoric. La doar a doua participare în cupele europene, gruparea din Vallecas are șansa să pună mâna pe trofeul Conference League.

Rațiu a donat a donat 1.000 de euro pentru ca doi fani să ajungă la finala Conference League

Înaintea duelului de la Leipzig, povestea a doi suporteri ai clubului a devenit virală.

Enrique, un fan în vârstă de 72 de ani, și fiul său, Raul, au fost victimele unei escrocherii după ce au plătit un avans de 500 de euro pentru o deplasare cu autocarul către Germania, scrie as.com.

Ulterior, după ce s-a dovedit că mai mulți suporteri au fost afectați, a fost lansată o campanie de strângere de fonduri sub sloganul: „Niciun fan Rayo nu ar trebui să rateze finala de la Leipzig”.

Jucătorii formației din La Liga s-au alăturat, la rândul lor, acestei campanii. Printre cei care au sprijinit inițiativa se numără și Andrei Rațiu, care a donat suma de 1.000 de euro.

Sergio Camello a oferit și el 2.000 de euro, în timp ce Daniel Cardenas a contribuit cu 400 de euro.

Nunca dejé de confiar en ellos. Sabía que no nos iban a dejar tirados. Que lleve diez minutos llorando sin parar qué cojones es? https://t.co/PtPdc5wsMT pic.twitter.com/3fBswGCjGJ — ⚡Bolton 🇵🇸 (@Soybolton) May 21, 2026

De asemenea, presa din Spania relatează că un alt donator anonim a oferit încă 500 de euro, existând speculații că și această persoană ar putea fi un fotbalist al lui Rayo.

În total, s-au strâns 6.362 de euro pentru victimele escrocheriei.

