Deces subit în SUA Unul dintre cei mai mari piloți din istoria NASCAR a murit la vârsta de 41 de ani. Cauza nu a fost dezvăluită

Kyle Busch, dublu campion NASCAR, a murit brusc la vârsta de 41 de ani.

Decesul subit al legendei sporturilor cu motor din SUA, care ocupa locul nouă în clasamentul all-time al victoriilor din circuit, a fost anunțat joi printr-o declarație comună a familiei Busch, a echipei Richard Childress Racing și a NASCAR.

Reprezentanții lui Busch declaraseră în cursul zilei de joi că sportivul fusese internat în spital cu o afecțiune gravă.

Kyle Busch a murit la 41 de ani

„Viitor membru al Hall of Fame, Kyle era un talent rar, unul care apare o dată într-o generație”, se arată în declarație. „Era tenace, pasionat, extrem de talentat și ținea foarte mult la acest sport și la fani. NASCAR a pierdut astăzi un gigant al sportului, mult prea devreme”, se arată în mesajul transmis de familia sportivului.

Busch se afla la cel de-al 22-lea sezon în divizia de top a NASCAR, unde câștigase două titluri și 63 de curse.

„De-a lungul unei cariere care s-a întins de-a lungul a mai bine de două decenii, Kyle a stabilit recorduri în ceea ce privește victoriile în seriile naționale, a câștigat campionate la cel mai înalt nivel al NASCAR și a promovat următoarea generație de piloți în calitate de proprietar în Truck Series”, se mai arată în comunicat, potrivit BBC.

We are saddened and heartbroken to share the news of the passing of Kyle Busch, a two-time Cup champion and one of our sport's greatest and fiercest drivers. He was 41 years old.



We extend our deepest condolences to the Busch family, Richard Childress Racing and the entire… pic.twitter.com/FARIF6OKrw — NASCAR (@NASCAR) May 21, 2026

Busch urma să concureze pe 25 mai în cursa Coca-Cola 600 pe circuitul Charlotte Motor Speedway din statul american Carolina de Nord.

Joi dimineață, familia lui Busch a anunțat într-un comunicat că acesta se afla în spital din cauza unei boli grave.

Pilotul se afla sub tratament și urma să nu participe la niciuna dintre activitățile programate în weekendul următor. Anunțul decesului a venit câteva ore mai târziu.

Mașina condusă de Kyle Busch FOTO Imago

Moartea lui Busch, „un șoc absolut”

După anunțul morții subite a lui Busch au curs mesaje de omagiere.

„Nu pot să înțeleg deloc această veste. Trebuie doar să ne gândim la familia lui în aceste momente. Te iubim, KB.”, a scris fostul său coechipier Denny Hamlin pe rețelele de socializare.

Pilotul de NASCAR Brad Keselowski a postat la rândul său: „Un șoc absolut. Foarte greu de acceptat”.

Dale Earnhardt Jr., care a avut conflicte cu Busch la începutul carierelor lor, a declarat într-un comunicat:

„Din fericire, ne-am acordat timpul necesar pentru a ne rezolva diferențele, iar el a fost cel care a inițiat acest lucru printr-o conversație despre modul în care ne gestionam fiecare echipele de curse. Dar el a fost cel care a depus efortul pentru ca acest lucru să fie posibil.”

Earnhardt Jr. a continuat: „Mi se rupe inima pentru familia Busch. Nu voi putea niciodată să înțeleg această pierdere, dar sunt recunoscător că am găsit o cale să devenim prieteni.”

Kyle Busch a fost una dintre cele mai mari vedete ale sporturilor cu motor în SUA. A fost pilotul cu cele mai multe victorii combinate din istoria sportului în cele trei serii naționale: 234 (102 în Xfinity Series, 69 în NASCAR Truck Series și 63 în NASCAR Cup Series).

Cauza decesului nu a fost încă dezvăluită, dar în timpul cursei din 10 mai, Kyle Busch a solicitat asistență medicală prin radio. Conform transmisiunii televizate, Busch se confrunta cu o răceală agravată de forțele G și de schimbările de altitudine de pe circuitul Watkins Glen din statul american New York, o cursă pe care a reușit totuși să o termine, clasându-se pe locul 8.

Cu acea ocazie, Busch a solicitat asistență medicală imediată din cauza unei tuse severe și a disconfortului fizic. La câteva zile după acel episod, el a recunoscut că încă nu se simțea refăcut: „Nu m-am recuperat complet.”

