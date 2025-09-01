Guiu, înapoi la Chelsea   Abia împrumutat la Sunderland, fotbalistul revine pe Stamford Bridge

Marc Guiu (19 ani), împrumutat de Chelsea la Sunderland, a fost chemat de urgență înapoi la echipa de pe Stamford Bridge, după ce Liam Delap (22 de ani) s-a accidentat.

Marc Guiu fusese cedat la nou-promovata din Premier League la începutul acestei luni.

Liam Delap, atacantul celor de la Chelsea, s-a accidentat sâmbătă în partida din Premier League cu Fulham, 2-0.

Jucătorul englez a fost adus la finalul sezonului trecut de la Ipswich Town pentru 35 de milioane de euro.

Marc Guiu, chemat înapoi de Chelsea

În urma accidentării lui Liam Delap, Maresca avea nevoie urgent de atacant, așa că a decis să apeleze la serviciile lui Marc Guiu , deși abia îl trimisese să prindă minute la Sunderland.

Fabrizio Romano anunță că Guiu se va întoarce la Chelsea cu efect imediat, după ce clubul a ajuns la un acord cu Sunderland pentru a-i rezilia contractul de împrumut.

Liam Delap ar putea lipsi mai mult decât se estimase inițial, iar acest lucru a creat panică în tabăra londonezilor, mai ales pentru că Nicolas Jackson refuză să se întoarcă la echipă.

Chelsea fusese de acord să-l cedeze pe Jackson la Bayern Munchen, dar jucătorul a fost anunțat, după ce aterizase în Germania ca să semneze cu bavarezii, că trebuie să revină în Anglia. Răsturnarea de situația l-a enervat teribil pe jucător și pe impresarul acestuia.

Marc Guiu a fost transferat de Chelsea în 2024 de la Barcelona. Un an mai târziu, acesta a fost împrumutat la Sunderland, acolo unde a reușit deja să înscrie în Carabao Cup, împotriva lui Huddersfield, scor 1-1.

Marc Guiu towers home a header to score his first Sunderland goal 😍 https://t.co/MKSoK5nqMQ pic.twitter.com/gQXppI9A6R — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) August 26, 2025

8 milioane de euro valorează Marc Guiu, conform Transfermarkt

Nicolas Jackson a mers să semneze cu Bayern, dar a fost chemat înapoi de Chelsea

Blocarea transferului lui Nicolas Jackson la Bayern Munchen se datorează aceluiași motiv pentru care Marc Guiu e înapoi la Chelsea.

Echipa antrenată de Enzo Maresca i-a cerut lui Jackson să se întoarcă la Londra, însă atât jucătorul, cât și agentul său refuză să facă acest lucru.

„Nu ne întoarcem. Avionul nu zboară înapoi” a scris impresarul lui Jackson, Diomansy Kamara, pe Instagram.

