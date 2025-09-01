Guiu, înapoi la Chelsea   Abia împrumutat la Sunderland, fotbalistul revine pe Stamford Bridge
Marc Guiu
Campionate

Guiu, înapoi la Chelsea Abia împrumutat la Sunderland, fotbalistul revine pe Stamford Bridge

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 01.09.2025, ora 13:49
  • Marc Guiu (19 ani), împrumutat de Chelsea la Sunderland, a fost chemat de urgență înapoi la echipa de pe Stamford Bridge, după ce Liam Delap (22 de ani) s-a accidentat.
  • Marc Guiu fusese cedat la nou-promovata din Premier League la începutul acestei luni.

Liam Delap, atacantul celor de la Chelsea, s-a accidentat sâmbătă în partida din Premier League cu Fulham, 2-0.

Jucătorul englez a fost adus la finalul sezonului trecut de la Ipswich Town pentru 35 de milioane de euro.

Așa l-a convins Dinamo pe Mazilu „Am observat asta”+ Ce a răspuns când a fost întrebat când debutează sub comanda lui Kopic
Citește și
Așa l-a convins Dinamo pe Mazilu „Am observat asta”+ Ce a răspuns când a fost întrebat când debutează sub comanda lui Kopic
Citește mai mult
Așa l-a convins Dinamo pe Mazilu „Am observat asta”+ Ce a răspuns când a fost întrebat când debutează sub comanda lui Kopic

Marc Guiu, chemat înapoi de Chelsea

În urma accidentării lui Liam Delap, Maresca avea nevoie urgent de atacant, așa că a decis să apeleze la serviciile lui Marc Guiu, deși abia îl trimisese să prindă minute la Sunderland.

Fabrizio Romano anunță că Guiu se va întoarce la Chelsea cu efect imediat, după ce clubul a ajuns la un acord cu Sunderland pentru a-i rezilia contractul de împrumut.

Liam Delap ar putea lipsi mai mult decât se estimase inițial, iar acest lucru a creat panică în tabăra londonezilor, mai ales pentru că Nicolas Jackson refuză să se întoarcă la echipă.

Chelsea fusese de acord să-l cedeze pe Jackson la Bayern Munchen, dar jucătorul a fost anunțat, după ce aterizase în Germania ca să semneze cu bavarezii, că trebuie să revină în Anglia. Răsturnarea de situația l-a enervat teribil pe jucător și pe impresarul acestuia.

Marc Guiu a fost transferat de Chelsea în 2024 de la Barcelona. Un an mai târziu, acesta a fost împrumutat la Sunderland, acolo unde a reușit deja să înscrie în Carabao Cup, împotriva lui Huddersfield, scor 1-1.

8 milioane de euro
valorează Marc Guiu, conform Transfermarkt

Nicolas Jackson a mers să semneze cu Bayern, dar a fost chemat înapoi de Chelsea

Blocarea transferului lui Nicolas Jackson la Bayern Munchen se datorează aceluiași motiv pentru care Marc Guiu e înapoi la Chelsea.

Echipa antrenată de Enzo Maresca i-a cerut lui Jackson să se întoarcă la Londra, însă atât jucătorul, cât și agentul său refuză să facă acest lucru.

„Nu ne întoarcem. Avionul nu zboară înapoi” a scris impresarul lui Jackson, Diomansy Kamara, pe Instagram.

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Citește și

Așa l-a convins Dinamo pe Mazilu „Am observat asta”+ Ce a răspuns când a fost întrebat când debutează sub comanda lui Kopic
Superliga
12:00
Așa l-a convins Dinamo pe Mazilu „Am observat asta”+ Ce a răspuns când a fost întrebat când debutează sub comanda lui Kopic
Citește mai mult
Așa l-a convins Dinamo pe Mazilu „Am observat asta”+ Ce a răspuns când a fost întrebat când debutează sub comanda lui Kopic
Fără VAR în prima repriză Probleme la meciul dintre Rayo Vallecano și Barcelona » Lamine Yamal, penalty contestat
Campionate
11:09
Fără VAR în prima repriză Probleme la meciul dintre Rayo Vallecano și Barcelona » Lamine Yamal, penalty contestat
Citește mai mult
Fără VAR în prima repriză Probleme la meciul dintre Rayo Vallecano și Barcelona » Lamine Yamal, penalty contestat

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

VIDEO Cum a reușit o națiune care încape cu totul pe Arena Națională să realizeze unul dintre cele mai ambițioase proiecte rutiere din lume: o rețea de tuneluri care se întâlnesc într-un giratoriu sub mare
VIDEO Cum a reușit o națiune care încape cu totul pe Arena Națională să realizeze unul dintre cele mai ambițioase proiecte rutiere din lume: o rețea de tuneluri care se întâlnesc într-un giratoriu sub mare
VIDEO Cum a reușit o națiune care încape cu totul pe Arena Națională să realizeze unul dintre cele mai ambițioase proiecte rutiere din lume: o rețea de tuneluri care se întâlnesc într-un giratoriu sub mare
Premier League sunderland chelsea marc guiu
Știrile zilei din sport
Protest la Miercurea Ciuc  Bannerul apărut la tribuna a doua + fotbaliștii au intrat pe teren cu tricouri speciale: „Nu există!”. De la ce a pornit totul
Superliga
01.09
Protest la Miercurea Ciuc Bannerul apărut la tribuna a doua + fotbaliștii au intrat pe teren cu tricouri speciale: „Nu există!”. De la ce a pornit totul
Citește mai mult
Protest la Miercurea Ciuc  Bannerul apărut la tribuna a doua + fotbaliștii au intrat pe teren cu tricouri speciale: „Nu există!”. De la ce a pornit totul
Bîrligea și încă un absent VIDEO+FOTO Imagini de la antrenamentul României: pe cine au preferat fanii
Nationala
01.09
Bîrligea și încă un absent VIDEO+FOTO Imagini de la antrenamentul României: pe cine au preferat fanii
Citește mai mult
Bîrligea și încă un absent VIDEO+FOTO Imagini de la antrenamentul României: pe cine au preferat fanii
Doar Pro TV poate să bată fotbalul CFR - FCSB a avut audiență mare, care a surclasat toate televiziunile din România, cu excepția Pro-ului
Superliga
01.09
Doar Pro TV poate să bată fotbalul CFR - FCSB a avut audiență mare, care a surclasat toate televiziunile din România, cu excepția Pro-ului
Citește mai mult
Doar Pro TV poate să bată fotbalul CFR - FCSB a avut audiență mare, care a surclasat toate televiziunile din România, cu excepția Pro-ului
„Am discutat cu tatăl lui”  Andrei Nicolescu, despre transferul fostului mijlocaș de la FCSB: „Facem o analiză” 
Superliga
01.09
„Am discutat cu tatăl lui” Andrei Nicolescu, despre transferul fostului mijlocaș de la FCSB: „Facem o analiză”
Citește mai mult
„Am discutat cu tatăl lui”  Andrei Nicolescu, despre transferul fostului mijlocaș de la FCSB: „Facem o analiză” 
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:03
FCSB, „vânată” de arbitri? Tănase nu a uitat de meciul de la Cluj: „Adevărul e altul. Suntem dezavantajați de multe ori”
FCSB, „vânată” de arbitri? Tănase nu a uitat de meciul de la Cluj: „Adevărul e altul. Suntem dezavantajați de multe ori”
10:44
Dat afară de ruși „Mentalitatea lui spaniolă nu i-a permis să facă asta”. Ce-i reproșează șefii
Dat afară de ruși „Mentalitatea lui spaniolă nu i-a permis să facă asta”. Ce-i reproșează șefii
09:31
Scandări antiromânești UEFA a dezvăluit ce au strigat maghiarii împotriva României la meciul cu Turcia din Nations League » Cum s-a apărat Federația din Ungaria
Scandări antiromânești UEFA a dezvăluit ce au strigat maghiarii împotriva României la meciul cu Turcia din Nations League » Cum s-a apărat Federația din Ungaria
10:56
Dele Alli, concediat de Como Dezastru pentru jucătorul care valora cândva 100 de milioane de euro: a jucat 9 minute în șapte luni!
Dele Alli, concediat de Como  Dezastru pentru jucătorul care valora cândva 100 de milioane de euro: a jucat 9 minute în șapte luni!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România <span>-</span> Bangladesh, la camera VAR
„Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”
Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?
Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Top stiri din sport
Moment impresionant în Norvegia Fosta jucătoare de la HCM Baia Mare a revenit pe teren la două luni după ce a fost diagnosticată cu cancer: „Un val de emoții”
Handbal
01.09
Moment impresionant în Norvegia Fosta jucătoare de la HCM Baia Mare a revenit pe teren la două luni după ce a fost diagnosticată cu cancer: „Un val de emoții”
Citește mai mult
Moment impresionant în Norvegia Fosta jucătoare de la HCM Baia Mare a revenit pe teren la două luni după ce a fost diagnosticată cu cancer: „Un val de emoții”
„Eliberați din sclavie” Mourinho, contestat pentru eșecul Fenerbahce: „E terminat!”. Cine ar putea antrena cu FCSB
Campionate
01.09
„Eliberați din sclavie” Mourinho, contestat pentru eșecul Fenerbahce: „E terminat!”. Cine ar putea antrena cu FCSB
Citește mai mult
„Eliberați din sclavie” Mourinho, contestat pentru eșecul Fenerbahce: „E terminat!”. Cine ar putea antrena cu FCSB
Verdict din Spania la CFR - FCSB FOTO. Un mare arbitru din La Liga a analizat cele mai controversate faze » A fost penalty la Alibec? Trebuia eliminat Popescu?
Superliga
01.09
Verdict din Spania la CFR - FCSB FOTO. Un mare arbitru din La Liga a analizat cele mai controversate faze » A fost penalty la Alibec? Trebuia eliminat Popescu?
Citește mai mult
Verdict din Spania la CFR - FCSB FOTO. Un mare arbitru din La Liga a analizat cele mai controversate faze » A fost penalty la Alibec? Trebuia eliminat Popescu?
Erik ten Hag, demis de Leverkusen Remiza cu Bremen  i-a fost fatală! În 2024, olandezul a fost dat afară de Manchester United
Campionate
01.09
Erik ten Hag, demis de Leverkusen Remiza cu Bremen i-a fost fatală! În 2024, olandezul a fost dat afară de Manchester United
Citește mai mult
Erik ten Hag, demis de Leverkusen Remiza cu Bremen  i-a fost fatală! În 2024, olandezul a fost dat afară de Manchester United

Echipe/Competiții

fcsb 87 CFR Cluj 40 dinamo bucuresti 14 rapid 7 Universitatea Craiova 42 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 2 uta arad 7 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
02.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share