Fără VAR în prima repriză Probleme la meciul dintre Rayo Vallecano și Barcelona » Lamine Yamal, penalty contestat

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 01.09.2025, ora 11:09
alt-text Actualizat: 01.09.2025, ora 11:09
  • Partida dintre Rayo Vallecano, formația românului Andrei Rațiu (27 de ani), și Barcelona, încheiată 1-1, s-a jucat fără ajutorul arbitrajului video, după o defecțiune în camera VAR.
  • Rațiu a fost aproape să înscrie un gol în prima repriză.

Arbitrul Mateo Busquets i-a chemat pe cei doi antrenori la banca tehnică pentru a-i informa că partida va începe fără VAR, chiar înainte de fluierul de start.

Haos la meciul dintre Rayo Vallecano și Barcelona. S-a jucat fără VAR în prima repriză

În minutul 12, arbitrul a anunțat că legătura fusese restabilită, însă doar parțial: Busquets nu a avut acces la monitorul din stadion pentru a revedea fazele.

Situația a rămas neclară, iar spre jumătatea reprizei discuțiile dintre „central” și Frenkie de Jong, căpitanul Barcelonei, au sugerat că semnalul fusese din nou pierdut, conform marca.com.

Momentul cel mai controversat a venit în minutul 37. Lamine Yamal a pătruns în careu, l-a driblat pe Chavarria, a căzut și a obținut un penalty transformat tot de el.

Decizia a stârnit proteste vehemente ale jucătorilor lui Rayo, însă fără VAR faza nu a putut fi verificată, astfel că hotărârea arbitrului a rămas definitivă.

Galerie foto (12 imagini)

Penalty-ul acordat lui Lamine Yamal în meciul dintre Rayo și Barcelona, scor 1-1. Foto: Captură YouTube, @LALIGA Penalty-ul acordat lui Lamine Yamal în meciul dintre Rayo și Barcelona, scor 1-1. Foto: Captură YouTube, @LALIGA Penalty-ul acordat lui Lamine Yamal în meciul dintre Rayo și Barcelona, scor 1-1. Foto: Captură YouTube, @LALIGA Penalty-ul acordat lui Lamine Yamal în meciul dintre Rayo și Barcelona, scor 1-1. Foto: Captură YouTube, @LALIGA Penalty-ul acordat lui Lamine Yamal în meciul dintre Rayo și Barcelona, scor 1-1. Foto: Captură YouTube, @LALIGA
+12 Foto
labels.photo-gallery

Problemele cu VAR nu au fost singurele de la meciul Rayo - Barcelona

În plus, în ultimele zile starea gazonului de pe stadionul Vallecas a devenit unul dintre cele mai dezbătute subiecte din fotbalul spaniol.

Arena lui Rayo se află de ceva timp într-un proces vizibil de degradare, iar recent Isi Palazon a descris suprafața de joc drept „un câmp de cartofi”, conform sport.es.

Înaintea partidei, președintele clubului, Raul Martin Presa, a minimizat situația: „Maradona este exemplul ideal: juca pe noroaie și făcea minuni. Un fotbalist bun joacă pe orice suprafață”.

Comunicatul Mediapro despre lipsa sistemului VAR

„A fost o problemă tehnică legată de sistemul electric, ale cărei cauze nu au fost stabilite. Asta a împiedicat buna funcționare a serviciului VAR în prima repriză a meciului Rayo Vallecano-FC Barcelona.

În ciuda eforturilor întregii echipe tehnice, serviciul nu a reușit să funcționeze corect, acesta fiind restabilit la normal în timpul reprizei secunde”, a declarat Mediapro într-un comunicat referitor la incident.

Problemele nu s-au oprit aici. Pe banca Barcelonei, staff-ul tehnic nu a avut suficiente locuri disponibile, iar organizatorii au fost nevoiți să aducă scaune suplimentare pentru toată echipa.

Andrei Rațiu a fost aproape să înscrie

Înainte ca Lamine Yamal să deschidă scorul, fundașul român Andrei Rațiu a fost foarte aproape să marcheze, după ce a primit o pasă excelentă în fața porții, însă șutul său a fost respins de Garcia.

Partida s-a încheiat la egalitate, 1-1, grație reușitei lui Fran Perez din minutul 67.

În clasament, Barcelona se află pe locul patru, cu șapte puncte, în timp ce Rayo ocupă poziția a zecea, având patru puncte.

