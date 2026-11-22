Roberto De Zerbi nu mai e la fel de încordat din cauza situației lui Tottenham în Premier League, dar nici nu vrea să aibă probleme cu jucătorii după lansarea GTA VI.

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Roberto De Zerbi, 47 de ani, chemat de urgență să salveze Tottenham în martie 2026, a evitat retrogradarea în ultima clipă sezonul trecut.

Chiar dacă începutul acestei stagiuni a fost la fel de rău, londonezii fiind ultimii la un moment dat în Premier League, antrenorul italian pare să fi găsit în sfârșit soluția problemelor pe White Hart Lane.

De Zerbi, alerta GTA: „Trebuie să închidă Play Station. Altfel, mă duc în camerele lor”

După 2-0 cu Ipswich, sâmbătă, acasă, Spurs sunt pe locul 9 după 11 etape, la doar trei puncte de Top 5.

Totuși, ceva îl îngrijorează: lansarea pe 19 noiembrie a celui de-al 6-lea joc al popularei serii Grand Theft Auto de la Rockstar Games, pentru PlayStation 5 și Xbox Series X/S.

Lansarea GTA VI a fost așteptată cu nerăbdare de tineri din lumea întreagă

După ce l-a văzut pe Bryan Mbeumo, atacantul lui Manchester United, care le-a arătat fanilor cum joacă GTA 6 la miezul nopții, De Zerbi le-a dat un mesaj de avertisment propriilor jucători.

„Nu sunt polițist, sunt antrenor. Sunt oameni buni în vestiarul meu. Pot juca PlayStation când e cazul, dar trebuie să-l închidă la un moment dat.

Altfel, mă duc în camerele lor și le distrug GTA”, a spus De Zerbi, potrivit site-ului Football London.

Nu se știe dacă gluma de acum ar putea deveni realitate în clipe de furie.

Baschetbalist, despre GTA: „Toate ligile se prăbușesc”

Încă din septembrie, un baschetbalist de NBA anunța: „Fiți atenți la luna noiembrie! Se lansează GTA”.

Steven Adams, pivotul lui Houston Rockets, completa mesajul: „Uitați-vă la NFL, uitați-vă la toate ligile și vedeți cum se prăbușesc!

În noiembrie, nivelul o să scadă, apoi ar trebui să-și revină… inclusiv la antrenori”.

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