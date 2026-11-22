Jose Mourinho (63 de ani), antrenorul lui Real Madrid, a avut un răspuns amuzant atunci când a fost întrebat de ce nu îi folosește pe Carlos Espi (21 de ani) și Kylian Mbappe (27 de ani) în același timp.

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Real Madrid s-a impus cu greu în meciul cu Celta Vigo, scor 2-1. Carlos Espi a marcat golul victoriei în minutul 85, la 6 minute de la intrarea sa pe teren.

Tânărul atacant spaniol s-a dovedit a fi „arma secretă” a lui Real Madrid, reușind să înscrie de mai multe ori pe finalul partidelor.

Jose Mourinho, răspuns amuzant legat de Espi și Mbappe

În cadrul conferinței de presă de la finalul meciului cu Celta Vigo, Jose Mourinho a fost întrebat de ce nu îi folosește pe Carlos Espi și Kylian Mbappe în același timp pe teren.

„Pot să-i bag, dar când pierdem mingea, eu, care stau acolo pe margine, trebuie să intru pe teren și să-i dau una vreunuia aflat pe contraatac ca să-l opresc.

Pentru că a juca cu doi atacanți puri înseamnă că extremele tale trebuie să se apere în zona centrală. Iar aceia nu vor fi, cu siguranță, Diomande, Vinicius, Arda… poate puțin Brahim… dar, având în vedere caracteristicile extremelor noastre, nu suntem construiți pentru un 4-4-2 clasic.

La modul în care am terminat meciul, cred că dacă am fi marcat cu 15 minute înainte de final, nu am fi câștigat. Chiar cred că nu câștigam. Dar cum mai erau doar 5 minute, cu jucătorii aflați pe teren, ții de minge, obții faulturi în jumătatea adversă… și controlezi meciul mai mult din inerție decât prin echilibru tactic.

Din punctul meu de vedere, deși puteți vorbi cu alți antrenori care să vă spună contrariul, într-un 4-4-2 clasic, extremele trebuie să se apere în interior”, a declarat Jose Mourinho, conform as.com.

Jose Mourinho, despre Carlos Espi: „Are o calitate extraordinară în careu”

Antrenorul lui Real Madrid a explicat mai apoi de ce alege să-l introducă de cele mai multe ori pe Espi pe finalul meciurilor.

„Jucătorii cu caracteristici specifice… și nu vreau să spun că el nu poate fi titular sau că nu poate juca 90 de minute… dar stilul de joc al echipei este mai combinativ, bazat pe demarcări în profunzime. Iar el este un jucător de careu.

Când dominăm un adversar care doar se apără, stilul lui este letal. Are o calitate extraordinară în careu… joacă bine cu spatele la poartă, are joc de cap, atacă prima bară și bara a doua… Are foarte multe calități de atacant de careu. Iar istoria este plină de jucători ca el, care sunt decisivi fără să prindă multe minute.

Suntem fericiți cu el. Și este genul de băiat care nu intră în polemici despre faptul că Kylian ar trebui să fie rezervă sau că el ar trebui să joace mai mult… știe că evoluează, că are respectul antrenorului, al colegilor și al suporterilor.

Este fericit. Și sper să am ocazia să-i ofer și meciuri ca titular, partide integrale de 90 de minute sau mai mult timp de joc”, a mai adăugat Mourinho.

40 de milioane de euro este cota de piață a lui Carlos Espi, conform Transfermarkt

Carlos Espi a fost transferat de Real Madrid în vara acestui an de la Levante, în schimbul sumei de 25 de milioane de euro.

De la sosirea sa pe „Santiago Bernabeu”, atacantul de 21 de ani a marcat 4 goluri în 12 apariții în toate competițiile. A bifat, în total, 62 de minute pe teren!

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