Destinație-surpriză pentru Aioani Portarul pleacă de la Rapid » Va semna cu o formație din Golful Persic

Marian Aioani (25 de ani), portarul celor de la Rapid, va semna cu Tractor, campioana Iranului.

Portarul „giuleștenilor” a fost nemulțumit de statutul său de la Rapid, cel de rezervă, astfel că și-a dorit o nouă experiență pe plan profesional.

Marian Aioani va semna cu Tractor

Marian Aioani o va părăsi pe Rapid la puțin peste un an și jumătate de la momentul în care a ajuns în Giulești.

Portarul va ajunge la Tractor Tabriz, campioana en-titre a Iranului. Acesta îl va înlocui pe Alireza Beiranvand, fostul portar al echipei, acesta fiind suspendat.

Conform surselor GOLAZO.ro, Marian Aioani o va părăsi pe Rapid pentru a semna cu Tractor. Toate părțile implicate au ajuns la un acord în acest sens, iar portarul ar urma să ajungă la noul club în cursul săptămânii viitoare.

La meciul cu FCSB, Aioani va fi în lotul Rapidului, pe banca de rezerve, acesta fiind totodată și ultimul său meci în calitate de fotbalist al „giuleștenilor”.

Aioani a făcut presiuni la conducere să redevină titular: „Pierd naționala”

Marian Aioani a pierdut postul de titular la Rapid, după sosirea lui Benjamin Siegrist. Portarul elvețian a avut prestații mai bune decât goalkeeper-ul venit de la Farul Constanța.

Ulterior, după plecarea lui Siegrist, Franz Stolz l-a scos din poartă pe Aioani. Odată cu presiunile făcute la adresa conducerii, dar și prestațiile bune ale celor doi portari, Siegrist și Stolz, acesta nu și-a mai găsit locul în echipă.

Tractor, campioana la zi a Iranului

Tractor Tabriz este un club fondat în anul 1970 și este unul de mare tradiție în fotbalul din Golful Persic, echipa aducând la stadion peste 50.000 de oameni la fiecare meci.

În sezonul trecut, Tractor a câștigat primul titlu din istorie, clasându-se pe prima poziție, la 8 puncte de locul al doilea, Sepahan.

De asemenea, echipa mai are în palmares alte trei trofee: două cupe și o Supercupă.

Valoarea lotului celor de la Tractor se ridică la 13,9 milioane de euro, conform site-ului de specialitate, Transfermarkt.

VIDEO „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport