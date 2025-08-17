Rednic, eșec drastic în Belgia  Românul a suferit prima înfrângere de la revenirea pe banca lui Standard Liege, chiar în fața campioanei Union Saint-Gilloise
Mircea Rednic/ Foto: IMAGO
Rednic, eșec drastic în Belgia Românul a suferit prima înfrângere de la revenirea pe banca lui Standard Liege, chiar în fața campioanei Union Saint-Gilloise

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 17.08.2025, ora 09:52
  • Mircea Rednic (63 de ani) a suferit prima înfrângere pe banca celor de la Standard Liege, 0-3, cu campioana Belgiei, Union Saint-Gilloise.

Standard Liege a rezistat doar 23 de minute pe terenul campioanei. Kevin Rodriguez a deschis scorul pentru Union St Gilloise, după un assist al lui Raul Florucz, atacantul cu origini românești, care a refuzat naționala „tricoloră” pentru cea a Austriei.

Eșec drastic pentru Mircea Rednic pe banca celor de la Standard Liege

Thomas Henry (30 de ani) avea să fie eliminat două minute mai târziu, iar lucrurile s-au complicat și mai mult pentru formația antrenată de Mircea Rednic.

Rodriguez a reușit „dubla” în minutul 61. Scorul final al partidei a fost stabilit de Promise David, în minutul 84.

După această înfrângere, Standard Liege se află pe locul 5, cu 7 puncte, după primele 4 etape din Belgia. Etapa următoare, formația lui Rednic o va înfrunta, acasă, pe Cercle Brugge.

Fode-Ballo Toure, aproape de Standard Liege

Standard Liege este aproape de a realiza al 12-lea transfer al verii.

După ce varianta Axel Witsel a picat, experimentatul mijlocaș semnând cu Girona, directorul sportiv Marc Wilmots negociază cu un alt alb fotbalist trecut pe la echipe importante din Europa.

Standard îl vrea pe Fode-Ballo Toure (28 de ani), fundaș stânga care a rămas liber de contract după ce i-a expirat înțelegerea cu Le Havre.

Considerat un mare talent, fotbalistul a adunat mai multe selecții în naționalele de tineret ale Franței, însă a ales să reprezinte Senegal la seniori.

A crescut în academia celor de la PSG, iar în 2017 a semnat cu Lille. După doi ani, Monaco a plătit 11 milioane de euro pentru a-și asigura serviciile sale, iar în 2011 a plecat la AC Milan, care l-a cedat la Le Havre, după ce fusese împrumutat și la Fulham.

Deși senegalezul nu a impresionat în ultimele sezoane, Wilmots are încredere în calitățile acestuia și negociază cu reprezentanții acestuia. Și Leuven se află pe urmele sale.

  • 74 de meciuri la AS Monaco, 47 la Lille și 26 la AC Milan a bifat Fode Ballo-Toure. A jucat de 53 de ori pentru echipa secundă a lui PSG și de 22 de ori pentru reprezentativa U19 a clubului parizian.
16 selecții
a adunat Fode Ballo-Toure în naționala Senegalului

Transferurile efectuate de Mircea Rednic, în această vară la Standard Liege

  • Rafiki Said
  • Ilay Camara
  • Adnane Abid 
  • Dennis Eckert Ayensa 
  • Casper Nielsen 
  • Marco Ilaimaharitra 
  • Tobias Mohr 
  • Lucas Pirard 
  • Nayel Mehssatou 
  • Josue Homawoo 
  • Thomas Henry 

