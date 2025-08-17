Rednic, eșec drastic în Belgia  Românul a suferit prima înfrângere de la revenirea pe banca lui Standard Liege, chiar în fața campioanei Union Saint-Gilloise

Mircea Rednic (63 de ani) a suferit prima înfrângere pe banca celor de la Standard Liege, 0-3, cu campioana Belgiei, Union Saint-Gilloise.

Standard Liege a rezistat doar 23 de minute pe terenul campioanei. Kevin Rodriguez a deschis scorul pentru Union St Gilloise, după un assist al lui Raul Florucz, atacantul cu origini românești, care a refuzat naționala „tricoloră” pentru cea a Austriei.

Eșec drastic pentru Mircea Rednic pe banca celor de la Standard Liege

Thomas Henry (30 de ani) avea să fie eliminat două minute mai târziu, iar lucrurile s-au complicat și mai mult pentru formația antrenată de Mircea Rednic.

Rodriguez a reușit „dubla” în minutul 61. Scorul final al partidei a fost stabilit de Promise David, în minutul 84.

După această înfrângere, Standard Liege se află pe locul 5, cu 7 puncte, după primele 4 etape din Belgia. Etapa următoare, formația lui Rednic o va înfrunta, acasă, pe Cercle Brugge.

Fode-Ballo Toure, aproape de Standard Liege

Standard Liege este aproape de a realiza al 12-lea transfer al verii.

După ce varianta Axel Witsel a picat, experimentatul mijlocaș semnând cu Girona, directorul sportiv Marc Wilmots negociază cu un alt alb fotbalist trecut pe la echipe importante din Europa.

Standard îl vrea pe Fode-Ballo Toure (28 de ani), fundaș stânga care a rămas liber de contract după ce i-a expirat înțelegerea cu Le Havre.

Considerat un mare talent, fotbalistul a adunat mai multe selecții în naționalele de tineret ale Franței, însă a ales să reprezinte Senegal la seniori.

A crescut în academia celor de la PSG, iar în 2017 a semnat cu Lille. După doi ani, Monaco a plătit 11 milioane de euro pentru a-și asigura serviciile sale, iar în 2011 a plecat la AC Milan, care l-a cedat la Le Havre, după ce fusese împrumutat și la Fulham.

Deși senegalezul nu a impresionat în ultimele sezoane, Wilmots are încredere în calitățile acestuia și negociază cu reprezentanții acestuia. Și Leuven se află pe urmele sale.

74 de meciuri la AS Monaco, 47 la Lille și 26 la AC Milan a bifat Fode Ballo-Toure. A jucat de 53 de ori pentru echipa secundă a lui PSG și de 22 de ori pentru reprezentativa U19 a clubului parizian.

16 selecții a adunat Fode Ballo-Toure în naționala Senegalului

Transferurile efectuate de Mircea Rednic, în această vară la Standard Liege

Rafiki Said

Ilay Camara

Adnane Abid

Dennis Eckert Ayensa

Casper Nielsen

Marco Ilaimaharitra

Tobias Mohr

Lucas Pirard

Nayel Mehssatou

Josue Homawoo

Thomas Henry

