„Copilul meu a fost operat pe inimă”  Marian Aliuță, despre momentul de cumpănă din viața personală: „Cred că Dumnezeu există”
Special

„Copilul meu a fost operat pe inimă” Marian Aliuță, despre momentul de cumpănă din viața personală: „Cred că Dumnezeu există”

alt-text Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 15.08.2025, ora 11:03
alt-text Actualizat: 15.08.2025, ora 11:31

Fostul fotbalist îi e recunoscător medicului care a făcut intervenția și povestește că s-a apropiat foarte mult de Dumnezeu în perioada dificilă în care fiul său suferea.

 De ce nu s-a impus Alibec la Inter Denis, despre marea greșeală a carierei sale : „Mi se părea că nimeni nu poate să mă învețe nimic”
Citește și
De ce nu s-a impus Alibec la Inter Denis, despre marea greșeală a carierei sale: „Mi se părea că nimeni nu poate să mă învețe nimic”
Citește mai mult
 De ce nu s-a impus Alibec la Inter Denis, despre marea greșeală a carierei sale : „Mi se părea că nimeni nu poate să mă învețe nimic”

Marian Aliuță: „Copilul meu a fost operat pe inimă”

„În perioada aia, cât am fost cu băiatul (n.r. Laurențiu Aliuță), m-am legat foarte tare de biserică. Mă rugam să fie bine, pentru că era o operație foarte grea. Necesita o intervenție pe cord, îți dai seama că nu e ușor! Mi-a luat 2-3 ani pentru a mă pregăti mental să-l pot opera.

Țineam legătura mereu cu doctorul Horațiu Suciu, unul dintre cei mai mari doctori din România. Este la Târgu Mureș și îi mulțumesc pe această cale. Dumnezeu să-l binecuvânteze! Mi-a făcut copilul bine, mi l-a reparat… Tot prin puterea lui Dumnezeu, dar l-a folosit pe el. Asta îmi spunea și el, că la un moment dat operează și ceva divin, Dumnezeu, îl ajută să ducă lucrarea până la capăt.

A fost un moment greu, dar am trecut cu bine. Au fost 4 ore la Tg. Mureș în operație. (...) Au fost cele mai grele momente, le-am trecut cu brio și îi mulțumesc lui Dumnezeu că băiatul este bine”.

Marian Aliuță: „Eu cred în viața veșnică”

Fostul jucător de la Steaua și Rapid a vorbit și despre decizia de a deveni adept al Bisericii Profides:

„Eu cred în viața de apoi, în viața veșnică și cred că Dumnezeu există! Cred că Dumnezeu, atunci când te apropii de el, te poate mântui, te poate binecuvânta. Și poți avea slavă și protecție.

Mă rog în fiecare seară. Nu există seară în care să nu pun genunchiul jos și să-i mulțumesc lui Dumnezeu sau să-i cer iertare. Și mă simt mult mai împlinit când mă rog lui, Mântuitorului, pentru că pot să-mi protejez copiii. Prin rugăciunile mele, chiar simt protecția lui.

Aș vorbi foarte mult. Simt puterea lui că există cu adevărat. Am mers cu biserica Profides, o biserică creștină...

Oamenii cred, la un moment dat, că atunci când te rupi de ortodoxie, nu ești pe drumul bun. Nu este adevărat! Atâta timp cât eu urmez Scriptura, urmez cuvântul lui Dumnezeu, pentru că acolo este adevărul și nu urmez tradițiile…

Nu vreau să jignesc, dar oamenii în ortodoxie merg foarte mult pe tradiții. Eu merg pe cuvântul lui Dumnezeu. Și nu mă voi abate de la acest drum. Pentru mine, cuvântul lui Dumnezeu este „Calea, Adevărul și Viața” (Ioan 14:6)”, a spus Aliuță la „Lumini și Umbre”.

Citește și

A semnat cu Inter  Internaționalul român a fost transferat de vicecampioana Europei
Stranieri
14:13
A semnat cu Inter Internaționalul român a fost transferat de vicecampioana Europei
Citește mai mult
A semnat cu Inter  Internaționalul român a fost transferat de vicecampioana Europei
„Au venit din tura de noapte”  Fostul dinamovist Vali Lazăr a eliminat Chindia din Cupă: „Doi jucători lucrează la Digi și altul este taximetrist”
Cupa Romaniei
13:15
„Au venit din tura de noapte” Fostul dinamovist Vali Lazăr a eliminat Chindia din Cupă: „Doi jucători lucrează la Digi și altul este taximetrist”
Citește mai mult
„Au venit din tura de noapte”  Fostul dinamovist Vali Lazăr a eliminat Chindia din Cupă: „Doi jucători lucrează la Digi și altul este taximetrist”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Pachetul 2 fiscal: Ideea din SUA aplicată în România pentru taxarea multinaționalelor
Pachetul 2 fiscal: Ideea din SUA aplicată în România pentru taxarea multinaționalelor
Pachetul 2 fiscal: Ideea din SUA aplicată în România pentru taxarea multinaționalelor
Marian Aliuta Dumnezeu copil Lumini si Umbre credinta operatie pe inima
Știrile zilei din sport
„Îi anunț pe toți dinamoviștii” Primarul Bucureștiului, detalii de ultimă oră despre construcția  noului stadion Dinamo:  „O veste bună”
Superliga
14:29
„Îi anunț pe toți dinamoviștii” Primarul Bucureștiului, detalii de ultimă oră despre construcția noului stadion Dinamo: „O veste bună”
Citește mai mult
„Îi anunț pe toți dinamoviștii” Primarul Bucureștiului, detalii de ultimă oră despre construcția  noului stadion Dinamo:  „O veste bună”
 A căzut în gol! VIDEO Moment șocant » Fotbalistul a sărit gardul după ce a marcat, dar s-a prăbușit într-un șanț de peste 3 metri!
Campionate
13:57
A căzut în gol! VIDEO Moment șocant » Fotbalistul a sărit gardul după ce a marcat, dar s-a prăbușit într-un șanț de peste 3 metri!
Citește mai mult
 A căzut în gol! VIDEO Moment șocant » Fotbalistul a sărit gardul după ce a marcat, dar s-a prăbușit într-un șanț de peste 3 metri!
Moment special pentru Kopic  VIDEO Un fan a intrat pe teren la final și s-a dus direct la antrenorul lui Dinamo » Ce a urmat
Superliga
11:20
Moment special pentru Kopic VIDEO Un fan a intrat pe teren la final și s-a dus direct la antrenorul lui Dinamo » Ce a urmat
Citește mai mult
Moment special pentru Kopic  VIDEO Un fan a intrat pe teren la final și s-a dus direct la antrenorul lui Dinamo » Ce a urmat
 „Criminali din 1939” UEFA va lua măsuri drastice după meciul dintre israelieni și polonezi, din Conference League. Un român a fost titular
Conference League
11:40
„Criminali din 1939” UEFA va lua măsuri drastice după meciul dintre israelieni și polonezi, din Conference League. Un român a fost titular
Citește mai mult
 „Criminali din 1939” UEFA va lua măsuri drastice după meciul dintre israelieni și polonezi, din Conference League. Un român a fost titular
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:20
LIVE CS Dinamo - CSA Steaua, în etapa #3 din Liga 2 » Spectacol în tribune, intrări dure pe gazon
LIVE CS Dinamo - CSA Steaua , în etapa #3 din Liga 2 » Spectacol în tribune, intrări dure pe gazon
18:44
Doar Steaua VIDEO+FOTO. Fanii roș-albaștrilor, recital cu CS Dinamo: corteo, coregrafie și o prestație fantastică!
Doar Steaua VIDEO+FOTO. Fanii roș-albaștrilor,  recital cu CS Dinamo: corteo, coregrafie și o prestație fantastică! 
18:00
„Nu vom putea apela la toți” Mirel Rădoi le plânge de milă jucătorilor înainte de meciul cu Csikszereda + Cum descrie Nsimba fotbalul din România
„Nu vom putea apela la toți” Mirel Rădoi le plânge de milă jucătorilor înainte de meciul cu Csikszereda + Cum descrie Nsimba fotbalul din România
17:58
„Negocieri blocate” Dinamo, gata să rateze un nou transfer! Cu cine ar negocia portughezul dorit de „câini”
„Negocieri blocate” Dinamo, gata să rateze un nou transfer! Cu cine ar negocia portughezul dorit de „câini”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!
Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>
Top stiri din sport
Surpriză la națională Mircea Lucescu pregătește o convocare neașteptată » Fotbalistul cu dublă cetățenie ar putea îmbrăca tricoul României
Nationala
09:59
Surpriză la națională Mircea Lucescu pregătește o convocare neașteptată » Fotbalistul cu dublă cetățenie ar putea îmbrăca tricoul României
Citește mai mult
Surpriză la națională Mircea Lucescu pregătește o convocare neașteptată » Fotbalistul cu dublă cetățenie ar putea îmbrăca tricoul României
Scene emoționante VIDEO Mohamed Salah nu și-a putut stăp&acirc;ni lacrimile la finalul primul meci din noul sezon
Campionate
10:21
Scene emoționante VIDEO Mohamed Salah nu și-a putut stăpâni lacrimile la finalul primul meci din noul sezon
Citește mai mult
Scene emoționante VIDEO Mohamed Salah nu și-a putut stăp&acirc;ni lacrimile la finalul primul meci din noul sezon
Stanciu, gol la debut  VIDEO Execuție superbă în primul său meci la Genoa: „Sunt foarte impresionat”
Stranieri
09:48
Stanciu, gol la debut VIDEO Execuție superbă în primul său meci la Genoa: „Sunt foarte impresionat”
Citește mai mult
Stanciu, gol la debut  VIDEO Execuție superbă în primul său meci la Genoa: „Sunt foarte impresionat”
Dinamo - UTA Arad 1-1 „Câinii” smulg un punct într-un meci pe care îl termină în  9 jucători!
Superliga
15.08
Dinamo - UTA Arad 1-1 „Câinii” smulg un punct într-un meci pe care îl termină în 9 jucători!
Citește mai mult
Dinamo - UTA Arad 1-1 „Câinii” smulg un punct într-un meci pe care îl termină în  9 jucători!

Echipe/Competiții

fcsb 93 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 15 rapid 32 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 9 Poli Iasi 2 uta arad 21 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Gino Iorgulescu europa league fcsb conference league dan sucu
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
16.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share