„Copilul meu a fost operat pe inimă”  Marian Aliuță, despre momentul de cumpănă din viața personală: „Cred că Dumnezeu există”

Fostul fotbalist îi e recunoscător medicului care a făcut intervenția și povestește că s-a apropiat foarte mult de Dumnezeu în perioada dificilă în care fiul său suferea.

Marian Aliuță: „Copilul meu a fost operat pe inimă”

„În perioada aia, cât am fost cu băiatul (n.r. Laurențiu Aliuță), m-am legat foarte tare de biserică. Mă rugam să fie bine, pentru că era o operație foarte grea. Necesita o intervenție pe cord, îți dai seama că nu e ușor! Mi-a luat 2-3 ani pentru a mă pregăti mental să-l pot opera.

Țineam legătura mereu cu doctorul Horațiu Suciu, unul dintre cei mai mari doctori din România. Este la Târgu Mureș și îi mulțumesc pe această cale. Dumnezeu să-l binecuvânteze! Mi-a făcut copilul bine, mi l-a reparat… Tot prin puterea lui Dumnezeu, dar l-a folosit pe el. Asta îmi spunea și el, că la un moment dat operează și ceva divin, Dumnezeu, îl ajută să ducă lucrarea până la capăt.

A fost un moment greu, dar am trecut cu bine. Au fost 4 ore la Tg. Mureș în operație. (...) Au fost cele mai grele momente, le-am trecut cu brio și îi mulțumesc lui Dumnezeu că băiatul este bine”.

Marian Aliuță: „Eu cred în viața veșnică”

Fostul jucător de la Steaua și Rapid a vorbit și despre decizia de a deveni adept al Bisericii Profides:

„Eu cred în viața de apoi, în viața veșnică și cred că Dumnezeu există! Cred că Dumnezeu, atunci când te apropii de el, te poate mântui, te poate binecuvânta. Și poți avea slavă și protecție.

Mă rog în fiecare seară. Nu există seară în care să nu pun genunchiul jos și să-i mulțumesc lui Dumnezeu sau să-i cer iertare. Și mă simt mult mai împlinit când mă rog lui, Mântuitorului, pentru că pot să-mi protejez copiii. Prin rugăciunile mele, chiar simt protecția lui.

Aș vorbi foarte mult. Simt puterea lui că există cu adevărat. Am mers cu biserica Profides, o biserică creștină...

Oamenii cred, la un moment dat, că atunci când te rupi de ortodoxie, nu ești pe drumul bun. Nu este adevărat! Atâta timp cât eu urmez Scriptura, urmez cuvântul lui Dumnezeu, pentru că acolo este adevărul și nu urmez tradițiile…

Nu vreau să jignesc, dar oamenii în ortodoxie merg foarte mult pe tradiții. Eu merg pe cuvântul lui Dumnezeu. Și nu mă voi abate de la acest drum. Pentru mine, cuvântul lui Dumnezeu este „Calea, Adevărul și Viața” (Ioan 14:6)”, a spus Aliuță la „Lumini și Umbre”.

