Mihai Popescu, încrezător Declarațiile stoperului de la FCSB, înaintea derby-ului cu Rapid : „Avem nevoie de asta” +10 foto
Mihai Popescu/ Foto: EAD
Mihai Popescu, încrezător Declarațiile stoperului de la FCSB, înaintea derby-ului cu Rapid: „Avem nevoie de asta”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 17.08.2025, ora 15:23
  • RAPID - FCSB. Mihai Popescu (32 de ani), stoperul campioanei, a prefațat derby-ul etapei #6 din Liga 1.
  • Rapid - FCSB este liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, cu începere de la ora 21:30.

După calificarea în play-off-ul Europa League, Mihai Popescu speră ca FCSB să treacă și peste perioada nefastă din campionat.

Stoperul este încrezător că roș-albaștrii pot repeta scenariul de sezonul trecut, când au învins Rapidul în deplasare, pentru prima dată în 11 ani, chiar în Giulești.

Acum partida urmează să se desfășoare pe Arena Națională.

FCSB îl vrea pe Thiam Gigi Becali e gata să-i dubleze salariul atacantului de la Universitatea Cluj
FCSB îl vrea pe Thiam Gigi Becali e gata să-i dubleze salariul atacantului de la Universitatea Cluj
FCSB îl vrea pe Thiam Gigi Becali e gata să-i dubleze salariul atacantului de la Universitatea Cluj

RAPID - FCSB. Mihai Popescu: „Avem nevoie de puncte în campionat”

„Este un derby, într-adevăr, anul trecut am reușit să câștigăm la ei, în Giulești. Sper să facem un meci bun, pentru că avem nevoie de puncte în campionat și de moral”, a afirmat Mihai Popescu, într-un interviu pentru eAD deținătorul drepturilor TV pentru Superliga.

Înaintea partidei de pe Arena Națională, giuleștenii ocupă ultima treaptă a podiumului, cu 11 puncte, în timp ce roș-albaștri sunt doar pe locul 12, cu 4 puncte.

Mihai Popescu: „Nu a făcut decât să pună mai multe semne de întrebare”

Fotbalistul celor de la FCSB își dorește ca echipa sa să nu mai repete greșelile din primul derby al sezonului, cel cu Dinamo, pierdut, scor 3-4.

„Era un moment bun în care a venit derby-ul, însă am făcut un nou pas greșit și nu a făcut decât să pună mai multe semne de întrebare.

Suporterilor le mulțumim că au fost alături de noi în Europa și ne-au susținut, chiar și la rezultatul de 0-2 (n.r. meciul tur cu Drita). Cred că și datorită lor am reușit să întoarcem rezultatul”, a mai adăugat Popescu.

Drita - FCSB FOTO Sport Pictures
Drita - FCSB FOTO Sport Pictures

VIDEO. Golul marcat de Alexandru Musi, în Dinamo - FCSB 4-3

Bayern, supercampioana Germaniei Debut de vis pentru Luis Diaz + al doilea trofeu al carierei pentru Harry Kane
Campionate
13:39
Bayern, supercampioana Germaniei Debut de vis pentru Luis Diaz + al doilea trofeu al carierei pentru Harry Kane
Bayern, supercampioana Germaniei Debut de vis pentru  Luis Diaz + al doilea trofeu al carierei pentru Harry Kane
„Dobre o să aibă cifre impresionante!" Doi foști dinamoviști îl vor la națională pe căpitanul de la Rapid: „Ar fi un plus de încredere"
Superliga
12:09
„Dobre o să aibă cifre impresionante!" Doi foști dinamoviști îl vor la națională pe căpitanul de la Rapid: „Ar fi un plus de încredere"
„Dobre o să aibă cifre impresionante!” Doi foști dinamoviști îl vor la națională pe căpitanul de la Rapid: „Ar fi un plus de încredere”

rapid Mihai Popescu fcsb superliga
Cine transmite Aberdeen - FCSB Manșa tur a play-off-ului din Europa League NU se va vedea la TV
Europa League
19:11
Cine transmite Aberdeen - FCSB Manșa tur a play-off-ului din Europa League NU se va vedea la TV
Cine transmite Aberdeen - FCSB Manșa tur a play-off-ului din Europa League NU se va vedea la TV
Rapid - FCSB a spulberat Pro TV! Derby-ul a fost lider de audiență. Comparația șocantă cu CS Dinamo - CSA Steaua, dar și cu Craiova și CFR
Superliga
13:32
Rapid - FCSB a spulberat Pro TV! Derby-ul a fost lider de audiență. Comparația șocantă cu CS Dinamo - CSA Steaua, dar și cu Craiova și CFR
Rapid - FCSB a spulberat Pro TV! Derby-ul a fost lider de audiență. Comparația șocantă cu CS Dinamo - CSA Steaua, dar și cu Craiova și CFR
Ngezana, ironizat Porumboiu, fost arbitru FIFA, despre fazele contestate de FCSB în derby-ul cu Rapid: „Doar la baschet se poate da fault"
Superliga
12:28
Ngezana, ironizat Porumboiu, fost arbitru FIFA, despre fazele contestate de FCSB în derby-ul cu Rapid: „Doar la baschet se poate da fault"
Ngezana, ironizat Porumboiu, fost arbitru FIFA, despre fazele contestate de FCSB în derby-ul cu Rapid: „Doar la baschet  se poate da fault”
„Politic, niciodată atacant!" Gigi Becali, supărat după prestația slabă din meciul cu Rapid: „Nu poate nimic"
Superliga
12:20
„Politic, niciodată atacant!" Gigi Becali, supărat după prestația slabă din meciul cu Rapid: „Nu poate nimic"
„Politic, niciodată atacant!” Gigi Becali, supărat după prestația slabă din meciul cu Rapid: „Nu poate nimic”
19:49
FCSB are două probleme Griji mari pentru campioană, cu 3 zile înaintea turului cu Aberdeen
FCSB are două probleme Griji mari pentru campioană, cu 3 zile înaintea turului cu Aberdeen
19:11
Cine transmite Aberdeen - FCSB Manșa tur a play-off-ului din Europa League NU se va vedea la TV
Cine transmite Aberdeen - FCSB Manșa tur a play-off-ului din Europa League NU se va vedea la TV
19:07
Avertisment după derby Vedeta FCSB riscă să piardă postul de titular: „Trebuie să-și pună semne de întrebare acum"
Avertisment după derby Vedeta FCSB riscă să piardă postul de titular: „Trebuie să-și pună semne de întrebare acum”
18:34
Torțe pe stadioane Ciprian Paraschiv a vorbit despre modificarea Legii 4 » În ce condiții vor putea folosi ultrașii materiale pirotehnice
Torțe pe stadioane Ciprian Paraschiv a vorbit despre modificarea Legii 4 » În ce condiții vor putea folosi ultrașii materiale pirotehnice
Cât plătește Șumudică Antrenorul a dezvăluit clauza din contractul pe care l-a avut cu Rapid: „Nu am voie să aduc prejudicii clubului"
Superliga
12:52
Cât plătește Șumudică Antrenorul a dezvăluit clauza din contractul pe care l-a avut cu Rapid: „Nu am voie să aduc prejudicii clubului"
Cât plătește Șumudică Antrenorul a dezvăluit clauza din contractul pe care l-a avut cu Rapid: „Nu am voie să aduc prejudicii clubului”
Neymar a plâns: „O rușine profundă" Santos, umilită, antrenorul, demis! » „Azi, fanii au dreptul să înjure și să jignească"
Campionate
11:26
Neymar a plâns: „O rușine profundă" Santos, umilită, antrenorul, demis! » „Azi, fanii au dreptul să înjure și să jignească"
Neymar a plâns: „O rușine profundă” Santos, umilită, antrenorul, demis! »  „Azi, fanii au dreptul să înjure și să jignească”
Mesaj anti-Gino Iorgulescu, interzis Ce scria pe bannerul pe care fanii giuleșteni au vrut să-l afișeze la Rapid - FCSB, pe Arena Națională
Superliga
10:38
Mesaj anti-Gino Iorgulescu, interzis Ce scria pe bannerul pe care fanii giuleșteni au vrut să-l afișeze la Rapid - FCSB, pe Arena Națională
Mesaj anti-Gino Iorgulescu, interzis Ce scria pe bannerul pe care fanii giuleșteni  au vrut să-l afișeze la Rapid - FCSB, pe Arena Națională
Ce au făcut adversarele echipelor românești Rezultatele din competițiile interne ale formațiilor cu care vor juca FCSB, CFR și Craiova în Europa și Conference League
Campionate
10:58
Ce au făcut adversarele echipelor românești Rezultatele din competițiilor interne ale formațiilor cu care vor juca FCSB, CFR și Craiova în Europa și Conference League
Ce au făcut adversarele echipelor românești Rezultatele din competițiile interne ale formațiilor cu care vor juca FCSB, CFR și Craiova în Europa și Conference League

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share