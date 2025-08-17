Mihai Popescu, încrezător Declarațiile stoperului de la FCSB, înaintea derby-ului cu Rapid: „Avem nevoie de asta”

RAPID - FCSB. Mihai Popescu (32 de ani), stoperul campioanei, a prefațat derby-ul etapei #6 din Liga 1.

Rapid - FCSB este liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, cu începere de la ora 21:30.

După calificarea în play-off-ul Europa League, Mihai Popescu speră ca FCSB să treacă și peste perioada nefastă din campionat.

Stoperul este încrezător că roș-albaștrii pot repeta scenariul de sezonul trecut, când au învins Rapidul în deplasare, pentru prima dată în 11 ani, chiar în Giulești.

Acum partida urmează să se desfășoare pe Arena Națională.

RAPID - FCSB. Mihai Popescu: „Avem nevoie de puncte în campionat”

„Este un derby, într-adevăr, anul trecut am reușit să câștigăm la ei, în Giulești. Sper să facem un meci bun, pentru că avem nevoie de puncte în campionat și de moral”, a afirmat Mihai Popescu, într-un interviu pentru eAD deținătorul drepturilor TV pentru Superliga.

Înaintea partidei de pe Arena Națională, giuleștenii ocupă ultima treaptă a podiumului, cu 11 puncte, în timp ce roș-albaștri sunt doar pe locul 12, cu 4 puncte.

Mihai Popescu: „Nu a făcut decât să pună mai multe semne de întrebare”

Fotbalistul celor de la FCSB își dorește ca echipa sa să nu mai repete greșelile din primul derby al sezonului, cel cu Dinamo, pierdut, scor 3-4.

„Era un moment bun în care a venit derby-ul, însă am făcut un nou pas greșit și nu a făcut decât să pună mai multe semne de întrebare.

Suporterilor le mulțumim că au fost alături de noi în Europa și ne-au susținut, chiar și la rezultatul de 0-2 (n.r. meciul tur cu Drita). Cred că și datorită lor am reușit să întoarcem rezultatul”, a mai adăugat Popescu.

VIDEO. Golul marcat de Alexandru Musi, în Dinamo - FCSB 4-3

