„Mi-am luat și al doilea serviciu” Fostul președinte de la Pandurii Tg. Jiu, nemulțumit de pensia sa: „10.000 de lei, net!”

Marin Condescu (69 de ani), fostul președinte al clubului Pandurii Târgu Jiu, a venit cu detalii despre viața sa, după ce a ieșit la pensie.

Președinte al clubului gorjean în perioada 2005-2014, Marin Condescu a mai ocupat, după 1989, și funcția de reprezentant al intereselor minerilor la nivel regional și național.

Marin Condescu: „Ăia sunt banii noștri”

După ce a ieșit la pensie, Marin Condescu s-a angajat la o firmă germană de construcții fotovoltaice pentru a se descurca mai bine din punct de vedere financiar.

Întrebat despre pensia pe care o are în acest moment, Condescu a adus în discuție impozitarea pensiilor și modificările aduse regimului grupelor de muncă, după noua lege a pensiile care a intrat în vigoare la 1 septembrie 2024.

„10.000 de lei, net. Ne-au oprit acum din nou impozit, dar noi sperăm să-l câștigăm. Nu e normal fiindcă noi toți cei care suntem la pensie, am plătit o dată statului.

Ăia sunt banii noștri! El (n.r. - statul) ar trebui să ne dea nouă înapoi, dar acum ne și oprește din ei. Ne mai impozitează o dată, deși ne-a impozitat 43 de ani, cât am cotizat acolo.

Acum au pus dintr-o dată impozitul acesta de 10% pe o clasă despre care au spus ei că nu reacționează, să dea exemplu și celorlalți.

S-au lovit de un zid. Ne-au luat nouă banii și restul vedem ce se mai întâmplă. Eu am avut grupă de muncă. Noi, cei care am lucrat în industria minieră, avem grupe de muncă, eu am avut grupa doi. Și am avut 45 de ani”, a spus Marin Condescu, potrivit gsp.ro.

Întrebat dacă este suficientă, pentru el, această pensie, Marin Condescu a spus:

Păi, mi-am luat și al doilea serviciu. Am avut norocul să lucrez la firma asta, tot cu contract de muncă. Marin Condescu, fost președinte Pandurii Târgu Jiu

De-a lungul activității sale, Marin Condescu a condus mai multe structuri sindicale, printre care Uniunea Sindicatelor Miniere din Oltenia (USMO) și Federația Națională de Mine-Energie (FNME).

Clubul Pandurii Tg. Jiu a intrat în faliment în anul 2022. În vara acelui an, vicecampioană României din 2013 nu s-a mai înscris în Liga 3 din cauză că avea interdicție la transferuri.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport