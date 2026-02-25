CFR Cluj, reclamată la FRF Andrea Mandorlini își cere restanțele financiare din ultimul mandat în Gruia
Andrea Mandorlini (foto: Sport Pictures)
Superliga

CFR Cluj, reclamată la FRF Andrea Mandorlini își cere restanțele financiare din ultimul mandat în Gruia

alt-text Viorel Tudorache
Publicat: 25.02.2026, ora 19:43
alt-text Actualizat: 25.02.2026, ora 19:43
  • Andrea Mandorlini (65 de ani), fost antrenor al celor de la CFR Cluj, a reclamat clubul ardelean la Federația Română de Fotbal, solicitând plata unor restanțe financiare rezultate din contractul avut cu gruparea din Gruia.

Procesul deschis de Andrea Mandorlini s-a aflat pe rolul Camerei Naționale de Soluționare a Litigiilor (CNSL) din cadrul FRF, în ședința de marți, 24 februarie, cauza fiind amânată pentru 3 martie 2026.

Andrea Mandorlini a dat în judecată CFR Cluj la FRF

Tehnicianul italian a avut un salariu lunar de 15.000 de euro. Acțiunea inițiată de Mandorlini apare la scurt timp după ce președintele clubului, Iuliu Mureșan, a anunțat că toate plățile sunt la zi.

Andrea Mandorlini a reușit, în 2010, să câștige cel de-al doilea event, campionat - Cupa României, din istoria clubului CFR Cluj.

CFR Cluj a cheltuit milioanele din transferuri pentru a obține licența UEFA

Conducătorul lui CFR Cluj a dezvăluit că toate cele 6 milioane de euro obținute din transferul lui Louis Munteanu la DC United au fost utilizate pentru achitarea unor datorii urgente, astfel încât clubul să poată îndeplini condițiile necesare obținerii licenței UEFA.

„Am încasat deja toți banii din transferul lui Louis Munteanu. I-am cheltuit ca să trecem de această monitorizare UEFA. Am reușit să scădem plafonul de salarii cu 100.000 de euro pe lună, ceea ce este bine.

Media de salarii e în jur de 10-12.000 pe lună. Am făcut o economie de 1,2 milioane pe an. Toate plățile sunt la zi acum. Am fost nevoiți, pentru că aveam acea monitorizare de la UEFA, din 3 în 3 luni”, a declarat Iuliu Mureșan, la mijlocul lunii ianuarie.

Demis după două luni

Mandorlini a fost reinstalat pe banca tehnică a celor de la CFR Cluj, în august 2025, după ce Dan Petrescu a demisionat la finalul partidei de coșmar Hacken - CFR Cluj (7-2).

Tehnicianul italian și-a încheiat repede cel de-al treilea mandat în Gruia, fiind demis după numai două luni, din cauza rezultatelor nesatisfăcătoare.

Mandorlini a fost înlocuit cu Daniel Pancu, care a preluat echipa de pe locul 13 în Liga 1 și a dus-o până pe locul 5, cu șanse mari să joace în play-off.

Mandorlini a avut trei mandate la CFR Cluj

Antrenorul italian a mai stat pe banca echipei CFR Cluj între noiembrie 2009 și septembrie 2010 și între iunie 2023 și ianuarie 2024.

„Îi mulțumim domnului Mandorlini pentru munca depusă la CFR Cluj în cele trei mandate ca antrenor al echipei noastre și îi dorim mult succes mai departe!”, a transmis CFR Cluj, pe Facebook.

În prezent, Andrea Mandorlini este antrenor la Ravenna, echipă din Serie C.

