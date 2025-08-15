Braga - CFR Cluj 2-0 (2-1 în tur) . Mario Camora (38 de ani), căpitanul ardelenilor, a vorbit despre înfrângerea din turul #3 al preliminariilor Europa League.

CFR Cluj va continua în Conference League, unde se va bate cu Hacken pentru un loc în faza principală.

Fundașul a recunoscut superioritatea echipei portugheze și a vorbit despre penalty-ul controversat acordat de Sascha Stegemann

Braga - CFR Cluj 2-0 . Mario Camora: „ S-a văzut superioritatea”

„O echipă superioară. Dacă acasă am avut mai multe șanse, aici s-a văzut clar superioritatea celor de la Braga.

Trebuie să ne gândim deja la următorul meci cu Botoșani, trebuie să câștigăm pentru că suntem într-o poziție care nu ne convine în campionat.

Dacă mingea lui Fică intra, putea să schimbe totul. Era aproape de pauză, făceam 1-1. După aceea am luat un gol mult prea ușor”, a declarat Mario Camora, după meciul cu Braga.

În minutul 18 al duelului de pe „Stadio Municipal de Braga”, Zalazar a primit o pasă în banda dreaptă, l-a depășit în viteză pe Sinyan, însă a căzut în momentul în care fundașul lui Dan Petrescu a revenit și i-a luat fața.

„Centralul” Sascha Stegemann a acordat penalty, decizia a fost confirmată din camera VAR, iar uruguayanul a deschis scorul.

„Încă nu am văzut imaginile, de pe teren mi s-a părut că s-au atins, dar prea ușor. Cred că la penalty-ul nostru a fost contactul mult mai puternic și nici nu a vrut să meargă la VAR.

Pentru ei a dat penalty. I-am spus să se ducă măcar să vadă la VAR, dar a zis clar că i s-a confirmat că e penalty. Nu vreau să vorbesc mai mult pentru că nu am văzut imaginile”, a mai spus Camora.

CFR Cluj va continua în Conference League, unde se va bate cu Hacken pentru un loc în faza principală.

Turul va avea loc pe 14 august, în Suedia, iar returul se va disputa o săptămână mai târziu, la Cluj.

„Echipele suedeze sunt mereu complicate. Am auzit că e și teren sintetic. Dar mai important e următorul meci, cu Botoșani. Trebuie să câștigăm neapărat pentru moral”, a încheiat fundașul.

