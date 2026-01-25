CFR face calcule Camora avertizează: „E aproape imposibil dacă pierdem cu FCSB”

FCSB - CFR CLUJ. Mario Camora (39 de ani), căpitanul formației din Gruia, a prefațat confruntarea de pe Arena Națională.

În acest moment, CFR Cluj ocupă locul 10, cu 29 de puncte, iar fundașul stânga al echipei antrenate de Daniel Pancu (48 de ani) este conștient că o înfrângere ar putea să-i elimine pe ardeleni din lupta pentru play-off.

FCSB - CFR CLUJ. Mario Camora: „E aproape imposibil să ajungi în play-off dacă pierzi meciul acesta”

„Va fi un meci de care pe care. Două echipe care au nevoie de victorie ca să se poată gândi la play-off. Venim după o victorie, însă nu am făcut un meci prea bun. FCSB vine rănită.

Va fi un meci echilibrat. Statisticile, de multe ori, nu spun totul. Poți să pierzi meciuri chiar și cu 80% posesie.

Noi ne-am antrenat bine. Vrem neapărat o victorie. Nu e nimic matematic, dar este aproape imposibil să ajungi în play-off dacă pierzi meciul acesta.

Va fi greu și cu un egal. Depinde ce fac ceilalți care sunt în față. Va fi foarte greu. Ambele echipe vor juca la victorie”, a declarat Camora, conform digisport.ro.

FOTO. Imagini din meciul tur al confruntării CFR Cluj - FCSB 2-2

CFR Cluj are nevoie de un parcurs perfect

Formația antrenată de Daniel Pancu are un moral excelent. Vine după trei victorii consecutive (3-1 cu Csikszereda, 1-0 cu FC Botoșani și Oțelul Galați).

Totuși, pentru a-și asigura calificarea în play-off, CFR Cluj are nevoie de un parcurs perfect și în ultimele opt meciuri pe care le mai are de disputat până la finalul sezonului regulat.

În acest moment, UTA Arad este echipa ce se clasează pe locul 6, ultimul ce asigură calificarea în play-off, cu 33 de puncte.

În această etapă, gruparea antrenată de Adrian Mihalcea va da piept cu Rapid, în unul dintre cele mai interesante meciuri ale rundei.

Programul CFR-ului până la finalul sezonului regulat:

FCSB (deplasare)

Metaloglobus (acasă)

UTA (deplasare)

U Cluj (acasă)

Hermannstadt (deplasare)

Petrolul (acasă)

Farul (deplasare)

Dinamo (acasă)

