Românul va fi nr. 1 la Stuttgart Presa germană anunță că portarul va apăra în Bundesliga și Champions în sezonul viitor

Dennis Seimen, 20 de ani, goalkeeperul naționalei U21 a Germaniei care are și cetățenie română, se întoarce la Stuttgart în această vară după împrumutul la Paderborn și îi ia locul lui Nubel ca titular la VfB.

Dennis Seimen s-a născut la Heilbronn, în urmă cu 20 de ani, și a jucat pentru toate naționalele de juniori ale Germaniei. Acum e la U21.

În 2024, în perioada Campionatului European, tânărul portar spunea într-un interviu pentru GOLAZO.ro că așteaptă un semn de la FRF: „Mă voi gândi dacă România mă va contacta. Ar fi ceva fain”.

Seimen, unul dintre cei mai buni portari din Zweite Bundesliga la 20 de ani

Considerat unul dintre goalkeeperii viitorului în țara natală, acesta a evoluat în 2024-2025 la echipa secundă a lui Stuttgart, în liga a treia.

Cu poarta blocată în 2025 la seniori de Alexander Nubel, împrumutat de trei ani de la Bayern, Seimen a fost cedat un sezon la Paderborn și a fost printre cei mai buni jucători ai echipei sale în Zweite Bundesliga.

Cum s-a întâmplat și în ultima etapă, la 2-0 în deplasare cu Darmstadt.

Locul 3 după sezonul regulat, o înfrunta pe Wolfsburg în barajul de promovare/retrogradare în elita fotbalului german (21 mai, turul; 25 mai, returul).

10 milioane de euro valorează Dennis Seimen, cea mai mare cotă a carierei (Transfermarkt)

Seimen va fi titular la Stuttgart într-un sezon cu jocuri în Champions League

Indiferent de rezultatul acestei „duble”, destinul lui Dennis ar fi fost deja stabilit. Potrivit Bild.de, el va reveni în vară la Stuttgart.

ℹ️ Der #VfB Stuttgart geht mit Dennis #Seimen als Stammkeeper in die neue #CL-Saison. Die Bosse-Entscheidung ist bereits gefallen, die Tür bei #Nübel scheint zu. Das Paket aus XXL-Gehalt und ggf. Ablöse wäre finanziell nicht zu stemmen. Vorbild für Seimen ist SC-Keeper #Atubolu. pic.twitter.com/q8TJ83OHaL — Felix Arnold (@felixarnoldtt) May 19, 2026

Se așteaptă ca Nubel să plece, românul urmând să devină titularul echipei șvabe în Bundesliga, a scris Felix Arnold, reporter Bild și Sky Deutschland.

Seimen, când juca în tricoul lui Stuttgart. Foto: Imago

Într-un sezon în care alb-roșii joacă și în faza principală de Champions League.

34 de meciuri a jucat Dennis Seimen în 2 Bundesliga. Integralist în toate etapele (nouă partide, fără gol primit)

Seimen a fost apreciat și de rivali. Oficialii lui Stuttgart l-au urmărit de la distanță

Încă din iarnă, aparițiile sale atrăgeau atenția. După 0-0 cu Bochum (15 februarie), în deplasare, meci în care Seimen a avut opt parade și a fost ales MVP, antrenorul lui Paderborn, Ralf Kattemann, declara presei germane: „Seimen ne-a salvat”.

Îmi voi aminti numele ăsta, Dennis Seimen. El a salvat totul. Va juca un rol important în Bundesliga într-o zi Gerit Holtmann, jucător Bochum

Oficialii lui Stuttgart îl urmăreau permanent. „Dennis are un sezon excepțional. E o dovadă a programului nostru de dezvoltare a tinerilor.

În primăvara lui 2025, Seimen a fost și în lotul lărgit al lui Stuttgart, care a cucerit Cupa Germaniei. Foto: Imago

Nu e vorba numai de meciul cu Bochum, ci de consecvența cu care evoluează în poarta lui Paderborn”, reacționa în Bild directorul sportiv Fabian Wohlgemuth.

Seimen face lucruri remarcabile. A avut un start bun în fotbalul profesionist în liga a treia, acum continuă ascensiunea în liga secundă. E impresionant Alexander Nubel, portar Stuttgart

