Românul va fi nr. 1 la Stuttgart Presa germană anunță că portarul va apăra în Bundesliga și Champions în sezonul viitor
Dennis Seimen, excelent și în ultima etapă a sezonului regulat de Zweite Bundesliga, la Darmstadt - Paderborn 0-2. Foto: Imago
Campionate

alt-text Publicat: 20.05.2026, ora 16:50
  • Dennis Seimen, 20 de ani, goalkeeperul naționalei U21 a Germaniei care are și cetățenie română, se întoarce la Stuttgart în această vară după împrumutul la Paderborn și îi ia locul lui Nubel ca titular la VfB.

Dennis Seimen s-a născut la Heilbronn, în urmă cu 20 de ani, și a jucat pentru toate naționalele de juniori ale Germaniei. Acum e la U21.

În 2024, în perioada Campionatului European, tânărul portar spunea într-un interviu pentru GOLAZO.ro că așteaptă un semn de la FRF: „Mă voi gândi dacă România mă va contacta. Ar fi ceva fain”.

Seimen, unul dintre cei mai buni portari din Zweite Bundesliga la 20 de ani

Considerat unul dintre goalkeeperii viitorului în țara natală, acesta a evoluat în 2024-2025 la echipa secundă a lui Stuttgart, în liga a treia.

Cu poarta blocată în 2025 la seniori de Alexander Nubel, împrumutat de trei ani de la Bayern, Seimen a fost cedat un sezon la Paderborn și a fost printre cei mai buni jucători ai echipei sale în Zweite Bundesliga.

Cum s-a întâmplat și în ultima etapă, la 2-0 în deplasare cu Darmstadt.

Locul 3 după sezonul regulat, o înfrunta pe Wolfsburg în barajul de promovare/retrogradare în elita fotbalului german (21 mai, turul; 25 mai, returul).

10 milioane de euro
valorează Dennis Seimen, cea mai mare cotă a carierei (Transfermarkt)

Seimen va fi titular la Stuttgart într-un sezon cu jocuri în Champions League

Indiferent de rezultatul acestei „duble”, destinul lui Dennis ar fi fost deja stabilit. Potrivit Bild.de, el va reveni în vară la Stuttgart.

Se așteaptă ca Nubel să plece, românul urmând să devină titularul echipei șvabe în Bundesliga, a scris Felix Arnold, reporter Bild și Sky Deutschland.

Într-un sezon în care alb-roșii joacă și în faza principală de Champions League.

34 de meciuri
a jucat Dennis Seimen în 2 Bundesliga. Integralist în toate etapele (nouă partide, fără gol primit)

Seimen a fost apreciat și de rivali. Oficialii lui Stuttgart l-au urmărit de la distanță

Încă din iarnă, aparițiile sale atrăgeau atenția. După 0-0 cu Bochum (15 februarie), în deplasare, meci în care Seimen a avut opt parade și a fost ales MVP, antrenorul lui Paderborn, Ralf Kattemann, declara presei germane: „Seimen ne-a salvat”.

Îmi voi aminti numele ăsta, Dennis Seimen. El a salvat totul. Va juca un rol important în Bundesliga într-o zi Gerit Holtmann, jucător Bochum

Oficialii lui Stuttgart îl urmăreau permanent. „Dennis are un sezon excepțional. E o dovadă a programului nostru de dezvoltare a tinerilor.

Nu e vorba numai de meciul cu Bochum, ci de consecvența cu care evoluează în poarta lui Paderborn”, reacționa în Bild directorul sportiv Fabian Wohlgemuth.

Seimen face lucruri remarcabile. A avut un start bun în fotbalul profesionist în liga a treia, acum continuă ascensiunea în liga secundă. E impresionant Alexander Nubel, portar Stuttgart

