Finalele europene, exclusiv pay-per-view! Schimbare cu impact major pe piața media. UEFA s-a opus degeaba, Arsenal - PSG se va vedea doar contra cost

Deținătorii drepturilor TV din Anglia pentru Champions, Europa și Conference League au introdus o plată suplimentară pentru cine dorește să vadă finalele din acest sezon în cupelor europene

Este pentru prima dată de la lansarea Champions League, vara lui 1992, când în Anglia, finala acestei competiții nu va fi disponibilă în mod gratuit

În România, drepturile sunt deținute de Digi Sport și Prima Sport, televiziuni care sunt regăsite în grila cabliștilor și vizionarea meciurilor nu presupune costuri suplimentare pentru un abonat

Mișcare cu impact major pe piața media în țara care achită cele mai mari sume pe drepturile TV ale meciurilor de fotbal. În Anglia a fost luată o decizie care a creat o imensă controversă și care a creat nemulțumire inclusiv la nivel înalt în structurile UEFA.

Vezi finalele doar dacă îți faci abonament la HBO Max

Site-ul BBC a scris acum două zile despre decizia deținătorilor drepturilor meciurilor cupelor europene ca începând din acest sezon toate cele 3 finale, Champions, Europa și Conference League, să poată fi vizionate în sistem pay-per-view.

„TNT Sports a decis să nu mai lase aceste jocuri în mod gratuit”, a informat BBC. TNT Sport e fostul BT Sport, televiziune care a fost cumpărată de Warner Bros Discovery.

„Până în acest an, finalele au fost lăsate în mod gratuit, singurul lucru pe care utilizatori erau nevoiți să-l facă era să-și creeze un cont pe Discovery+ pentru a avea acces. Discovery+ a fost înlocuit de noul serviciu de streaming al Warner Bros Discovery, HBO Max, car care nu oferă nici o opțiune gratuită. Fanii, pentru a putea vedea finalele, trebuie să-și facă un abonament la HBO Max pentru o lună”, a mai notat BBC.

Ce a determinat Warner Bros Discovery să ia această decizie

Un astfel de abonament, cel mai ieftin, care ar permite accesul pentru toate cele 3 finale, una deja disputată miercuri seară, costă 5 lire sterline (30 lei).

Decizia a fost argumentată de faptul că toate cele 3 jocuri sunt de mare interes în Marea Britanie: în fiecare dintre ele evoluează o echipă din Anglia:

Finala Europa League s-a jucat miercuri seară: Aston Villa - Freiburg 3-0

Finala Conference League va fi pe 27 mai: Crystal Palace - Rayo Vallecano

Finala Champions League se va juca pe 30 mai: Arsenal - PSG

Camera Lorzilor nu a introdus finalele în lista evenimentelor protejate

BBC a mai adăugat că, pe baza surselor pe care le are, UEFA s-a arătat extrem de nemulțumită de faptul că iubitorii fotbalului din Anglia au fost puși în situația de a achita costuri suplimentare pentru aceste jocuri din ultimul act, însă contractul cu deținătorii de drepturi nu prevedea obligativitatea gratuității.

Mai mult, în 2020, în Camera Lorzilor de la Londra, care este camera superioară a Parlamentului Marii Britanii, nu s-a votat ca și finalele cupelor europene la fotbal să fie trecute în ceea ce s-a denumit „evenimentele bijuterie ale coroanei” și pe care televiziunile să nu aibă voie să le treacă în sistem pay-per-view.

Drepturile TV în Anglia, deținute de TNT Sports, vor expira, tot conform BBC, la finalul sezonului următor. Începând din 2027-2028, acestea au fost preluate de Paramount+ pentru Champions League, în timp ce Europa și Conference League vor fi ale celor de la Sky Sports. Paramount+ a plătit 1 miliard de lire sterline pentru 4 sezoane.

Cum e în România

Drepturile cupelor europene sunt deținute de Digi Sport și Prima Sport. Contractul actual expiră în 2027, însă cele două televiziuni au reușit să câștige licitația și pentru următorul pachet scos pe piață de UEFA pentru Champions League, care va fi până în 2031.

Digi Sport e disponibil la post TV în grila de cablu a abonaților Digi, în vreme ce Prima Sport e în pachetul tuturor furnizorilor de televiziune. Un abonat de cablu nu e nevoit să achite suplimentar pentru a vedea o competiție sau un meci anume.

