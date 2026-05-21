Acuzații grave la adresa LPF Președintele clubului Csikszereda: „E ca o mafie” + Săgeți către presă și fani: „Dispreț și atacuri din partea românilor”

Zoltan Szondy (58 de ani), președintele celor de la Csikszereda, a lansat acuzații dure la adresa Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF).

Csikszereda a reușit să se salveze de la retrogradare și va juca și în sezonul viitor în Liga 1. Ciucanii au încheiat play-out-ul pe locul 5, cu 33 de puncte acumulate.

Zoltan Szondy, acuzații dure la adresa LPF: „E ca și cum ai viziona un film cu mafioți”

Într-un interviu acordat pentru o publicație din județul Harghita, Zoltan Szondy a criticat dur Liga Profesionistă de Fotbal. Oficialul de la Csikszereda susține că LPF nu este deloc transparentă în privința drepturilor TV pentru meciurile din Liga 1.

Întrebat ce sumă a încasat clubul din drepturile TV, președintele lui Csikszereda a răspuns:

„Nu este un secret: am primit 800.000 de euro net în acest sezon. De altfel, toată subvenția din drepturi TV este netransparentă în România. Totul funcționează ca o mafie.

Situația este atât de suspectă încât nouă, conducătorilor celor 16 cluburi, ni s-a permis să ne uităm doar zece minute la contractul dintre Ligă și deținătorul de drepturi, fără a avea voie cu telefoane sau aparate foto.

E ca și cum ai viziona un film cu mafioți. Nu mă simt confortabil să interacționez cu Liga Profesionistă”, a declarat Zoltan Szondy, potrivit szekelyhon.ro.

Zoltan Szondy: „Am primit doar batjocură, dispreț și atacuri din partea românilor”

Zoltan Szondy a mai vorbit și despre problemele cu care clubul din Miercurea Ciuc s-a confruntat de-a lungul sezonului.

„Nu am primit decât batjocură, dispreț și atacuri din partea românilor. Și nu mă refer la președinți de cluburi, antrenori, jucători sau arbitri. Din partea lor am primit același respect pe care l-am oferit și noi, singura excepție fiind Dinamo.

Mă refer la suporteri, presa românească, Liga Profesionistă de Fotbal. Păreau preocupați doar de cum puteau să ne pună piedici și cum să fie nedrepți cu noi.

Încă aștept ca măcar unul dintre cei 20–25 de experți, analiști și foste «legende» care susțineau că Csikszereda va retrograda să mă sune și să-și ceară scuze”.

Întrebat când a realizat că Csikszereda „este umilită în Liga 1”, Szondy a precizat:

„Când au început sancțiunile legate de steaguri. Am fost penalizați pentru niște steaguri care existau înainte să fie construit stadionul, de pe vremea când echipa juca în liga a treia. Până atunci, nimeni nu se legase vreodată de steaguri”.

Formația din Miercurea Ciuc a fost amendată pentru că a permis introducerea în stadion a unor steaguri ale Ținutului Secuiesc și Ungariei la partida cu Universitatea Cluj, meci din etapa #12 a Ligii 1.

La acel meci, suporterii au afișat pe stadion simbolul albastru-auriu secuiesc, precum și un banner în culorile steagului Ungariei pe care scria „Csikszereda”, traducerea în maghiară a numelui localității Miercurea Ciuc.

Deși nici simbolul Ținutului Secuiesc, nici steagul Ungariei nu sunt considerate simboluri interzise, Jandarmeria a decis să aplice formației din Miercurea Ciuc o amendă de 30.000 de lei pentru că a permis introducerea acestora în arenă.

Anterior, Comisia de Disciplină a FRF decisese să sancționeze Csikszereda cu un avertisment după ce a promovat Ținutul Secuiesc în debutul partidei cu U Craiova din etapa #6 a sezonului regulat.

În 2023, într-un comunicat oferit opiniei publice, Ministerul de Externe al României a oferit un punct de vedere: „Nu există nici o unitate administrativ-teritorială cu denumirea Ținutul Secuiesc şi deci nici îndreptățirea la vreun însemn oficial specific”.

Clasament final play-out Liga 1

Loc Echipă Meciuri Puncte 7 UTA Arad - nu are licență de Europa ❌ 9 39* 8 FCSB - baraj Conference ⤴️ 9 37 9 Oțelul - nu are licență de Europa ❌ 9 35* 10 FC Botoșani - baraj Conference ⤴️ 9 33 11 Csikszereda - salvată de la retrogradare✅ 9 33 12 Petrolul salvată de la retrogradare✅ 9 25 13 Farul - baraj de menținere ↔️ 9 25* 14 Hermannstadt - baraj de menținere ↔️ 9 25* 15 Unirea Slobozia - retrogradată ⤵️ 9 22* 16 Metaloglobus București - retrogradată ⤵️ 9 16 *beneficiază de rotunjire

