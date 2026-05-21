Ghencea s-a ieftinit! Ce sumă a achitat FCSB pentru a putea juca pe stadionul Steaua barajul cu Botoșani

Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale, anunțase că va scădea prețul chiriei arenei din Ghencea, despre care a susținut că era nejustificat de mare

FCSB - FC Botoșani se va juca duminică seara, de la 20:30, în semifinala barajului pentru ultimul loc european al României în sezonul 2026-2027

FCSB va avea costuri mult mai mici atunci când va decide să joace pe stadionul Steaua în comparație cu efortul financiar pe care l-a făcut în anii trecuți, când a ales să evolueze acolo.

Clubul lui Gigi Becali a revenit în Ghencea în etapa a 8-a din play-out, la meciul cu Unirea Slobozia, scor 0-0. Tot aici va susține și semifinala barajului pentru Conference League cu FC Botoșani, meci care va avea loc duminică seara, de la ora 20:30.

Pentru acest joc cu formația antrenată de Marius Croitoru, FCSB va achita o sumă mult sub cea ce a plătit în vara anului trecut, când a jucat acolo în startul sezonului. Și când factura pentru un joc de campionat era de 48.000 de euro!

Acum, confruntarea cu Botoșani o costă pe FCSB cu peste 30% mai puțin. Mai precis, 33.000 de euro: 28.000 chiria și sistemul de operare, la care se adaugă 5.000 de euro cheltuielile cu curățenia stadionului.

În urmă cu câteva luni, ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, anunțase că a început demersurile pentru a diminua nivelul chiriei, pe care o considera prea mare.

„Probabil că în mod premeditat a fost stabilit un preț foarte mare, tocmai pentru a-i determina pe unii să vină și să folosească stadionul. Iar concluzia a fost că arena nu a fost exploatată așa cum ar fi trebuit”, a argumentat atunci Radu Miruță.

Trecerea de la Arena Națională la stadionul Steaua reprezintă pentru FCSB o economie importantă. Chiar și anumite meciuri de campionat, disputate cu doar primul inel deschis accesului spectatorilor, însemnau pe Arenă costuri care treceau de 55.000 de euro, aproape dublu față de cât va suporta în Ghencea pentru barajul cu FC Botoșani.

Pe Arena Națională, pentru a acoperi costurile de organizare, FCSB avea nevoie de cel puțin 10.000 de plătitori, în vreme ce pe stadionul Steaua, raportat la prețurile tichetelor de la meciul cu Botoșani, e nevoie de o prezență de minimum 4.500 de fani.

Cât costă biletele la FCSB - Botoșani

Peluză - 30 lei

Tribuna 2 - 40 lei

Tribuna 1, inel 1 - 50 lei

VIP 2 - 50 lei

VIP 1 - 150 lei

80% din meciurile sezonului au fost pe Arenă

În 2025-2026, FCSB a jucat 29 de meciuri pe teren propriu, inclusiv Supercupa din vara trecută. Dintre acestea, doar 20% dintre confruntări au fost pe stadionul Steaua, mai precis 6 jocuri.

Întâlnirea cu FC Botoșani va fi ultima din acest sezon pe teren propriu. În caz de calificare, FCSB va evolua cu Dinamo în deplasare, pe stadionul Arcul de Triumf, vinerea viitoare, pe 29 mai, de la 20:30.

