Florin Lovin (44 de ani), fost mijlocaș la FCSB, a comentat numirea lui Marius Baciu (51 de ani) pe banca echipei lui Gigi Becali.

Fostul fotbalist a transmis că nu are încredere în această alegere.

Cei doi au colaborat pentru o perioadă scurtă la Concordia Chiajna, în sezonul 2015-2016, experiență care l-a dezamăgit pe fostul jucător.

Florin Lovin nu crede în alegerea făcută de FCSB: „Este un proiect eșuat”

„Pe Marius Baciu îl împart în două, în omul Baciu și în antrenorul Baciu. Omul Baciu e prietenul meu, am fost cu el coleg la o televiziune, am comentat meciuri împreună.

Antrenorul Baciu pe mine personal m-a dezamăgit, m-am certat cu el la Chiajna.

Nu mi-a plăcut deloc colaborarea cu el. Tocmai de asta am cerut să reziliez contractul după o săptămână cu el”, a spus Lovin, conform gsp.ro.

Florin Lovin a mai evoluat, de-a lungul carierei, pentru FCM Bacău, FCSB, 1860 Munchen, Kerkyra, Kapfenberg, Mattersburg, Oțelul Galați și Astra Giurgiu.

FOTO: FCSB, primul antrenament al lui Marius Baciu

Fostul fotbalist a dezvăluit și motivul pentru care relația profesională cu Baciu s-a deteriorat rapid la formația ilfoveană.

„A venit la mine și la Maftei, eram căpitanii echipei, și ne-a spus «uite, noi abia am venit, hai să pregătim, să facem echipa împreună».

Eu i-am spus «eu sunt fotbalist, nu sunt antrenor». El mă întrebase cu cine îmi place să joc la mijloc. Nu pot să decid eu, sunt nedrept față de celălalt coleg. Eu trebuie în primul rând să îmi câștig eu locul de titular.

Am apreciat, dar nu am dat curs. În următorul meci când m-a consultat și am zis că nu mă interesează. Am fost titular la Botoșani și am pierdut 0-3.

Atunci plecase Șumudică și am spus «din punctul meu de vedere este o greșeală îndepărtarea lui Șumudică, dar avem un nou antrenor, noi am semnat contract cu Șumudică, nu cu Chiajna și suntem datori să susținem noul antrenor».

S-a supărat, a doua zi la antrenament mi-a zis că dacă era președintele clubului aveam amendă 5.000 de euro. Și eu i-am spus «dacă erai tu președintele clubului, nu mai eram eu aici»”, a mai spus Florin Lovin.

Asta a fost, nu a vrut să mă ia în lot la următorul meci, am reziliat contractul și am plecat. La FCSB meritul sportiv nu există. Când pui un antrenor, ai meritul sportiv. Nu pot să bag mâna în foc, dar sunt convins că este un proiect eșuat. Sunt convins, nu am nici cel mai mic dubiu că FCSB poate să facă ceva în formula asta. Din vară mă refer. Florin Lovin

Baciu și-a început cariera de antrenor la Voința Sibiu, în 2009, și a mai pregătit echipe precum Poli Iași, Concordia Chiajna și Juventus București, la cea din urmă având un mandat de aproape 2 ani.

Tehnicianul va debuta pe banca celor de la FCSB la meciul cu FC Botoșani, din semifinala barajului pentru Conference League, programat duminică, de la ora 20:30.

