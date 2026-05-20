Pep Guardiola, la meciul de marți seară: Bournemouth - Manchester City 1-1. Foto: Imago
De ce pleacă Pep Guardiola?! Despărțirea de City după 10 de ani ar avea legătură cu decizia iminentă în scandalul în care e implicat clubul

alt-text Publicat: 20.05.2026, ora 23:41
  • Manchester City se pregătește să anunțe sfârșitul „erei Pep Guardiola”, începută în 2016. 
  • Clubul „cetățenilor” așteaptă hotărârea ligii engleze în cazul celor 130 de încălcări ale regulilor fair-play-ului financiar. 
  • City riscă până la retrogradarea din Premier League!

Pep Guardiola avea doar 45 de ani când a semnat primul contract cu Manchester City.

Guardiola la City: 10 ani, 20 de trofee și 1,1 miliarde pe minus la transferuri

După patru sezoane cu Barcelona și trei cu Bayern, despărțite de un an sabatic petrecut la New York, nu se aștepta să stea mai mult pe „Etihad”.

Pep Guardiola, la conferința ce a urmat după egalul cu Bournemouth (1-1). Foto: Imago

Catalanul a rămas însă un deceniu printre „cetățeni”. A cucerit 20 de trofee, două în medie pe stagiune, investind enorm în transferuri, dar și recuperând aproape jumătate din sumă cu vânzările din mercato.

2,054 miliarde de euro
a cheltuit City pentru achiziții de jucători în zece ani cu Guardiola antrenor. A vândut de 963 milioane

Guardiola, despre plecare: „Trebuie să vorbesc cu președintele”

Acum, la 55 de ani, Pep se pregătește de despărțire. După 1-1 cu Bournemouth, rezultat care i-a oferit titlul lui Arsenal, tehnicianul spaniol l-a felicitat pe compatriotul Mikel Arteta pentru această performanță, dar nu a vrut să comenteze prea mult legat de viitorul său.

Guardiola va părăsi City la sfârșitul sezonului. Foto: Imago

„Înțelegeți că prima persoană cu care trebuie să vorbesc este președintele meu (n.r. Khaldoon Al-Mubarak).

Odată ce se va încheia sezonul, noi doi vom discuta, e atât de simplu, apoi vom lua o hotărâre”, a declarat el pentru Sky Sports.

Mai are un an de contract, totuși, va anunța că părăsește Manchester.

City a scăpat în Europa. Riscă mult în Premier League. Verdictul e iminent

Motivul ar fi legat și de decizia iminentă a ligii engleze în procesul major împotriva lui City.

Încă din februarie 2020, clubul a fost acuzat și exclus inițial doi ani din Liga Campionilor pentru încălcarea fair-play-ului financiar al UEFA. Condamnare anulată chiar în acea vară de TAS.

Ulterior, „cetățenii” au fost acuzați și de liga engleză, care a descoperit ignorarea regulilor fair-play-ului financiar din Premier League de 130 de ori.

În această vară, e așteptat verdictul. City riscă până la retrogradarea în Championship! Iar Pep a vrut să caute altă destinație în carieră.

Ar putea antrena o echipă națională, plan la care se gândește de mult timp.

Freiburg - Aston Villa 0-3  Britanicii câștigă Europa League! Unai Emery, la al cincilea trofeu  
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Obraznicii

Formula fericirii

Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Casca

Craiova aproape Maxima

Emoție și comoție

Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Legea 18 și veselia

Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

V-a plăcut finala Cupei?

Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Sus pe masă, fără bani

Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Sigla

Exercițiu de ipocrizie

Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

