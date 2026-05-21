„Poruncile” lui Ancelotti Neymar revine la naționala Braziliei, dar  trebuie să respecte niște reguli stricte

Carlo Ancelotti (66 de ani) ar fi avut o discuție clară cu Neymar (34 de ani) înainte să-l includă în lotul Braziliei pentru Campionatul Mondial din 2026, anunță presa din Spania.

Revenirea starului de la Santos la prima reprezentativă vine cu un statut diferit față de cel pe care fostul star de la Barcelona îl avea în trecut.

Deși a jucat doar 3 meciuri la Al-Hilal între 2023 și 2025, Neymar a revenit la Santos pentru a-și recăpăta ritmul.

Totuși, acest lucru nu i-a garantat statutul de altădată la națională, iar Ancelotti i-ar fi transmis mai multe condiții înainte de convocare.

Atacantul nu va fi unul dintre căpitanii echipei, nu pornește ca titular sigur și ar fi fost sfătuit să își reducă activitatea pe rețelele sociale pe durata turneului, pentru a evita distragerile, conform sport.es.

Neymar nu a contestat condițiile puse de Ancelotti pentru a reveni la naționala Braziliei și, mai mult, a transmis că este dispus să „facă tot posibilul pentru a fi util echipei”. Această atitudine l-ar fi convins pe selecționer să mizeze din nou pe el.

Ancelotti a explicat public că Neymar a fost chemat pentru calitățile pe care le poate aduce lotului.

L-am ales pe Neymar pentru că poate ajuta echipa, fie că joacă un minut, cinci minute, 90 de minute sau chiar dacă execută un penalty. Carlo Ancelotti

Neymar a lipsit de la naționala Braziliei din 2023, după accidentarea gravă la genunchi suferită în preliminariile pentru Cupa Mondială.

De la debutul său la națională, în 2010, Neymar a adunat 128 de meciuri pentru Brazilia și a marcat 79 de goluri, fiind cel mai bun marcator din istoria Selecao.

Convocarea a fost un moment emoționant pentru Neymar. Fotbalistul a izbucnit în lacrimi după ce a aflat că se află în lotul pentru Mondial.

Carlo Ancelotti, care a preluat naționala Braziliei în 2025, este unul dintre cei mai respectați antrenori din fotbalul mondial.

Italianul a câștigat Liga Campionilor de cinci ori ca antrenor și a pregătit cluburi precum AC Milan, Chelsea, PSG, Real Madrid, Bayern Munchen, Napoli și Everton.

