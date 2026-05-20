„Câștig mai mult decât în fotbal”   Fostul campion cu CFR locuiește în Elveția și lucrează la Uber: „Toată lumea când aude asta zice”

Cristian Bud (40 de ani), fost campion al României cu CFR Cluj, a dezvăluit cu ce se ocupă, după încheierea carierei de fotbalist profesionist.

Fostul atacant locuiește acum în Elveția, acolo unde continuă să joace fotbal la nivel de amatori.

Cristi Bud, șofer Uber în Elveția: „Câștig mai mult decât în fotbal”

Fostul atacant de la CFR Cluj a dezvăluit că este șofer Uber în Elveția, meserie din care a declarat că se câștigă mai bine decât în fotbal.

„Fac și Uber. (n.r. - În Zurich?) Da. Eu mă duc mai rar. Toată lumea când aude zice: «Păi, tu...». Păi, eu câștig mai mulți bani decât în fotbal.

Dacă aș ieși și aș sta 8-10 ore pe zi, într-o lună de zile, aș face opt-zece mii de franci. Adică destul de bine. Foarte bine, chiar!” , a declarat Cristian Bud, potrivit iamsport.ro.

3 titluri de campion a câștigat Cristian Bud alături de CFR Cluj

Cristian Bud a evoluat de-a lungul carierei sale pentru echipe precum CFR Cluj, Gaz Metan Mediaș, Bihor Oradea, Pandurii Târgu Jiu, Poli Timișoara, Concordia Chiajna sau FC Hermannstadt.

A devenit de trei ori campion al României alături de CFR Cluj și a mai luat alte două Cupe ale României. În plus, acesta a devenit și campion al Moldovei, în 2015, după ce a câștigat titlul alături de Milsami Orhei.

