Ionuț Radu. Foto: Celta „X”
„Colosul din București" Ionuț Radu a cucerit Spania! Ce au observat jurnaliștii după sezonul excelent pe care românul l-a avut la Celta Vigo

alt-text Publicat: 21.05.2026, ora 14:52
alt-text Actualizat: 21.05.2026, ora 14:52
  • Ionuț Radu (28 de ani) a avut un prim sezon foarte bun la Celta Vigo, iar presa din Spania a remarcat evoluțiile portarului român.
  • Jurnaliștii spanioli l-au numit „colosul din București” pe Radu, care a devenit unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei lui Claudio Giraldez.

Portarul român a jucat toate cele 37 de etape de până acum în La Liga și poate încheia sezonul cu toate minutele bifate în campionat. Înaintea ultimei runde, Radu are 48 de goluri primite și 9 meciuri fără gol primit.

Andrei Radu, lăudat în Spania: „Colosul din București”

Presa spaniolă a subliniat și faptul că Radu se află pe locul 3 în topul portarilor Celtei cu cele mai puține goluri încasate într-un sezon, de la revenirea clubului în prima ligă, în 2013.

Românul este depășit doar de Matias Dituro, care a primit 43 de goluri în sezonul 2021-2022, și de Sergio Alvarez, cu 42 de goluri în stagiunea 2014-2015.

Debutul său bun la Vigo l-a transformat într-unul dintre candidații la titlul de cel mai bun jucător al Celtei într-un sezon pe care echipa galiciană îl va încheia sâmbătă, împotriva Sevillei.

La fel cum s-a întâmplat în urmă cu patru ani cu argentinianul Dituro, actualul portar titular al Celtei este la un pas să joace toate minutele sezonului de campionat. Radu are cifre bune, cu o medie de 1,29 goluri primite pe meci.

Celta a mizat pe portarul român după ce Vicente Guaita și-a încheiat scurta perioadă la echipa din Vigo. Monitorizarea lui Radu fusese una amănunțită din partea staff-ului tehnic al Celtei, care i-a susținut transferul”, au notat jurnaliștii spanioli de la Faro de Vigo.

111 parade
are Andrei Radu în acest sezon din La Liga, cifră care îl plasează pe locul 6 în topul portarilor cu cele mai multe intervenții, conform sursei citate. În fața lui se află Escandell, de la Oviedo, cu 148 de parade, Dmitrovic, de la Espanyol, cu 133, Ryan, de la Levante, cu 119, Gazzaniga, de la Girona, cu 116, și Soria, de la Getafe, cu 113

Pe lângă prestațiile din poartă, Radu a atras atenția și prin felul în care sărbătorește victoriile. Românul obișnuiește să stea în mâini după succesele Celtei.

„Pe lângă prestațiile bune dintre buturi, Radu a venit cu carismă și un gest devenit deja marcă personală: sărbătorirea victoriilor stând în mâini.

Poza a devenit parte din identitatea actuală a Celtei. Mai mult, ritualul este imitat de portarii din academie și de fani în fotografiile de grup”, au mai notat spaniolii.

Radu s-a făcut remarcat și în etapa #37, pe San Mames, în meciul cu Athletic Bilbao (1-1).

„Etapa trecută, Radu a fost cel mai bun jucător al echipei sale într-un meci cu Athletic Club, formație care a avut 27 de șuturi și l-a învins pe portarul Celtei o singură dată.

În octombrie, românul a primit premiul pentru cel mai bun jucător al Celtei din acea lună”, au mai notat jurnaliștii de la Faro de Vigo

2 ani
au trecut între convocările lui Andrei Radu la naționala României. Portarul nu mai fusese chemat după meciul cu Belarus, din 28 martie 2023, câștigat de „tricolori” cu 2-1, și a revenit în lot abia la amicalul cu Moldova, scor 2-1, disputat pe 10 septembrie 2025. Ulterior, singurul meci în care Radu nu a jucat a fost cel cu San Marino, câștigat de România cu 7-1, pe 18 noiembrie 2025

Jurnaliștii spanioli au amintit că Radu nu a avut un start perfect la Celta, dar a reușit rapid să schimbe rapid impresia inițială.

„A avut un început neregulat în perioada de pregătire. La un moment dat, în rândul fanilor apăruse chiar o dezbatere despre necesitatea aducerii unui alt portar pentru un sezon cu trei competiții și cu entuziasmul revenirii în Europa, la nouă ani după semifinalele atinse în a doua competiție continentală.

Dubiile privind calitățile tehnice ale portarului au fost însă risipite rapid. În primul său an la Vigo, Andrei Radu s-a impus drept colosul din București, chiar dacă oferă o imagine inversată: stând în mâini de fiecare dată când Celta câștigă”, au mai scris spaniolii.

