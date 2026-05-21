Accident la 194 km/h Starul lui Bayern și-a aflat pedeapsa, după ce a provocat pagube în valoare de 200.000 de euro +4 foto
Jamal Musiala. Foto: captura YouTube / FC Bayern Munich
Campionate

Accident la 194 km/h Starul lui Bayern și-a aflat pedeapsa, după ce a provocat pagube în valoare de 200.000 de euro

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 21.05.2026, ora 13:36
alt-text Actualizat: 21.05.2026, ora 13:36
  • Jamal Musiala (23 de ani), mijlocașul ofensiv al lui Bayern Munchen, a rămas fără permis de conducere după un accident rutier petrecut în aprilie 2025, pe autostrada A8, în apropiere de Munchen.

Musiala conducea cu 194 km/h într-o zonă în care limita era de 120 km/h, iar în timpul unei depășiri a intrat în coliziune cu un VW Golf.

Cele două persoane aflate în cealaltă mașină au suferit răni ușoare, iar pagubele materiale au fost estimate de procurori la aproximativ 200.000 de euro. Detalii despre accident s-au aflat abia acum.

De ce a plecat Robert Ilyeș  Antrenorul dă vina pe o „lipsă de compatibilitate” cu Csikszereda: „Eu voiam mai mult” + Cine îl va înlocui
Citește și
De ce a plecat Robert Ilyeș Antrenorul dă vina pe o „lipsă de compatibilitate” cu Csikszereda: „Eu voiam mai mult” + Cine îl va înlocui
Citește mai mult
De ce a plecat Robert Ilyeș  Antrenorul dă vina pe o „lipsă de compatibilitate” cu Csikszereda: „Eu voiam mai mult” + Cine îl va înlocui

Jamal Musiala a rămas fără permis după accidentul provocat la 194 km/h

Instanța din Munchen a stabilit definitiv, pe 28 ianuarie 2026, că Musiala a pus în pericol traficul rutier și a provocat rănirea a două persoane din neglijență.

Musiala a fost amendat, iar permisul i-a fost retras de la jumătatea lunii februarie, conform bild.de. El va putea solicita un nou permis abia la nouă luni după decizia definitivă a instanței.

Galerie foto (4 imagini)

Jamal Musiala, lângă un Audi RS e-tron GT Performance, modelul pe care îl conducea în momentul accidentului. Foto: Instagram / @jamalmusi Jamal Musiala, lângă un Audi RS e-tron GT Performance, modelul pe care îl conducea în momentul accidentului. Foto: Instagram / @jamalmusi Jamal Musiala, lângă un Audi RS e-tron GT Performance, modelul pe care îl conducea în momentul accidentului. Foto: Instagram / @jamalmusi Jamal Musiala, lângă un Audi RS e-tron GT Performance, modelul pe care îl conducea în momentul accidentului. Foto: Instagram / @jamalmusi
+4 Foto
labels.photo-gallery

Fotbalistul lui Bayern și-a asumat public responsabilitatea pentru accident.

Mi-am acceptat pedeapsa, precum și interdicția de a conduce. Sunt cu atât mai recunoscător că nimeni nu a fost rănit grav din cauza neatenției mele”, a spus Musiala, potrivit sursei citate.

Internaționalul german a descris accidentul drept „un eveniment care i-a schimbat viața”.

Musiala și-a rupt piciorul într-un meci cu PSG

Incidentul rutier a fost doar unul dintre momentele dificile prin care Musiala a trecut în ultimul an.

La câteva luni după accident, mijlocașul lui Bayern a suferit o accidentare gravă la Campionatul Mondial al Cluburilor, în urma unui duel cu Gianluigi Donnarumma, portarul lui PSG. Musiala și-a fracturat peroneul și a suferit o dislocare a gleznei, fiind operat ulterior la Munchen.

PSG - Bayern. Accidentare horror Musiala. Foto - captură DAZN (8).jpg
PSG - Bayern. Accidentare horror Musiala. Foto - captură DAZN (8).jpg

Galerie foto (21 imagini)

PSG - Bayern. Accidentare horror Musiala. Foto - captură DAZN (1).jpg PSG - Bayern. Accidentare horror Musiala. Foto - captură DAZN (2).jpg PSG - Bayern. Accidentare horror Musiala. Foto - captură DAZN (3).jpg PSG - Bayern. Accidentare horror Musiala. Foto - captură DAZN (4).jpg PSG - Bayern. Accidentare horror Musiala. Foto - captură DAZN (5).jpg
+21 Foto
labels.photo-gallery

Revenit pe teren la începutul acestui an, Musiala încă încearcă să ajungă la forma de dinaintea accidentării.

23 de meciuri
a jucat Musiala în acest sezon pentru Bayern, perioadă în care a marcat 5 goluri și a oferit 6 pase decisive. În total, fotbalistul a ajuns la 230 de apariții pentru formația bavareză, cu 69 de goluri și 45 de assisturi

Citește și

Nu-i dă șanse Craiovei  De ce Mihai Stoica spune că oltenii nu vor ajunge în faza principală a Ligii Campionilor: „Știu cu ce se mănâncă astea”
Liga Campionilor
11:35
Nu-i dă șanse Craiovei De ce Mihai Stoica spune că oltenii nu vor ajunge în faza principală a Ligii Campionilor: „Știu cu ce se mănâncă astea”
Citește mai mult
Nu-i dă șanse Craiovei  De ce Mihai Stoica spune că oltenii nu vor ajunge în faza principală a Ligii Campionilor: „Știu cu ce se mănâncă astea”
Prințul William a plâns FOTO. A fost copleșit după triumful lui Aston Villa » Jucătorii l-au somat: „Să scoată cardul de credit”
Europa League
11:28
Prințul William a plâns FOTO. A fost copleșit după triumful lui Aston Villa » Jucătorii l-au somat: „Să scoată cardul de credit”
Citește mai mult
Prințul William a plâns FOTO. A fost copleșit după triumful lui Aston Villa » Jucătorii l-au somat: „Să scoată cardul de credit”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood filmează în România un nou lungmetraj
Unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood filmează în România un nou lungmetraj
Unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood filmează în România un nou lungmetraj
bayern munchen germania accident jamal musiala
Știrile zilei din sport
Prunea, „comandat de sistem”? Ministrul USR îi răspunde tăios lui Florin Prunea, după acuzațiile scandaloase pentru care a fost nevoit să-și ceară scuze
Diverse
21.05
Prunea, „comandat de sistem”? Ministrul USR îi răspunde tăios lui Florin Prunea, după acuzațiile scandaloase pentru care a fost nevoit să-și ceară scuze
Citește mai mult
Prunea, „comandat de sistem”? Ministrul USR îi răspunde tăios lui Florin Prunea, după acuzațiile scandaloase pentru care a fost nevoit să-și ceară scuze
„Cea mai mare amendă din istorie”  Victor Angelescu, despre cele 3 momente-șoc de la Rapid sezonul acesta + Conflictul dintre Gâlcă și medic
Superliga
21.05
„Cea mai mare amendă din istorie” Victor Angelescu, despre cele 3 momente-șoc de la Rapid sezonul acesta + Conflictul dintre Gâlcă și medic
Citește mai mult
„Cea mai mare amendă din istorie”  Victor Angelescu, despre cele 3 momente-șoc de la Rapid sezonul acesta + Conflictul dintre Gâlcă și medic
Ronaldo, campion cu Al-Nassr  VIDEO Cristiano a câștigat  primul titlu în Arabia Saudită: a marcat un gol superb din lovitură liberă
Campionate
21.05
Ronaldo, campion cu Al-Nassr VIDEO Cristiano a câștigat primul titlu în Arabia Saudită: a marcat un gol superb din lovitură liberă
Citește mai mult
Ronaldo, campion cu Al-Nassr  VIDEO Cristiano a câștigat  primul titlu în Arabia Saudită: a marcat un gol superb din lovitură liberă
„E prima opțiune”  Angelescu dezvăluie numele antrenorului pe care îl vrea la Rapid: „Sincer, ni-l dorim!”
Superliga
21.05
„E prima opțiune” Angelescu dezvăluie numele antrenorului pe care îl vrea la Rapid: „Sincer, ni-l dorim!”
Citește mai mult
„E prima opțiune”  Angelescu dezvăluie numele antrenorului pe care îl vrea la Rapid: „Sincer, ni-l dorim!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:57
Ronaldo, campion cu Al-Nassr VIDEO Cristiano a câștigat primul titlu în Arabia Saudită: a marcat un gol superb din lovitură liberă
Ronaldo, campion cu Al-Nassr  VIDEO Cristiano a câștigat  primul titlu în Arabia Saudită: a marcat un gol superb din lovitură liberă
23:50
„Nu se poate dezlipi din a ciupi” Ionuț Lupescu îl atacă pe Nicolae Badea: „Să dea tot înapoi celor de la Dinamo” + Ce spune despre fuziunea CS - FC
„Nu se poate dezlipi din a ciupi”  Ionuț Lupescu îl atacă pe Nicolae Badea: „Să dea tot înapoi celor de la Dinamo” + Ce spune despre fuziunea CS - FC
22:46
„Cea mai mare amendă din istorie” Victor Angelescu, despre cele 3 momente-șoc de la Rapid sezonul acesta + Conflictul dintre Gâlcă și medic
„Cea mai mare amendă din istorie”  Victor Angelescu, despre cele 3 momente-șoc de la Rapid sezonul acesta + Conflictul dintre Gâlcă și medic
21:56
Prunea, „comandat de sistem”? Ministrul USR îi răspunde tăios lui Florin Prunea, după acuzațiile scandaloase pentru care a fost nevoit să-și ceară scuze
Prunea, „comandat de sistem”? Ministrul USR îi răspunde tăios lui Florin Prunea, după acuzațiile scandaloase pentru care a fost nevoit să-și ceară scuze
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție
Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani
Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
Top stiri
Cazul „mită pentru polițiști” Sentință definitivă în dosarul în care a fost implicat Lucian Filip, secundul FCSB: „Am sesizat niște insinuări”
Superliga
21.05
Cazul „mită pentru polițiști” Sentință definitivă în dosarul în care a fost implicat Lucian Filip, secundul FCSB: „Am sesizat niște insinuări”
Citește mai mult
Cazul „mită pentru polițiști” Sentință definitivă în dosarul în care a fost implicat Lucian Filip, secundul FCSB: „Am sesizat niște insinuări”
Reacție bizară Ce a postat Octavian Popescu pe Instagram, după ce a văzut posibila listă preliminară a lui Gheorghe Hagi
Superliga
21.05
Reacție bizară Ce a postat Octavian Popescu pe Instagram, după ce a văzut posibila listă preliminară a lui Gheorghe Hagi
Citește mai mult
Reacție bizară Ce a postat Octavian Popescu pe Instagram, după ce a văzut posibila listă preliminară a lui Gheorghe Hagi
Ce se întâmplă în „Ștefan cel Mare”  La stadionul Dinamo ar urma să înceapă lucrările la fundație, chiar dacă demolarea nu s-a terminat  
Superliga
21.05
Ce se întâmplă în „Ștefan cel Mare” La stadionul Dinamo ar urma să înceapă lucrările la fundație, chiar dacă demolarea nu s-a terminat
Citește mai mult
Ce se întâmplă în „Ștefan cel Mare”  La stadionul Dinamo ar urma să înceapă lucrările la fundație, chiar dacă demolarea nu s-a terminat  
BREAKING | Tentativă de suicid la metrou, în stația Păcii de pe Magistrala 3. Metrorex: Circulația trenurilor, blocată spre Preciziei
B365
20.05
BREAKING | Tentativă de suicid la metrou, în stația Păcii de pe Magistrala 3. Metrorex: Circulația trenurilor, blocată spre Preciziei
Citește mai mult
BREAKING | Tentativă de suicid la metrou, în stația Păcii de pe Magistrala 3. Metrorex: Circulația trenurilor, blocată spre Preciziei

Echipe/Competiții

fcsb 39 CFR Cluj 34 dinamo bucuresti 27 rapid 16 Universitatea Craiova 39 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
22.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share