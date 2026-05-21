Accident la 194 km/h Starul lui Bayern și-a aflat pedeapsa, după ce a provocat pagube în valoare de 200.000 de euro

Jamal Musiala (23 de ani), mijlocașul ofensiv al lui Bayern Munchen, a rămas fără permis de conducere după un accident rutier petrecut în aprilie 2025, pe autostrada A8, în apropiere de Munchen.

Musiala conducea cu 194 km/h într-o zonă în care limita era de 120 km/h, iar în timpul unei depășiri a intrat în coliziune cu un VW Golf.

Cele două persoane aflate în cealaltă mașină au suferit răni ușoare, iar pagubele materiale au fost estimate de procurori la aproximativ 200.000 de euro. Detalii despre accident s-au aflat abia acum.

Jamal Musiala a rămas fără permis după accidentul provocat la 194 km/h

Instanța din Munchen a stabilit definitiv, pe 28 ianuarie 2026, că Musiala a pus în pericol traficul rutier și a provocat rănirea a două persoane din neglijență.

Musiala a fost amendat, iar permisul i-a fost retras de la jumătatea lunii februarie, conform bild.de. El va putea solicita un nou permis abia la nouă luni după decizia definitivă a instanței.

Fotbalistul lui Bayern și-a asumat public responsabilitatea pentru accident.

„Mi-am acceptat pedeapsa, precum și interdicția de a conduce. Sunt cu atât mai recunoscător că nimeni nu a fost rănit grav din cauza neatenției mele”, a spus Musiala, potrivit sursei citate.

Internaționalul german a descris accidentul drept „un eveniment care i-a schimbat viața”.

Musiala și-a rupt piciorul într-un meci cu PSG

Incidentul rutier a fost doar unul dintre momentele dificile prin care Musiala a trecut în ultimul an.

La câteva luni după accident, mijlocașul lui Bayern a suferit o accidentare gravă la Campionatul Mondial al Cluburilor, în urma unui duel cu Gianluigi Donnarumma, portarul lui PSG. Musiala și-a fracturat peroneul și a suferit o dislocare a gleznei, fiind operat ulterior la Munchen.

Revenit pe teren la începutul acestui an, Musiala încă încearcă să ajungă la forma de dinaintea accidentării.

23 de meciuri a jucat Musiala în acest sezon pentru Bayern, perioadă în care a marcat 5 goluri și a oferit 6 pase decisive. În total, fotbalistul a ajuns la 230 de apariții pentru formația bavareză, cu 69 de goluri și 45 de assisturi

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport