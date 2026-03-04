„Mintea se antrenează la fel ca mușchii” David Popovici atrage atenția asupra unei mari probleme din România. Capitolul la care suntem pe ultimul loc în Europa
David Popovici FOTO Sport Pictures
Înot

„Mintea se antrenează la fel ca mușchii” David Popovici atrage atenția asupra unei mari probleme din România. Capitolul la care suntem pe ultimul loc în Europa

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 04.03.2026, ora 15:09
alt-text Actualizat: 04.03.2026, ora 15:11
  • David Popovici (21 de ani), campion olimpic, european și mondial la înot, și-a anunțat implicarea în campania lansată de Televiziunea Română pentru a atrage atenția asupra subfinanțării bibliotecilor din România.

Sportivul a vorbit despre importanța culturii și a cititului și a dezvăluit cât de mult a contat acest aspect în cariera sa.

Cine ar înlocui Iran la CM?! Scenariu dacă naționala iraniană se retrage de la Mondial.  Speră și Cosmin Olăroiu
Citește și
Cine ar înlocui Iran la CM?! Scenariu dacă naționala iraniană se retrage de la Mondial. Speră și Cosmin Olăroiu
Citește mai mult
Cine ar înlocui Iran la CM?! Scenariu dacă naționala iraniană se retrage de la Mondial.  Speră și Cosmin Olăroiu

David Popovici: „Înainte să câștig în bazin, am câștigat cu mintea”

Campionul olimpic la natație a explicat de ce a ales să susțină inițiativa TVR și a vorbit despre importanța cărților în viața sa.

„Înainte să câștig în bazin, am câștigat cu mintea, iar mintea se antrenează la fel ca mușchii. Cărțile m-au învățat să am răbdare și să înțeleg eșecul. M-au ajutat să îmi imaginez victoria, înainte ca ea să se întâmple.

Lectura nu îți dă doar informații, îți dă perspectivă, încredere și putere. Dacă vrei să fii mai bun mâine decât ești azi, începe cu o pagină azi. Antrenează-ți mintea și citește!”, a transmis David Popovici, conform agerpres.ro.

Conform datelor furnizate de Eurostat, România ocupă ultimul loc în Europa în ceea ce privește lectura, doar 29,5% dintre cetățeni declarând că au citit o carte în ultimul an. Media europeană este în jurul a 50%.

La nivel de seniori, înotătorul de numai 21 de ani a cucerit 14 medalii de aur.

Cele mai importante medalii obținute de David Popovici:

  • Campionatele Mondiale: 2025 - 100 m liber, 200 m liber
  • Jocurile Olimpice: 2024 - 200 m liber
  • Campionatele Europene: 2024 - 100 m liber, 200 m liber
  • Campionatele Mondiale: 2022 - 100 m liber, 200 m liber
  • Campionatele Europene: 2022 - 100 m liber, 200 m liber
  • Campionatele Europene (bazin scurt): 2021 - 200 m liber

Citește și

Olăroiu sare în ajutorul românilor Gestul făcut de antrenor pentru elevii și profesorii blocați în Dubai, din cauza războiului cu Iran: „O lecție de omenie”
Diverse
14:25
Olăroiu sare în ajutorul românilor Gestul făcut de antrenor pentru elevii și profesorii blocați în Dubai, din cauza războiului cu Iran: „O lecție de omenie”
Citește mai mult
Olăroiu sare în ajutorul românilor Gestul făcut de antrenor pentru elevii și profesorii blocați în Dubai, din cauza războiului cu Iran: „O lecție de omenie”
Cristian Tudor Popescu Semnul monstrului, semnul curajului
Opinii
13:59
Cristian Tudor Popescu Semnul monstrului, semnul curajului
Citește mai mult
Cristian Tudor Popescu Semnul monstrului, semnul curajului

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

TVR inot david popovici campanie
Știrile zilei din sport
Pancu, sub presiune la CFR Antrenorul face dezvăluiri din interior:  „M-am consumat foarte mult. Să batem pe toată lumea nu reflectă realitatea”
Superliga
18:21
Pancu, sub presiune la CFR Antrenorul face dezvăluiri din interior: „M-am consumat foarte mult. Să batem pe toată lumea nu reflectă realitatea”
Citește mai mult
Pancu, sub presiune la CFR Antrenorul face dezvăluiri din interior:  „M-am consumat foarte mult. Să batem pe toată lumea nu reflectă realitatea”
Îngrijorare la Dinamo VIDEO. Marius Niculae a identificat două probleme mari: „Nici cu Slobozia n-au fost bine!” » Absența care îl pune pe gânduri
Superliga
17:54
Îngrijorare la Dinamo VIDEO. Marius Niculae a identificat două probleme mari: „Nici cu Slobozia n-au fost bine!” » Absența care îl pune pe gânduri
Citește mai mult
Îngrijorare la Dinamo VIDEO. Marius Niculae a identificat două probleme mari: „Nici cu Slobozia n-au fost bine!” » Absența care îl pune pe gânduri
„Keita nu e bine psihic”  Victor Angelescu, noi detalii despre accidentul provocat de fotbalist. A anunțat când va juca din nou pentru Rapid
Superliga
17:58
„Keita nu e bine psihic” Victor Angelescu, noi detalii despre accidentul provocat de fotbalist. A anunțat când va juca din nou pentru Rapid
Citește mai mult
„Keita nu e bine psihic”  Victor Angelescu, noi detalii despre accidentul provocat de fotbalist. A anunțat când va juca din nou pentru Rapid
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
Cupa Romaniei
21:55
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
Citește mai mult
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:30
Kopic, criză de nervi FOTO. Antrenorul lui Dinamo a răbufnit în meciul cu Metalul, iar „centralul” a reacționat imediat » Ce s-a întâmplat
Kopic, criză de nervi FOTO. Antrenorul lui Dinamo a răbufnit în meciul cu Metalul, iar „centralul” a reacționat imediat » Ce s-a întâmplat
21:12
Koljic îl apără pe Gâlcă Jucătorul Rapidului, deranjat de criticile aduse antrenorului: „Să le închidem gura!”
Koljic îl apără pe Gâlcă Jucătorul Rapidului, deranjat de criticile aduse antrenorului: „Să le închidem gura!”
21:55
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
21:55
„Ca într-un film de la Hollywood” Daniil Medvedev a fugit cu mașina de rachetele lansate de Iran. Motivul pentru care a fost nevoit să treacă de două ori aceeași graniță
„Ca într-un film de la Hollywood” Daniil Medvedev a fugit cu mașina de rachetele lansate de Iran. Motivul pentru care a fost nevoit să treacă de două ori aceeași graniță
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Top stiri din sport
„Mă ține sechestrată!” Fostul campion de la Roland Garros, implicat într-un scandal uriaș: surorile lui îl acuză că le-a furat moștenirea
Tenis
18:10
„Mă ține sechestrată!” Fostul campion de la Roland Garros, implicat într-un scandal uriaș: surorile lui îl acuză că le-a furat moștenirea
Citește mai mult
„Mă ține sechestrată!” Fostul campion de la Roland Garros, implicat într-un scandal uriaș: surorile lui îl acuză că le-a furat moștenirea
„Cred că va reveni pe teren”  Novak Djokovic alimentează speculațiile despre Serena Williams. Care e turneul la care ar putea juca americanca
Tenis
15:47
„Cred că va reveni pe teren” Novak Djokovic alimentează speculațiile despre Serena Williams. Care e turneul la care ar putea juca americanca
Citește mai mult
„Cred că va reveni pe teren”  Novak Djokovic alimentează speculațiile despre Serena Williams. Care e turneul la care ar putea juca americanca
„Riscă leziuni permanente” Aston Martin, alarmă înaintea startului Formulei 1. De ce nu pot încheia piloții săi prima cursă. Reacția lui Alonso
Formula 1
16:08
„Riscă leziuni permanente” Aston Martin, alarmă înaintea startului Formulei 1. De ce nu pot încheia piloții săi prima cursă. Reacția lui Alonso
Citește mai mult
„Riscă leziuni permanente” Aston Martin, alarmă înaintea startului Formulei 1. De ce nu pot încheia piloții săi prima cursă. Reacția lui Alonso
Debutant în defensiva lui Real Madrid? Lamini Fati, soluția lui Arbeloa, are 19 ani și le-a pus imaginația la încercare microbiștilor: „Urmează Mbappi Vinici?”
Campionate
16:15
Debutant în defensiva lui Real Madrid? Lamini Fati, soluția lui Arbeloa, are 19 ani și le-a pus imaginația la încercare microbiștilor: „Urmează Mbappi Vinici?”
Citește mai mult
Debutant în defensiva lui Real Madrid? Lamini Fati, soluția lui Arbeloa, are 19 ani și le-a pus imaginația la încercare microbiștilor: „Urmează Mbappi Vinici?”

Echipe/Competiții

fcsb 54 CFR Cluj 42 dinamo bucuresti 28 rapid 25 Universitatea Craiova 13 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 9 farul constanta 17

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
05.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share