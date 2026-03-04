„Mintea se antrenează la fel ca mușchii” David Popovici atrage atenția asupra unei mari probleme din România. Capitolul la care suntem pe ultimul loc în Europa

David Popovici (21 de ani), campion olimpic, european și mondial la înot, și-a anunțat implicarea în campania lansată de Televiziunea Română pentru a atrage atenția asupra subfinanțării bibliotecilor din România.

Sportivul a vorbit despre importanța culturii și a cititului și a dezvăluit cât de mult a contat acest aspect în cariera sa.

David Popovici: „Înainte să câștig în bazin, am câștigat cu mintea”

Campionul olimpic la natație a explicat de ce a ales să susțină inițiativa TVR și a vorbit despre importanța cărților în viața sa.

„Înainte să câștig în bazin, am câștigat cu mintea, iar mintea se antrenează la fel ca mușchii. Cărțile m-au învățat să am răbdare și să înțeleg eșecul. M-au ajutat să îmi imaginez victoria, înainte ca ea să se întâmple.

Lectura nu îți dă doar informații, îți dă perspectivă, încredere și putere. Dacă vrei să fii mai bun mâine decât ești azi, începe cu o pagină azi. Antrenează-ți mintea și citește!”, a transmis David Popovici, conform agerpres.ro.

Conform datelor furnizate de Eurostat, România ocupă ultimul loc în Europa în ceea ce privește lectura, doar 29,5% dintre cetățeni declarând că au citit o carte în ultimul an. Media europeană este în jurul a 50%.

La nivel de seniori, înotătorul de numai 21 de ani a cucerit 14 medalii de aur.

Cele mai importante medalii obținute de David Popovici:

Campionatele Mondiale : 2025 - 100 m liber, 200 m liber

: 2025 - 100 m liber, 200 m liber Jocurile Olimpice : 2024 - 200 m liber

: 2024 - 200 m liber Campionatele Europene : 2024 - 100 m liber, 200 m liber

: 2024 - 100 m liber, 200 m liber Campionatele Mondiale : 2022 - 100 m liber, 200 m liber

: 2022 - 100 m liber, 200 m liber Campionatele Europene : 2022 - 100 m liber, 200 m liber

: 2022 - 100 m liber, 200 m liber Campionatele Europene (bazin scurt): 2021 - 200 m liber

