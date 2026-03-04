Confederația Asiatică de Fotbal (AFC) a anunțat că a fost nevoită să amâne mai multe meciuri până la o dată ulterioară, în urma atacului militar coordonat de SUA și Israel asupra Iranului.

Finalissima e în pericol, însă până la partida de la finalul lunii martie și cele mai importante competiții de pe continentul asiatic au de suferit din cauza războiului.

Meciurile din returul optimile de finală ale Ligii Campionilor Asiei au fost amânate

Confederația Asiatică de Fotbal (AFC) a emis un comunicat în care a anunțat că meciurile din regiunea vestică care urmau să se dispute săptămâna viitoare în Liga Campionilor Asiei, Liga Campionilor Asiei 2 și Challenge League au fost amânate până la o înștiințare ulterioare, informează reuters.com.

În schimb, partidele din Australia, Coreea de Sud și Malaezia se vor desfășura conform programului.

Anterior, AFC a amânat meciurile care trebuiau să aibă loc în această săptămână, după ce Iranul a anulat toate evenimentele sportive, iar Asociația de Fotbal din Qatar a suspendat toate meciurile din țară.

Prioritatea AFC rămâne siguranța și securitatea tuturor părților interesate, inclusiv jucători, echipe, oficiali, parteneri și fani, și suntem fermi în angajamentul nostru de a asigura un mediu sigur pentru toți Confederația Asiatică de Fotbal

Meciurile amânate din Liga Campionilor Asiei

Luni, 9 martie

Tractor (Iran) - Al-Ahli Dubai (Emiratele Arabe Unite)

Al Ahli (Arabi Saudită) - Al Duhail (Qatar)

Marți, 10 martie

Al Hilal (Arabia Saudită) - Al- Sadd (Qatar)

