„E cea mai în formă echipă” Bogdan Stelea laudă CFR Cluj, după cele 10 victorii consecutive + Ce spune despre play-off

Bogdan Stelea (58 de ani), fostul portar al echipei naționale, a vorbit despre ce se va întâmpla în play-off și a numit cea mai în formă echipă din Liga 1.

Portarul „generației de aur” a lăudat-o pe CFR Cluj, grupare care a înregistrat 10 victorii consecutive în Liga 1.

Formația clujeană și-a asigurat matematic prezența în TOP 6 după ce a câștigat cu Farul Constanța, scor 2-1, meci la finalul căruia au existat multe discuții referitoare la arbitraj.

Bogdan Stelea: „CFR Cluj e cea mai în formă echipă”

Deși i-a lăudat pe „feroviari”, Bogdan Stelea a vorbit și despre cât de grele vor fi meciurile din play-off, unde fiecare pas greșit poate conta decisiv.

„CFR este cea mai în formă echipă în momentul ăsta. Dar în play-off e altceva. Poți să câștigi primul meci și să le pierzi pe următoarele două și ești deja în dificultate”, a declarat Bogdan Stelea, conform sport.ro.

Înainte cu o etapă de finalul sezonului regulat, CFR Cluj ocupă locul 5 în campionat, iar în ultima etapă o va întâlni pe teren propriu pe Dinamo, ocupanta locului 3.

Partida este programată luni, de la ora 20:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova⤴️ 29 59 2 Rapid ⤴️ 29 55 3 Dinamo⤴️ 29 52 4 U Cluj⤴️ 29 51 5 CFR Cluj⤴️ 29 50 6 FC Argeș⤴️ 29 49 7 FCSB⤵️ 29 46 8 FC Botoșani⤵️ 29 42 9 UTA Arad⤵️ 29 42 10 Oțelul Galați⤵️ 29 41 11 Farul⤵️ 29 37 12 Petrolul⤵️ 29 29 13 Csikszereda⤵️ 29 29 14 Unirea Slobozia⤵️ 29 24 15 Hermannstadt⤵️ 29 20 16 Metaloglobus⤵️ 29 11 ⤴️Calificate matematic în play-off / ⤵️ Vor juca sigur în play-out ⤴️Calificate matematic în play-off / ⤵️ Vor juca sigur în play-out

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport