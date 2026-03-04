„E cea mai în formă echipă” Bogdan Stelea laudă CFR Cluj, după cele 10 victorii consecutive + Ce spune despre play-off

- Bogdan Stelea (58 de ani), fostul portar al echipei naționale, a vorbit despre ce se va întâmpla în play-off și a numit cea mai în formă echipă din Liga 1.
Portarul „generației de aur” a lăudat-o pe CFR Cluj, grupare care a înregistrat 10 victorii consecutive în Liga 1.
Formația clujeană și-a asigurat matematic prezența în TOP 6 după ce a câștigat cu Farul Constanța, scor 2-1, meci la finalul căruia au existat multe discuții referitoare la arbitraj.
Bogdan Stelea: „CFR Cluj e cea mai în formă echipă”
Deși i-a lăudat pe „feroviari”, Bogdan Stelea a vorbit și despre cât de grele vor fi meciurile din play-off, unde fiecare pas greșit poate conta decisiv.
„CFR este cea mai în formă echipă în momentul ăsta. Dar în play-off e altceva. Poți să câștigi primul meci și să le pierzi pe următoarele două și ești deja în dificultate”, a declarat Bogdan Stelea, conform sport.ro.
Înainte cu o etapă de finalul sezonului regulat, CFR Cluj ocupă locul 5 în campionat, iar în ultima etapă o va întâlni pe teren propriu pe Dinamo, ocupanta locului 3.
Partida este programată luni, de la ora 20:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Clasamentul în Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Craiova⤴️
|29
|59
|2
|Rapid ⤴️
|29
|55
|3
|Dinamo⤴️
|29
|52
|4
|U Cluj⤴️
|29
|51
|5
|CFR Cluj⤴️
|29
|50
|6
|FC Argeș⤴️
|29
|49
|7
|FCSB⤵️
|29
|46
|8
|FC Botoșani⤵️
|29
|42
|9
|UTA Arad⤵️
|29
|42
|10
|Oțelul Galați⤵️
|29
|41
|11
|Farul⤵️
|29
|37
|12
|Petrolul⤵️
|29
|29
|13
|Csikszereda⤵️
|29
|29
|14
|Unirea Slobozia⤵️
|29
|24
|15
|Hermannstadt⤵️
|29
|20
|16
|Metaloglobus⤵️
|29
|11