„E cea mai în formă echipă” Bogdan Stelea laudă CFR Cluj, după cele 10 victorii consecutive + Ce spune despre play-off
Bogdan Stelea FOTO: Iosif Popescu (GOLAZO.ro)
„E cea mai în formă echipă” Bogdan Stelea laudă CFR Cluj, după cele 10 victorii consecutive + Ce spune despre play-off

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 04.03.2026, ora 14:43
alt-text Actualizat: 04.03.2026, ora 14:44
  • Bogdan Stelea (58 de ani), fostul portar al echipei naționale, a vorbit despre ce se va întâmpla în play-off și a numit cea mai în formă echipă din Liga 1.

Portarul „generației de aur” a lăudat-o pe CFR Cluj, grupare care a înregistrat 10 victorii consecutive în Liga 1.

Formația clujeană și-a asigurat matematic prezența în TOP 6 după ce a câștigat cu Farul Constanța, scor 2-1, meci la finalul căruia au existat multe discuții referitoare la arbitraj.

Bogdan Stelea: „CFR Cluj e cea mai în formă echipă”

Deși i-a lăudat pe „feroviari”, Bogdan Stelea a vorbit și despre cât de grele vor fi meciurile din play-off, unde fiecare pas greșit poate conta decisiv.

„CFR este cea mai în formă echipă în momentul ăsta. Dar în play-off e altceva. Poți să câștigi primul meci și să le pierzi pe următoarele două și ești deja în dificultate”, a declarat Bogdan Stelea, conform sport.ro.

Înainte cu o etapă de finalul sezonului regulat, CFR Cluj ocupă locul 5 în campionat, iar în ultima etapă o va întâlni pe teren propriu pe Dinamo, ocupanta locului 3.

Partida este programată luni, de la ora 20:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova⤴️2959
2Rapid ⤴️2955
3Dinamo⤴️2952
4U Cluj⤴️2951
5CFR Cluj⤴️2950
6FC Argeș⤴️2949
7FCSB⤵️2946
8FC Botoșani⤵️2942
9UTA Arad⤵️2942
10Oțelul Galați⤵️2941
11Farul⤵️2937
12Petrolul⤵️2929
13Csikszereda⤵️2929
14Unirea Slobozia⤵️2924
15Hermannstadt⤵️2920
16Metaloglobus⤵️2911
⤴️Calificate matematic în play-off / ⤵️ Vor juca sigur în play-out

21:30
Mai multe știri de ultimă oră

