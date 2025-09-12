 „O mare nedreptate!” Cum a fost scos peste noapte de pe lista FIFA un important arbitru român: „Exact așa i-am spus lui Vassaras”
„O mare nedreptate!” Cum a fost scos peste noapte de pe lista FIFA un important arbitru român: „Exact așa i-am spus lui Vassaras”

alt-text Publicat: 12.09.2025, ora 09:40
alt-text Actualizat: 12.09.2025, ora 10:30

Arbitru FIFA timp de 10 ani, Avram a dezvăluit ce a simțit când a fost scos de pe listă, dar și cum a decurs discuția cu Kyros Vassaras, șeful Comisiei Centrale a Arbitrilor.

Ce ați simțit când Comisia Centrală v-a scos de pe lista FIFA?

A fost o surpriză pentru că nu meritam să fiu scos. Aveam câțiva ani în spate în care prestațiile mele au fost bune. Notele obținute de la observatori erau printre cele mai bune. În clasamentul final al CCA, întotdeauna eram în Top 3, pentru că ei fac clasament pe baza notelor. Pregătirea mea fizică era foarte, foarte bună.

Și atunci a fost un șoc. Și șocul a fost nu neapărat doar din aceste motive, ci șocul a fost din cauza lipsei de comunicare. Adică eu am aflat după. Nu ți se spune nimic. Băi, sunt de o viață în fenomenul ăsta, ne cunoaștem de atâția ani, cu unii am fost colegi, am stat în bancă, am fost la meciuri împreună. Băi, și să nu spună unul nimic?!

Dar ei neavând curajul să se uite în ochii mei și să îmi spună lucrul ăsta… Le mulțumesc pentru asta, pentru că scoțându-mă de pe lista FIFA mi-au oferit exact ceea ce aveam nevoie ca să am puterea după 27 de ani să scriu acea scrisoare de renunțare (n.r. - în decembrie 2020).

Țin minte și acum, eram în birou … Lucram la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. Eram în birou și scriam scrisoarea. Mă sufocasem fizic efectiv, deci a fost un mic atac de panică! În timp ce o scriam nu mai aveam aer și scriam convins fiind că fac ceea ce trebuie. Mă rog, mi-au oferit ceea ce am avut nevoie ca să am eu curajul să o fac. O decizie grea.

Ce dialog ați avut atunci cu președintele Vassaras?

Vorbeam cu președintele la telefon, cu Vassaras. I-am spus „hai să închidem telefonul”. Exact așa i-am spus. „Hai să închidem acum telefonul, pentru că altfel nu mai controlez ceea ce spun”.

Era posibil să răbufnesc efectiv din cauza șocului și am preferat să închid dialogul. Măcar am avut minimul de control în momentul respectiv să nu degenereze discuția. Șoc, dezamăgire și discuții în familie. Ce facem? Mai continui? Nu mai continui?

Am făcut un tabel, am tras o linie în mijloc, plusuri, minusuri. Și a contat foarte mult, indiferent câte plusuri erau să mai rămân, minusul faptului că nu mai puteam să mă uit în ochii lor. Nu mai pot să mă uit în ochii lor când mă duc la curs.

Pentru mine ăla a fost hotărâtor. M-aș fi dus la următorul curs ca arbitru și trebuia să mă uit în ochii oamenilor care n-au avut curajul să-mi spună despre această decizie.

FIFA CCA Marius Avram Kyros Vassaras Lumini si Umbre
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share