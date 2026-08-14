Becali intervine din nou peste Baciu Schimbare radicală la FCSB! Cum va arăta primul „11”: „Așa scapă de Crețu!”

Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, a anunțat că echipa sa va schimba sistemul. Va renunța la 4-3-3 pentru o formulă cu 3 stoperi.

Primul meci la care ar urma să folosească noua tactica va fi cel cu FC Botoșani, programat luni, de la 21:30.

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Becali intervine din nou peste Baciu, de data aceasta la așezarea echipei, unde i-a cerut antrenorului să folosească 3 fundași centrali.

Schimbare radicală la FCSB! Cum va arăta primul „11”: „Așa scapă de Crețu!”

Patronul a explicat de ce își dorește acest sistem și care va fi jucătorul sacrificat. Este vorba de veteranul Valentin Crețu, care nu e luat în calcul, momentan, pentru postul de mijlocaș dreapta.

„Am schimbat noi sistemul acum și imbatabili vom fi! Nu mai trece nimeni. Cred că de la Dumnezeu mi-a venit ideea. Numai cu 3 fundași vom juca de acum încolo.

Jucăm în acest sistem și o să fie spulberați toți adversarii. Nu mai suflă nimeni în fața noastră cu 3 fundași. Noi avem 5 fundași de clasă. De ce să jucăm cu 2 când avem 5 de clasă?

Noi avem 5 fundaș centrali cei mai buni din România. Păi, să nu jucăm cu 3? Pune în valoare jucătorul. Scapă de Crețu într-un fel. Nu o să joc cu Crețu mijlocaș”, a spus Becali la Fanatik.

Întrebat pe cine va folosi în dreapta, dacă nu va apela la Crețu, Becali a surprins: „Pe benzi poate să fie Cisotti… Pe o bandă, sigur, va fi Pădurariu. Că mai mult de asta s-a schimbat sistemul, pentru el.

Am încredere că va fi mare fotbalist. Atunci, pe o bandă va fi Pădurariu, a doua va fi Miculescu, Cisotti, cine vrei. Abia aștept să văd cum nimeni nu suflă în fața noastră cu acest sistem”.

Cum ar putea arăta FCSB cu Botoșani folosind noul sistem: M. Popa - Dawa, Duarte, Batubinsika - Cisotti, Joao Paulo, Gnahore, Pădurariu - Boutoutaou, Bîrligea, Fl. Tănase

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