În debutul acestui sezon, cei de la FCSB nu s-au putut baza pe mai mulți jucători care s-au confruntat cu mai multe probleme medicale.

Totuși, echipa pregătită de Marius Baciu (51 de ani) are vești bune înaintea duelului cu FC Botoșani din etapa #5 din Liga 1: doi fotbaliști vor fi aproape sigur în lot.

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Printre jucătorii indisponibili din startul acestei stagiuni se numără fundașii Siyabonga Ngezana și Mihai Popescu și mijlocașii Ofri Arad și David Miculescu.

Vești bune pentru FCSB: Arad și Miculescu, aproape de revenirea pe gazon

Conform informațiilor GOLAZO.ro, Ofri Arad și David Miculescu vor fi aproape sigur în lotul celor de la FCSB pentru meciul cu FC Botoșani.

Partida va avea loc luni, 17 august, de la ora 21:30, și va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Ofri Arad (27 de ani) a suferit o accidentare în cantonamentul roș-albaștrilor din această vară, din Olanda.

Deși a sperat că se va recupera înaintea primei etape din Liga 1, 2-0 cu FC Argeș, mijlocașul israelian a avut nevoie de mai mult timp pentru a-și reveni.

7 meciuri a jucat Ofri Arad la FCSB, de la sosirea sa la începutul acestui an. A marcat un singur gol

De cealaltă parte, David Miculescu (25 de ani) s-a operat la începutul lunii iunie din cauza unei pubalgii, după ce s-a confruntat cu mai multe probleme medicale în finalul sezonului trecut.

Acesta s-a accidentat în etapa #5 a play-out-ului din stagiunea trecută, în meciul cu Farul Constanța, scor 3-2, atunci când a părăsit terenul în minutul 22.

Înaintea meciului din etapa #5 din Liga 1, FCSB ocupă locul al treilea, cu 8 puncte acumulate, în timp ce FC Botoșani, se află pe poziția 14, cu doar 3 puncte.

În cazul unei victorii, echipa antrenată de Marius Baciu va urca din nou pe primul loc. FC Argeș este în acest moment lider, cu 10 puncte obținute după 5 meciuri.

În ultima confruntare directă dintre FCSB și FC Botoșani, roș-albaștrii s-au impus cu scorul de 4-3, după prelungiri, în semifinala barajului pentru calificarea în Conference League.

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