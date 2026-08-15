Întăriri la FCSB Doi jucători ar putea debuta în acest sezon în echipa lui Baciu! Vor fi în lot pentru meciul cu Botoșani de luni +10 foto
Foto: Sport Pictures
Superliga

Întăriri la FCSB Doi jucători ar putea debuta în acest sezon în echipa lui Baciu! Vor fi în lot pentru meciul cu Botoșani de luni

alt-text George Neagu , Dan Udrea
alt-text Publicat: 15.08.2026, ora 19:19
alt-text Actualizat: 15.08.2026, ora 19:20
  • În debutul acestui sezon, cei de la FCSB nu s-au putut baza pe mai mulți jucători care s-au confruntat cu mai multe probleme medicale.
  • Totuși, echipa pregătită de Marius Baciu (51 de ani) are vești bune înaintea duelului cu FC Botoșani din etapa #5 din Liga 1: doi fotbaliști vor fi aproape sigur în lot.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Printre jucătorii indisponibili din startul acestei stagiuni se numără fundașii Siyabonga Ngezana și Mihai Popescu și mijlocașii Ofri Arad și David Miculescu.

Incident bizar FOTO. O dronă s-a prăbușit pe pistă chiar înainte de startul cursei la Europenele de atletism
Citește și
Incident bizar FOTO. O dronă s-a prăbușit pe pistă chiar înainte de startul cursei la Europenele de atletism
Citește mai mult
Incident bizar FOTO. O dronă s-a prăbușit pe pistă chiar înainte de startul cursei la Europenele de atletism

Vești bune pentru FCSB: Arad și Miculescu, aproape de revenirea pe gazon

Conform informațiilor GOLAZO.ro, Ofri Arad și David Miculescu vor fi aproape sigur în lotul celor de la FCSB pentru meciul cu FC Botoșani.

Partida va avea loc luni, 17 august, de la ora 21:30, și va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Ofri Arad (27 de ani) a suferit o accidentare în cantonamentul roș-albaștrilor din această vară, din Olanda.

Deși a sperat că se va recupera înaintea primei etape din Liga 1, 2-0 cu FC Argeș, mijlocașul israelian a avut nevoie de mai mult timp pentru a-și reveni.

7 meciuri
a jucat Ofri Arad la FCSB, de la sosirea sa la începutul acestui an. A marcat un singur gol

De cealaltă parte, David Miculescu (25 de ani) s-a operat la începutul lunii iunie din cauza unei pubalgii, după ce s-a confruntat cu mai multe probleme medicale în finalul sezonului trecut.

Acesta s-a accidentat în etapa #5 a play-out-ului din stagiunea trecută, în meciul cu Farul Constanța, scor 3-2, atunci când a părăsit terenul în minutul 22.

Farul - Farul, accidentarea lui Miculescu FOTO Vlad Nedelea GOLAZO.ro
Farul - Farul, accidentarea lui Miculescu FOTO Vlad Nedelea GOLAZO.ro

Galerie foto (10 imagini)

Farul - Farul, accidentarea lui Miculescu FOTO Vlad Nedelea GOLAZO.ro Farul - Farul, accidentarea lui Miculescu FOTO Vlad Nedelea GOLAZO.ro Farul - Farul, accidentarea lui Miculescu FOTO Vlad Nedelea GOLAZO.ro Farul - Farul, accidentarea lui Miculescu FOTO Vlad Nedelea GOLAZO.ro Farul - Farul, accidentarea lui Miculescu FOTO Vlad Nedelea GOLAZO.ro
+10 Foto
labels.photo-gallery

Înaintea meciului din etapa #5 din Liga 1, FCSB ocupă locul al treilea, cu 8 puncte acumulate, în timp ce FC Botoșani, se află pe poziția 14, cu doar 3 puncte.

În cazul unei victorii, echipa antrenată de Marius Baciu va urca din nou pe primul loc. FC Argeș este în acest moment lider, cu 10 puncte obținute după 5 meciuri.

În ultima confruntare directă dintre FCSB și FC Botoșani, roș-albaștrii s-au impus cu scorul de 4-3, după prelungiri, în semifinala barajului pentru calificarea în Conference League.

Citește și

Incident bizar FOTO. O dronă s-a prăbușit pe pistă chiar înainte de startul cursei la Europenele de atletism
Atletism
17:57
Incident bizar FOTO. O dronă s-a prăbușit pe pistă chiar înainte de startul cursei la Europenele de atletism
Citește mai mult
Incident bizar FOTO. O dronă s-a prăbușit pe pistă chiar înainte de startul cursei la Europenele de atletism
„Echipa-fanion e tăvălită de toți” Valeriu Iftime, ironii la adresa FCSB: „După Auda nu am mâncat două zile, dar Becali?”
Superliga
17:47
„Echipa-fanion e tăvălită de toți” Valeriu Iftime, ironii la adresa FCSB: „După Auda nu am mâncat două zile, dar Becali?”
Citește mai mult
„Echipa-fanion e tăvălită de toți” Valeriu Iftime, ironii la adresa FCSB: „După Auda nu am mâncat două zile, dar Becali?”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU „Nu e vorba numai de bani”. Un reputat sociolog explică motivul-surpriză pentru care se întorc românii acasă. Din ce țări au revenit cei mai mulți în 2025
INTERVIU „Nu e vorba numai de bani”. Un reputat sociolog explică motivul-surpriză pentru care se întorc românii acasă. Din ce țări au revenit cei mai mulți în 2025
INTERVIU „Nu e vorba numai de bani”. Un reputat sociolog explică motivul-surpriză pentru care se întorc românii acasă. Din ce țări au revenit cei mai mulți în 2025
liga 1 fc botosani fcsb david miculescu ofri arad
Știrile zilei din sport
„Vreți să iau pastile să dorm pe bancă?”  Reacția lui Daniel Pancu după ce a fost eliminat cu Dinamo: „Au făcut-o intenționat!” + Marea problemă de la Rapid
Superliga
00:57
„Vreți să iau pastile să dorm pe bancă?” Reacția lui Daniel Pancu după ce a fost eliminat cu Dinamo: „Au făcut-o intenționat!” + Marea problemă de la Rapid
Citește mai mult
„Vreți să iau pastile să dorm pe bancă?”  Reacția lui Daniel Pancu după ce a fost eliminat cu Dinamo: „Au făcut-o intenționat!” + Marea problemă de la Rapid
„M-au făcut muci când l-am adus”  VIDEO. Nicolescu  le-a dat peste nas contestatarilor după victoria lui Dinamo: „E golul lui!”
Superliga
00:39
„M-au făcut muci când l-am adus” VIDEO. Nicolescu le-a dat peste nas contestatarilor după victoria lui Dinamo: „E golul lui!”
Citește mai mult
„M-au făcut muci când l-am adus”  VIDEO. Nicolescu  le-a dat peste nas contestatarilor după victoria lui Dinamo: „E golul lui!”
Pancu, scandal imens  FOTO. Antrenorul Rapidului, eliminat cu Dinamo după o criză de nervi! Ținut cu greu de staff + faza de la care a plecat totul
Superliga
15.08
Pancu, scandal imens FOTO. Antrenorul Rapidului, eliminat cu Dinamo după o criză de nervi! Ținut cu greu de staff + faza de la care a plecat totul
Citește mai mult
Pancu, scandal imens  FOTO. Antrenorul Rapidului, eliminat cu Dinamo după o criză de nervi! Ținut cu greu de staff + faza de la care a plecat totul
Inspirație lusitană VIDEO. Pariurile lui Nuno Campos i-au adus lui Dinamo victoria pe terenul Rapidului
Superliga
15.08
Inspirație lusitană VIDEO. Pariurile lui Nuno Campos i-au adus lui Dinamo victoria pe terenul Rapidului
Citește mai mult
Inspirație lusitană VIDEO. Pariurile lui Nuno Campos i-au adus lui Dinamo victoria pe terenul Rapidului
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:57
„Vreți să iau pastile să dorm pe bancă?” Reacția lui Daniel Pancu după ce a fost eliminat cu Dinamo: „Au făcut-o intenționat!” + Marea problemă de la Rapid
„Vreți să iau pastile să dorm pe bancă?”  Reacția lui Daniel Pancu după ce a fost eliminat cu Dinamo: „Au făcut-o intenționat!” + Marea problemă de la Rapid
00:39
„M-au făcut muci când l-am adus” VIDEO. Nicolescu le-a dat peste nas contestatarilor după victoria lui Dinamo: „E golul lui!”
„M-au făcut muci când l-am adus”  VIDEO. Nicolescu  le-a dat peste nas contestatarilor după victoria lui Dinamo: „E golul lui!”
01:04
„Dezamăgitor” Dobre vrea să treacă repede peste eșecul cu Dinamo + ce a spus despre ieșirea lui Pancu
„Dezamăgitor” Dobre vrea să treacă repede peste eșecul cu Dinamo  + ce a spus despre ieșirea lui Pancu
00:01
„Devenim din ce în ce mai buni” Nuno Campos, laude pentru jucătorii lui Dinamo: „Asta am demonstrat azi”
„Devenim din ce în ce mai buni”  Nuno Campos, laude pentru jucătorii lui Dinamo: „Asta am demonstrat azi”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!
Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat
În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho
Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?
Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!
Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?
Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!
Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate
Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!
Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă
Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră
Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei
„E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”
Cu drag, despre lachei

Cu drag, despre lachei

: Cu drag, despre lachei
Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că <span>n-am</span> ajuns la FCSB”
Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!
Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?
Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni
Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali
Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!
Top stiri
Ciucu ironizează FCSB VIDEO. Primarul a vorbit despre Arena Națională și a trimis  „săgeți” spre Becali: „Se va juca după meciul între Dinamo și...”
Superliga
15.08
Ciucu ironizează FCSB VIDEO. Primarul a vorbit despre Arena Națională și a trimis „săgeți” spre Becali: „Se va juca după meciul între Dinamo și...”
Citește mai mult
Ciucu ironizează FCSB VIDEO. Primarul a vorbit despre Arena Națională și a trimis  „săgeți” spre Becali: „Se va juca după meciul între Dinamo și...”
„Îmi cer scuze pentru siropoșenie” FOTO. Mesajul postat de iubita lui David Popovici după ce înotătorul a scris istorie la Paris
Înot
15.08
„Îmi cer scuze pentru siropoșenie” FOTO. Mesajul postat de iubita lui David Popovici după ce înotătorul a scris istorie la Paris
Citește mai mult
„Îmi cer scuze pentru siropoșenie” FOTO. Mesajul postat de iubita lui David Popovici după ce înotătorul a scris istorie la Paris
Contractul lui Drăguș la FCSB MM Stoica, șocat de oferta lui Becali: „M-a luat inima când am auzit!”
Superliga
15.08
Contractul lui Drăguș la FCSB MM Stoica, șocat de oferta lui Becali: „M-a luat inima când am auzit!”
Citește mai mult
Contractul lui Drăguș la FCSB MM Stoica, șocat de oferta lui Becali: „M-a luat inima când am auzit!”
Măsura extremă pentru limitarea vitezei pe A2, luată la dimineață, la început de weekend de coșmar pe drumul de la București la mare. Toate mașinile, încolonate în spatele Poliției
B365
14.08
Măsura extremă pentru limitarea vitezei pe A2, luată la dimineață, la început de weekend de coșmar pe drumul de la București la mare. Toate mașinile, încolonate în spatele Poliției
Citește mai mult
Măsura extremă pentru limitarea vitezei pe A2, luată la dimineață, la început de weekend de coșmar pe drumul de la București la mare. Toate mașinile, încolonate în spatele Poliției

Echipe/Competiții

fcsb 57 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 26 rapid 33 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Campionatul Mondial
10.08

Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului

Citește mai mult
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share