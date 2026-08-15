Ultimul transfer al verii la FCSB Roș-albaștrii au bătut palma pentru jucătorul dorit de Becali » Cât vor plăti +54 foto
FCSB/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro
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Ultimul transfer al verii la FCSB Roș-albaștrii au bătut palma pentru jucătorul dorit de Becali » Cât vor plăti

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 15.08.2026, ora 20:34
  • Arnold Garita (31 de ani) urmează să fie noul jucător al celor de la FCSB, după ce roș-albaștrii ar fi ajuns la un acord cu Shenzhen Juniors pentru împrumutul său.
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Fostul atacant al celor de la FC Argeș a fost dorit de patronul echipei, Gigi Becali.

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FCSB a ajuns la un acord cu Shenzhen Juniors pentru împrumutul lui Arnold Garita

Contractul dintre cele două cluburi a fost semnat, iar luni, sau cel târziu marți, Garita va ajunge la București pentru a efectua viza medicală, scrie digisport.ro.

Atacantul a plecat deja din China, iar în acest moment se află la Paris, acolo unde are domiciliu.

Gigi Becali nu va fi nevoit să plătească nimic pentru transferul lui Garita. FCSB îi va plăti camerunezului doar jumătate din salariu, adică 88.000 de euro pentru patru luni.

Arnold Garita (stânga) într-un meci cu FCSB/ Foto: sportpictures.eu Arnold Garita (stânga) într-un meci cu FCSB/ Foto: sportpictures.eu
Arnold Garita (stânga) într-un meci cu FCSB/ Foto: sportpictures.eu

MM Stoica: „Nouă ne-a pus probleme când era la FC Argeș”

Odată cu împrumutul lui Garita, Mihai Stoica a anunțat că FCSB va încheia campania de transferuri.

„Dacă vine Garita, celălalt atacant pe care-l doream clar e o pistă închisă. El fost suspendat acolo 5 etape, l-au scos din lot, i-au zis să vină în Europa.

Înainte de a pleca acolo și chiar și după, Gigi a vrut să-l aducă pe Garita. N-a venit atunci, vine acum. (n.r. „E dorința lui Becali deci?”) Absolut, categoric! Cu Drăguș rămâne la latitudinea lui Gigi. Ar fi prea multă lume totuși, pentru două competiții.

Garita are ritm, a jucat mereu, a marcat peste tot, era al doilea golgeter al ligii secunde din China. E rezerva lui Bîrligea. N-are sens să faci investiții, nu suntem în Europa. Dacă aveam meciuri la 3 zile era altceva.

De arătat, arată bine. Nouă ne-a pus probleme când era la FC Argeș. Pare genul cu care să se închidă perioada de transferuri.

A semnat pe 4 luni pentru că el mai avea 4 luni contract în China, asta e înțelegerea pe care o avem cu el și cu chinezii. E și o posibilitate de prelungire”, a spus MM Stoica la Prima Sport.

Deși traversa o perioadă foarte bună la Shenzhen Juniors, în China, Garita a primit o suspendare severă după un cartonaș roșu încasat în timpul unui meci din China, în urma căreia a fost exclus din lot și trimis la echipa secundă.

Atacantul camerunez a mai evoluat în Liga 1 în sezonul 2022-2023, pentru FC Argeș, reușind 14 goluri și două pase decisive, în 40 de apariții, în toate competițiile.

  • Sosiri la FCSB vara aceasta: Aymen Boutoutaou (extremă dreapta), Ronny Labonne (fundaș dreapta), Eddy Gnahore (mijlocaș defensiv), Dylan Batubinsika (fundaș central), Luca Stancu(fundaș dreapta)
  • Plecări de la FCSB vara aceasta: Darius Olaru, Mihai Lixandru, Baba Alhassan, Lukas Zima, Daniel Graovac, David Kiki, Alexandru Pantea, Mamadou Thiam, Vlad Chiricheș
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