Baciu, derapaj în direct Antrenorul a aruncat cu jigniri după plecarea de la FCSB: „E un căcăcios!”
Marius Baciu
Superliga

Baciu, derapaj în direct Antrenorul a aruncat cu jigniri după plecarea de la FCSB: „E un căcăcios!”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 07.10.2026, ora 22:36
alt-text Actualizat: 07.10.2026, ora 22:37
  • Marius Baciu (51 de ani) i-a oferit un răspuns dur lui Florin Lovin, care l-a contestat dur după primele rezultate obținute la FCSB.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

În luna mai, la scurt timp după numirea lui Baciu pe banca tehnică a clubului din București, fostul jucător al roș-albaștrilor a lansat o serie de acuzații grave la adresa antrenorului.

Cei doi au colaborat pentru o perioadă scurtă la Concordia Chiajna, în sezonul 2015-2016, experiență care l-a dezamăgit pe fostul jucător.

După despărțirea lui Baciu de FCSB, Lovin a revenit cu alte declarații.

Ce i-a scris Ronaldo lui Messi Comentariul lui Cristiano + Singurul fotbalist menționat de Leo în postarea despre retragere
Citește și
Ce i-a scris Ronaldo lui Messi Comentariul lui Cristiano + Singurul fotbalist menționat de Leo în postarea despre retragere
Citește mai mult
Ce i-a scris Ronaldo lui Messi Comentariul lui Cristiano + Singurul fotbalist menționat de Leo în postarea despre retragere

Marius Baciu: „Nu pot să-i spun decât că e un căcăcios”

„Eu lui Lovin nu vreau să-i mai răspund niciodată. Tot ce pot eu pot să-i spun e același lucru pe care i l-am spus acum 15 ani sau 10 ani la Chiajna: că e un căcăcios.

Pentru că nu a avut niciodată curajul să recunoască cum a fost situația. A fost așa: după un meci în care nu s-a achitat de sarcini, în următorul meci, dacă-mi amintesc bine, am jucat cu Vasile Maftei în locul lui.

El (n.r. - Lovin) fiind suspendat. Și l-am lăsat în continuare pe Vasile pe poziția lui, care s-a achitat de sarcini.

Ce zice el... E iarăși o eroare. Nu am făcut nici lotul, că după antrenamentul ăla trebuia să fac lotul. Dar am făcut fazele fixe doar cu jucătorii care consideram eu că sunt importanți și cred că am mai luat încă 2-3 jucători.

Dar nu era în capul meu să nu-l bag nici în lot. Rezervă era sigur, 100%. Și el s-a supărat. Păi, altceva ce poate să fie? Că n-am avut nicio treabă cu el.

El după aceea a zis că merge la primar. I-am zis: du-te liniștit la primar. Și cam asta a fost toată discuția mea cu el. Nimic altceva”, a explicat Marius Baciu, la Prima Sport.

Declarațiile lui Florin Lovin la adresa lui Marius Baciu

Cu puțin timp înainte de demiterea lui Baciu, Florin Lovin a revenit cu alte dezvăluiri despre antrenor.

„Pe Marius Baciu l-am avut antrenor (n.red. - la Concordia Chiajna). După două zile, am renunțat, și am renunțat și la 17.000 de euro, doar ca să nu mai fiu acolo! Are un stil… Eu am spus că nu va reuși de când a fost instalat!

Dacă tu 10 ani n-ai antrenat pe nimeni, cum să vii la nivelul ăsta antrenor?! De unde să ai un bagaj de cunoștințe, dacă tu n-ai antrenat nicăieri?! Apare un post, de director la spital.

Când aplici acolo, te duci și spui ce ai făcut în ultimii 5 ani. «Păi, am fost director acolo, am fost acolo…». Și tu îl alegi pe ăla care vine și spune «N-am nici Bacalaureatul»! Cum vrei să funcționeze spitalul ăla?!”, a declarat Florin Lovin, potrivit gsp.ro.

În luna mai, fostul fotbalist a dezvăluit și motivul pentru care relația profesională cu Baciu s-a deteriorat rapid la formația ilfoveană.

„A venit la mine și la Maftei, eram căpitanii echipei, și ne-a spus «uite, noi abia am venit, hai să pregătim, să facem echipa împreună».

Eu i-am spus «eu sunt fotbalist, nu sunt antrenor». El mă întrebase cu cine îmi place să joc la mijloc. Nu pot să decid eu, sunt nedrept față de celălalt coleg. Eu trebuie în primul rând să îmi câștig eu locul de titular.

Am apreciat, dar nu am dat curs. În următorul meci când m-a consultat și am zis că nu mă interesează. Am fost titular la Botoșani și am pierdut 0-3.

Atunci plecase Șumudică și am spus «din punctul meu de vedere este o greșeală îndepărtarea lui Șumudică, dar avem un nou antrenor, noi am semnat contract cu Șumudică, nu cu Chiajna și suntem datori să susținem noul antrenor».

S-a supărat, a doua zi la antrenament mi-a zis că dacă era președintele clubului aveam amendă 5.000 de euro. Și eu i-am spus «dacă erai tu președintele clubului, nu mai eram eu aici»”, a declarat Florin Lovin la acel moment.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Scandal în direct între George Simion și Anca Alexandrescu. „Ce ai de faci așa?” / „Nu ți-e rușine?”
Scandal în direct între George Simion și Anca Alexandrescu. „Ce ai de faci așa?” / „Nu ți-e rușine?”
Scandal în direct între George Simion și Anca Alexandrescu. „Ce ai de faci așa?” / „Nu ți-e rușine?”
Marius Baciu Florin Lovin fcsb reactie
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:05
CFR Cluj - U Cluj 1-3 Victorie de senzație pentru „șepcile roșii” în derby-ul ardelean. Se strânge lupta în zona play-off-ului!
CFR Cluj - U Cluj 1-3 Victorie de senzație pentru „șepcile roșii” în derby-ul ardelean. Se strânge lupta în zona play-off-ului!
22:20
„Va fi decizia lui Pancu” Ce se întâmplă cu jucătorul absent 6 luni de la Rapid: „Atunci vom intra în negocieri”
„Va fi decizia lui Pancu” Ce se întâmplă cu jucătorul absent 6 luni de la Rapid: „Atunci vom intra în negocieri”
21:40
Ceferin s-a răzgândit! Președintele UEFA va candida pentru un nou mandat, susținut în unanimitate de federații » Ce i-a transmis Răzvan Burleanu
Ceferin s-a răzgândit! Președintele UEFA va candida pentru un nou mandat, susținut în unanimitate de federații » Ce i-a transmis Răzvan Burleanu
20:53
Răducioiu, petreceri de Hollywood Dezvăluiri despre viața extrasportivă: „M-am îmbătat cu whisky până am leșinat. Am vomitat în taxi”
Răducioiu, petreceri de Hollywood Dezvăluiri despre viața extrasportivă: „M-am îmbătat cu whisky până am leșinat. Am vomitat în taxi”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești
Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc
Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?
Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!
Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?
Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal
Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!
Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu <span>ne-a</span> bătut Ursul
Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă
Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?
Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?
Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!
România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm
Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano
Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings
Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe
Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu
Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi
De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?
Regele e autogol

Radu Naum: Regele e autogol

Radu Naum: Regele e autogol
Top stiri
FRF: „Demarăm anchetă!”  GOLAZO.ro a întrebat Casa Fotbalului despre petrecerea cu alcool a staff-ului U21 alături de Nicu Gheară
Nationala
17:53
FRF: „Demarăm anchetă!” GOLAZO.ro a întrebat Casa Fotbalului despre petrecerea cu alcool a staff-ului U21 alături de Nicu Gheară
Citește mai mult
FRF: „Demarăm anchetă!”  GOLAZO.ro a întrebat Casa Fotbalului despre petrecerea cu alcool a staff-ului U21 alături de Nicu Gheară
FCSB - Rapid nu se mai joacă luni! LPF a dat peste cap toata etapa #13. Dinamo și Craiova, mutate pentru a face loc derby-ului
Superliga
19:08
FCSB - Rapid nu se mai joacă luni! LPF a dat peste cap toata etapa #13. Dinamo și Craiova, mutate pentru a face loc derby-ului
Citește mai mult
FCSB - Rapid nu se mai joacă luni! LPF a dat peste cap toata etapa #13. Dinamo și Craiova, mutate pentru a face loc derby-ului
Nicușor Dan a sesizat CCR! Atac la legea care permite primăriilor să dea  1 milion de euro pe an cluburilor private: „Sunt sustrase fonduri publice”
Diverse
14:10
Nicușor Dan a sesizat CCR! Atac la legea care permite primăriilor să dea 1 milion de euro pe an cluburilor private: „Sunt sustrase fonduri publice”
Citește mai mult
Nicușor Dan a sesizat CCR! Atac la legea care permite primăriilor să dea  1 milion de euro pe an cluburilor private: „Sunt sustrase fonduri publice”
FOTO | Accident incredibil în București. Un șofer de 85 de ani a ajuns cu mașina în șanțul șantierului de la șinele de tramvai de pe Bulevardul I. Gh. Duca
B365
06.10
FOTO | Accident incredibil în București. Un șofer de 85 de ani a ajuns cu mașina în șanțul șantierului de la șinele de tramvai de pe Bulevardul I. Gh. Duca
Citește mai mult
FOTO | Accident incredibil în București. Un șofer de 85 de ani a ajuns cu mașina în șanțul șantierului de la șinele de tramvai de pe Bulevardul I. Gh. Duca

Echipe/Competiții

fcsb 28 CFR Cluj 6 dinamo bucuresti 13 rapid 7 Universitatea Craiova 4 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share