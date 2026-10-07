Marius Baciu (51 de ani) i-a oferit un răspuns dur lui Florin Lovin, care l-a contestat dur după primele rezultate obținute la FCSB.

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În luna mai, la scurt timp după numirea lui Baciu pe banca tehnică a clubului din București, fostul jucător al roș-albaștrilor a lansat o serie de acuzații grave la adresa antrenorului.

Cei doi au colaborat pentru o perioadă scurtă la Concordia Chiajna, în sezonul 2015-2016, experiență care l-a dezamăgit pe fostul jucător.

După despărțirea lui Baciu de FCSB, Lovin a revenit cu alte declarații.

Marius Baciu: „Nu pot să-i spun decât că e un căcăcios”

„Eu lui Lovin nu vreau să-i mai răspund niciodată. Tot ce pot eu pot să-i spun e același lucru pe care i l-am spus acum 15 ani sau 10 ani la Chiajna: că e un căcăcios.

Pentru că nu a avut niciodată curajul să recunoască cum a fost situația. A fost așa: după un meci în care nu s-a achitat de sarcini, în următorul meci, dacă-mi amintesc bine, am jucat cu Vasile Maftei în locul lui.

El (n.r. - Lovin) fiind suspendat. Și l-am lăsat în continuare pe Vasile pe poziția lui, care s-a achitat de sarcini.

Ce zice el... E iarăși o eroare. Nu am făcut nici lotul, că după antrenamentul ăla trebuia să fac lotul. Dar am făcut fazele fixe doar cu jucătorii care consideram eu că sunt importanți și cred că am mai luat încă 2-3 jucători.

Dar nu era în capul meu să nu-l bag nici în lot. Rezervă era sigur, 100%. Și el s-a supărat. Păi, altceva ce poate să fie? Că n-am avut nicio treabă cu el.

El după aceea a zis că merge la primar. I-am zis: du-te liniștit la primar. Și cam asta a fost toată discuția mea cu el. Nimic altceva”, a explicat Marius Baciu, la Prima Sport.

Declarațiile lui Florin Lovin la adresa lui Marius Baciu

Cu puțin timp înainte de demiterea lui Baciu, Florin Lovin a revenit cu alte dezvăluiri despre antrenor.

„Pe Marius Baciu l-am avut antrenor (n.red. - la Concordia Chiajna). După două zile, am renunțat, și am renunțat și la 17.000 de euro, doar ca să nu mai fiu acolo! Are un stil… Eu am spus că nu va reuși de când a fost instalat!

Dacă tu 10 ani n-ai antrenat pe nimeni, cum să vii la nivelul ăsta antrenor?! De unde să ai un bagaj de cunoștințe, dacă tu n-ai antrenat nicăieri?! Apare un post, de director la spital.

Când aplici acolo, te duci și spui ce ai făcut în ultimii 5 ani. «Păi, am fost director acolo, am fost acolo…». Și tu îl alegi pe ăla care vine și spune «N-am nici Bacalaureatul»! Cum vrei să funcționeze spitalul ăla?!”, a declarat Florin Lovin, potrivit gsp.ro.

În luna mai, fostul fotbalist a dezvăluit și motivul pentru care relația profesională cu Baciu s-a deteriorat rapid la formația ilfoveană.

„A venit la mine și la Maftei, eram căpitanii echipei, și ne-a spus «uite, noi abia am venit, hai să pregătim, să facem echipa împreună».

Eu i-am spus «eu sunt fotbalist, nu sunt antrenor». El mă întrebase cu cine îmi place să joc la mijloc. Nu pot să decid eu, sunt nedrept față de celălalt coleg. Eu trebuie în primul rând să îmi câștig eu locul de titular.

Am apreciat, dar nu am dat curs. În următorul meci când m-a consultat și am zis că nu mă interesează. Am fost titular la Botoșani și am pierdut 0-3.

Atunci plecase Șumudică și am spus «din punctul meu de vedere este o greșeală îndepărtarea lui Șumudică, dar avem un nou antrenor, noi am semnat contract cu Șumudică, nu cu Chiajna și suntem datori să susținem noul antrenor».

S-a supărat, a doua zi la antrenament mi-a zis că dacă era președintele clubului aveam amendă 5.000 de euro. Și eu i-am spus «dacă erai tu președintele clubului, nu mai eram eu aici»”, a declarat Florin Lovin la acel moment.

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