Baciu face noi dezvăluiri Fostul antrenor de la FCSB: „Asta m-a dat pe mine afară” +25 foto
Marius Baciu/ Foto: GOLAZO.ro
Superliga

Baciu face noi dezvăluiri Fostul antrenor de la FCSB: „Asta m-a dat pe mine afară”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 13.10.2026, ora 23:36
alt-text Actualizat: 13.10.2026, ora 23:36
  • Marius Baciu (51 de ani) consideră că deciziile luate de FCSB în perioada de mercato din vară au cântărit decisiv în mandatul său.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Tehnicianul a fost demis de clubul patronat de Gigi Becali la finalul lui septembrie, după 4 luni petrecute la cârma formației roș-albastre.

Înlocuitor pentru Curelea FRF ar fi stabilit principalul favorit pentru preluarea naționalei U21. Când ar putea fi numit
Citește și
Înlocuitor pentru Curelea FRF ar fi stabilit principalul favorit pentru preluarea naționalei U21. Când ar putea fi numit
Citește mai mult
Înlocuitor pentru Curelea FRF ar fi stabilit principalul favorit pentru preluarea naționalei U21. Când ar putea fi numit

Marius Baciu: „Astea m-au dat pe mine afară de la FCSB”

Baciu a fost întrebat care a fost motivul pentru care transferurile la FCSB s-au făcut atât de târziu și dacă acest lucru l-a încurcat.

Fostul antrenor al roș-albaștrilor consideră că mutările întârziate au contribuit într-o anumită măsură la demiterea sa.

„Nu, astea m-au dat pe mine afară de la FCSB! Am avut asumarea asta... noi ne-am fixat niște ținte foarte clare. De timp, știi cum e, la un transfer nu poți să fii sigur niciodată.

Discuți astăzi, dar se poate întâmpla orice după. Eu cred că o situație în plus din cauza căreia nu s-au putut face transferurile a fost și Campionatul Mondial. A fost întârzierea asta, poate că orice jucător mai așteaptă, mai vrea ceva..

Intervin impresarii sau, dacă e jucător sub contract, mai vrea ceva clubul. FCSB e totuși o echipă vizibilă, o echipă care își propune să joace an de an în cupele europene, să câștige an de an campionatul.

Și atunci normal că e interesantă pentru orice jucător, cum e, de exemplu, Boutoutaou, care vine din liga a treia. Promovase în liga a doua, dar e un jucător care a avut realizări și continuitate în liga a treia franceză.

Anul trecut a fost doar al doilea an în care liga a treia franceză a fost o singură ligă și a fost profesionistă”, a declarat Marius Baciu la Prosport, citat de digisport.ro.

FCSB a fost preluată între timp de Laurențiu Reghecampf (51 de ani). Roș-albaștrii au câștigat în ultima etapă din Superliga, scor 1-0 cu Oțelul Galați, și se pregătesc de confruntarea cu FC Voluntari.

FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (25 imagini)

FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
+25 Foto
labels.photo-gallery

În prezent, echipa patronat de Gigi Becali ocupă locul 9, cu 15 puncte, la două puncte în spatele celor de la Farul, formație care ocupă ultimul loc de play-off.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

O actriță pe val la Hollywood spune că e stânjenită de trecutul ei și că nu mai acceptă scene erotice: „Acum am copii”
O actriță pe val la Hollywood spune că e stânjenită de trecutul ei și că nu mai acceptă scene erotice: „Acum am copii”
O actriță pe val la Hollywood spune că e stânjenită de trecutul ei și că nu mai acceptă scene erotice: „Acum am copii”
Marius Baciu transfer fcsb superliga
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:18
Decizie în cazul lui Reghe Ultima oră: comisia de Disciplină a FRF a stabilit viitorul antrenorului de la FCSB
Decizie în cazul lui Reghe Ultima oră: comisia de Disciplină a FRF a stabilit viitorul antrenorului de la FCSB
18:47
Dan Udrea Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!
Dan Udrea Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!
19:24
„M-am enervat rău de tot” Victor Angelescu și-a criticat jucătorii după victoria cu U Cluj: „Nu faci niciodată asta!”
„M-am enervat rău de tot” Victor Angelescu și-a criticat jucătorii după victoria cu U Cluj: „Nu faci niciodată asta!”
18:59
Decizie controversată Arsenal dă afară 60 de angajați la câteva zile după ce Arteta a semnat pentru 24 de milioane de euro pe an
Decizie controversată Arsenal dă afară 60 de angajați la câteva zile după ce Arteta a semnat pentru 24 de milioane de euro pe an
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan
Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!
România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România <span>într-un</span> instantaneu
Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?
Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran
Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: <span>Să-l</span> căutăm pe acel domn și <span>să-l</span> punem <span>prim-ministru!</span>
Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești
Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc
Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!
Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?
Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal
Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!
Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu <span>ne-a</span> bătut Ursul
Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă
Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?
Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?
Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!
România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm
Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano
Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings
Top stiri
Promovare pe bani publici peste PSD și eMAG! Un club sportiv, finanțat în ultimii ani cu peste 20 de milioane € din bugetul local, e numărul 1 la promovare online
Special
13:03
Promovare pe bani publici peste PSD și eMAG! Un club sportiv, finanțat în ultimii ani cu peste 20 de milioane € din bugetul local, e numărul 1 la promovare online
Citește mai mult
Promovare pe bani publici peste PSD și eMAG! Un club sportiv, finanțat în ultimii ani cu peste 20 de milioane € din bugetul local, e numărul 1 la promovare online
Veste mare pentru Steaua '86 Proiectul aprobat azi în Camera Deputaților: 253 de voturi favorabile
Diverse
12:52
Veste mare pentru Steaua '86 Proiectul aprobat azi în Camera Deputaților: 253 de voturi favorabile
Citește mai mult
Veste mare pentru Steaua '86 Proiectul aprobat azi în Camera Deputaților: 253 de voturi favorabile
Câte 21 de meciuri fără spectatori! Sancțiuni drastice aplicate de Federație, după incidentele de la Timișoara 
Handbal
12:48
Câte 21 de meciuri fără spectatori! Sancțiuni drastice aplicate de Federație, după incidentele de la Timișoara
Citește mai mult
Câte 21 de meciuri fără spectatori! Sancțiuni drastice aplicate de Federație, după incidentele de la Timișoara 
OMD, noua jucărie a primarului general, cu care dl Ciucu va umple Bucureștiul de turiști, Londra se va perpeli de ciudă. Miza: 5 milioane de euro pe an. Pentru promovarea orașului😉
B365
13.10
OMD, noua jucărie a primarului general, cu care dl Ciucu va umple Bucureștiul de turiști, Londra se va perpeli de ciudă. Miza: 5 milioane de euro pe an. Pentru promovarea orașului😉
Citește mai mult
OMD, noua jucărie a primarului general, cu care dl Ciucu va umple Bucureștiul de turiști, Londra se va perpeli de ciudă. Miza: 5 milioane de euro pe an. Pentru promovarea orașului😉

Echipe/Competiții

fcsb 66 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 12 rapid 17 Universitatea Craiova 11 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share