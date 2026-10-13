Marius Baciu (51 de ani) consideră că deciziile luate de FCSB în perioada de mercato din vară au cântărit decisiv în mandatul său.

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Tehnicianul a fost demis de clubul patronat de Gigi Becali la finalul lui septembrie, după 4 luni petrecute la cârma formației roș-albastre.

Marius Baciu: „Astea m-au dat pe mine afară de la FCSB”

Baciu a fost întrebat care a fost motivul pentru care transferurile la FCSB s-au făcut atât de târziu și dacă acest lucru l-a încurcat.

Fostul antrenor al roș-albaștrilor consideră că mutările întârziate au contribuit într-o anumită măsură la demiterea sa.

„Nu, astea m-au dat pe mine afară de la FCSB! Am avut asumarea asta... noi ne-am fixat niște ținte foarte clare. De timp, știi cum e, la un transfer nu poți să fii sigur niciodată.

Discuți astăzi, dar se poate întâmpla orice după. Eu cred că o situație în plus din cauza căreia nu s-au putut face transferurile a fost și Campionatul Mondial. A fost întârzierea asta, poate că orice jucător mai așteaptă, mai vrea ceva..

Intervin impresarii sau, dacă e jucător sub contract, mai vrea ceva clubul. FCSB e totuși o echipă vizibilă, o echipă care își propune să joace an de an în cupele europene, să câștige an de an campionatul.

Și atunci normal că e interesantă pentru orice jucător, cum e, de exemplu, Boutoutaou, care vine din liga a treia. Promovase în liga a doua, dar e un jucător care a avut realizări și continuitate în liga a treia franceză.

Anul trecut a fost doar al doilea an în care liga a treia franceză a fost o singură ligă și a fost profesionistă”, a declarat Marius Baciu la Prosport, citat de digisport.ro.

FCSB a fost preluată între timp de Laurențiu Reghecampf (51 de ani). Roș-albaștrii au câștigat în ultima etapă din Superliga, scor 1-0 cu Oțelul Galați, și se pregătesc de confruntarea cu FC Voluntari.

În prezent, echipa patronat de Gigi Becali ocupă locul 9, cu 15 puncte, la două puncte în spatele celor de la Farul, formație care ocupă ultimul loc de play-off.

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