Cât îl mai ignoră Hagi?  Un mijlocaș, ocolit de România, continuă să fie titular indiscutabil în echipa care uimește Europa în acest sezon

Marius Corbu, 24 de ani, a fost din nou om de bază pentru Ferencvaros, joi seară, într-un alt succes european

Hagi nu l-a convocat nici în vară, la amicale, dar nici pentru primele 4 jocuri din Nations League, deși Ferencvaros e imbatabilă în cele 10 meciuri europene din 2026-2027

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Există o formație care în primele 3 luni ale cupelor europene are o prestație aproape fără greșeală.

Ferencvaros Budapesta a început traseul din turul 1 în Europa League și în momentul de față are punctaj maxim după primele două etape. În plus, în cele 4 duble din preliminarii nu a pierdut nici un meci și a făcut victime din Olanda, Turcia, Polonia și Serbia.

La vicecampioana Ungariei evoluează meci de meci un român. Numele lui: Marius Corbu, un mijlocaș box-to-box, care, în ciuda faptului că e extrem de apreciat la o formație de nivel european, încă nu a fost băgat în seamă la naționala României.

Născut la Comarnic, Corbu are un volum mare de selecții în naționale de tineret, unde a bifat 21 de meciuri. Între timp însă nu mai e eligibil ca vârsta pentru U21, iar la începutul lui 2026 a făcut obiectul unui transfer pe bani mulți. Ferencvaros l-a cumpărat din Cipru, de la APOEl Nicosia, pentru 1,5 milioane euro.

1,7 milioane de euro e cota din prezent a lui Corbu, fiind pe locul 7 în acest top la Ferencvaros, primii fiind atacantul haitian Lenny Joseph (4 milioane euro) și extrema sârbă Birmancevic (3,5 milioane euro)

S-a acomodat imediat, a devenit titular indiscutabil, iar în actualul sezon a fost titular în toate meciurile pe care Ferencvaros le-a susținut, indiferent că au fost în campionat sau în Europa League: 16 din 16 în formula de start. Ba, mai mult, prestațiile lui foarte bune l-au determinat pe antrenor să-i acorde extrem de multe minute:

89% din minutele jucate de Ferencvaros în campionat au fost cu Corbu pe teren în acest sezon

99,2% din minutele jucate de Ferencvaros în Europa League au fost cu Corbu în echipă

Mijlocașul român și-a făcut simțită prezența și pe tabelă. Are 4 goluri: două le-a marcat în întrecerea internă, celelalte două în UEL. În Europa, Ferencvaros realmente impresionează în acest sezon.

A disputat 10 meciuri, a câștigat 8 și a remizat de două ori. Încă nu are eșec, deși nu a jucat deloc împotriva unor echipe de duzină sau provenite din țări care nu înseamnă nimic pe continent.

Marius Corbu

Rezultatele lui Ferencvaros, cu Corbu pe teren, în cele 10 meciuri din Europa League:

2-1 și 3-0 cu Vojvodina Novi Sad (Serbia)

2-1 și 2-2 cu Twente (Olanda)

1-0 și 1-1 cu Gornik Zabrze (Polonia)

1-0 și 4-0 cu Trabzonspor (Turcia)

3-1 cu Celtic (Scoția), în deplasare

2-1 cu Viktoria Plzen (Cehia), pe teren propriu

Va juca pe San Siro înainte de convocările pe care le va face Hagi

Următoarea acțiune a echipelor naționale e programată la jumătatea lunii noiembrie.

Atunci, România va susține ultimele două jocuri din grupa de Liga Națiunilor: acasă cu Polonia (14 noiembrie) și în deplasare cu Bosnia (17 noiembrie).

Chiar înaintea de momentul convocărilor pentru aceste confruntări, Marius Corbu va fi implicat într-un meci de gală: AC Milan - Ferencvaros, programat pe 5 noiembrie, pe San Siro, în etapa a 3-a din Europa League.

La final de ianuarie, Corbu va întâlni un alt nume mare al Italiei, pe Juventus, care va merge la Budapesta pentru disputa din penutima rundă a tabloului principal.

Ce mijlocași* centrali, defensivi și ofensivi, a avut Hagi în lot la precedenta acțiune:

Screciu

T. Băluță

M. Marin

Vl. Dragomir

R. Marin

N. Stanciu

Cicâldău

Cârjan

D. Matei

* Cei 8 au fost indicați de Hagi ca fiind mijlocași, în vreme ce jucători precum Olaru, Ianis Hagi, Fl. Tănase au fost trecuți ca atacanți

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