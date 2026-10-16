Cât îl mai ignoră Hagi?  Un mijlocaș, ocolit de România, continuă să fie titular indiscutabil în echipa care uimește Europa în acest sezon
Gheorghe Hagi
Nationala

Cât îl mai ignoră Hagi? Un mijlocaș, ocolit de România, continuă să fie titular indiscutabil în echipa care uimește Europa în acest sezon

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 16.10.2026, ora 15:29
alt-text Actualizat: 16.10.2026, ora 15:32
  • Marius Corbu, 24 de ani, a fost din nou om de bază pentru Ferencvaros, joi seară, într-un alt succes european
  • Hagi nu l-a convocat nici în vară, la amicale, dar nici pentru primele 4 jocuri din Nations League, deși Ferencvaros e imbatabilă în cele 10 meciuri europene din 2026-2027
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Există o formație care în primele 3 luni ale cupelor europene are o prestație aproape fără greșeală.

FRF a decis!  Sancțiunile dictate după chermeza staff-ului U21 cu Nicu Gheară » Ce se întâmplă cu Niculae și Curelea
Citește și
FRF a decis! Sancțiunile dictate după chermeza staff-ului U21 cu Nicu Gheară » Ce se întâmplă cu Niculae și Curelea
Citește mai mult
FRF a decis!  Sancțiunile dictate după chermeza staff-ului U21 cu Nicu Gheară » Ce se întâmplă cu Niculae și Curelea

Ferencvaros Budapesta a început traseul din turul 1 în Europa League și în momentul de față are punctaj maxim după primele două etape. În plus, în cele 4 duble din preliminarii nu a pierdut nici un meci și a făcut victime din Olanda, Turcia, Polonia și Serbia. 

La vicecampioana Ungariei evoluează meci de meci un român. Numele lui: Marius Corbu, un mijlocaș box-to-box, care, în ciuda faptului că e extrem de apreciat la o formație de nivel european, încă nu a fost băgat în seamă la naționala României. 

Născut la Comarnic, Corbu are un volum mare de selecții în naționale de tineret, unde a bifat 21 de meciuri. Între timp însă nu mai e eligibil ca vârsta pentru U21, iar la începutul lui 2026 a făcut obiectul unui transfer pe bani mulți. Ferencvaros l-a cumpărat din Cipru, de la APOEl Nicosia, pentru 1,5 milioane euro.

1,7 milioane de euro
e cota din prezent a lui Corbu, fiind pe locul 7 în acest top la Ferencvaros, primii fiind atacantul haitian Lenny Joseph (4 milioane euro) și extrema sârbă Birmancevic (3,5 milioane euro)

S-a acomodat imediat, a devenit titular indiscutabil, iar în actualul sezon a fost titular în toate meciurile pe care Ferencvaros le-a susținut, indiferent că au fost în campionat sau în Europa League: 16 din 16 în formula de start. Ba, mai mult, prestațiile lui foarte bune l-au determinat pe antrenor să-i acorde extrem de multe minute:

  • 89% din minutele jucate de Ferencvaros în campionat au fost cu Corbu pe teren în acest sezon
  • 99,2% din minutele jucate de Ferencvaros în Europa League au fost cu Corbu în echipă

Mijlocașul român și-a făcut simțită prezența și pe tabelă. Are 4 goluri: două le-a marcat în întrecerea internă, celelalte două în UEL. În Europa, Ferencvaros realmente impresionează în acest sezon.

A disputat 10 meciuri, a câștigat 8 și a remizat de două ori. Încă nu are eșec, deși nu a jucat deloc împotriva unor echipe de duzină sau provenite din țări care nu  înseamnă nimic pe continent.

Marius Corbu Marius Corbu
Marius Corbu

Rezultatele lui Ferencvaros, cu Corbu pe teren, în cele 10 meciuri din Europa League:

  • 2-1 și 3-0 cu Vojvodina Novi Sad (Serbia)
  • 2-1 și 2-2 cu Twente (Olanda)
  • 1-0 și 1-1 cu Gornik Zabrze (Polonia)
  • 1-0 și 4-0 cu Trabzonspor (Turcia)
  • 3-1 cu Celtic (Scoția), în deplasare
  • 2-1 cu Viktoria Plzen (Cehia), pe teren propriu

Va juca pe San Siro înainte de convocările pe care le va face Hagi

Următoarea acțiune a echipelor naționale e programată la jumătatea lunii noiembrie.

Atunci, România va susține ultimele două jocuri din grupa de Liga Națiunilor: acasă cu Polonia (14 noiembrie) și în deplasare cu Bosnia (17 noiembrie).

Chiar înaintea de momentul convocărilor pentru aceste confruntări, Marius Corbu va fi implicat într-un meci de gală: AC Milan - Ferencvaros, programat pe 5 noiembrie, pe San Siro, în etapa a 3-a din Europa League.

La final de ianuarie, Corbu va întâlni un alt nume mare al Italiei, pe Juventus, care va merge la  Budapesta pentru disputa din penutima rundă a tabloului principal. 

Ce mijlocași* centrali, defensivi și ofensivi, a avut Hagi în lot la precedenta acțiune:

  • Screciu
  • T. Băluță
  • M. Marin
  • Vl. Dragomir
  • R. Marin
  • N. Stanciu
  • Cicâldău
  • Cârjan
  • D. Matei

* Cei 8 au fost indicați de Hagi ca fiind mijlocași, în vreme ce jucători precum Olaru, Ianis Hagi, Fl. Tănase au fost trecuți ca atacanți

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Emisarul lui Trump care l-a sunat pe Nicușor Dan în timpul unei conferințe, dat afară. Disputa aprinsă de pe e-mailuri „nebunești” care i-a adus concedierea
Emisarul lui Trump care l-a sunat pe Nicușor Dan în timpul unei conferințe, dat afară. Disputa aprinsă de pe e-mailuri „nebunești” care i-a adus concedierea
Emisarul lui Trump care l-a sunat pe Nicușor Dan în timpul unei conferințe, dat afară. Disputa aprinsă de pe e-mailuri „nebunești” care i-a adus concedierea
gheorghe hagi romania NATIONALA ferencvaros marius corbu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:49
Românii nu l-au iertat Gafa comisă de Borja Mayoral după egalul cu Craiova: „A învățat geografia de la un american” 😅
Românii nu l-au iertat  Gafa comisă de Borja Mayoral după egalul cu Craiova: „A învățat geografia de la un american” 😅
13:09
Candidează Figo? „Un laș!” Surpriză la alegerile pentru președinția FIFA. Atac extrem anti-Infantino
Candidează Figo? „Un laș!” Surpriză la alegerile pentru președinția FIFA. Atac extrem anti-Infantino
11:56
„Amintiți-vă ce a făcut Chivu!” Fost mare jucător al Interului, despre problema nerazzurrilor
„Amintiți-vă ce a făcut Chivu!” Fost mare jucător al Interului, despre problema nerazzurrilor
12:09
Și-a pierdut viața pe front Fostul jucător al naționalei Ucrainei, declarat decedat
Și-a pierdut viața pe front  Fostul jucător al naționalei Ucrainei, declarat decedat
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară
Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei
Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad
Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai <span>să-l</span> premiem și pe Valentin Ceaușescu!
Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!
România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România <span>într-un</span> instantaneu
De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: <span>De-abia</span> aștept PSG <span>-</span> Barça
Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!
Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan
Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?
Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran
Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: <span>Să-l</span> căutăm pe acel domn și <span>să-l</span> punem <span>prim-ministru!</span>
Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești
Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc
Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!
Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?
Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal
Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!
Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu <span>ne-a</span> bătut Ursul
Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă
Top stiri
Dinamo nu se mai oprește! Armstrong face diferența, dar cele 5 victorii consecutive ascund o problemă pentru Campos! Trei concluzii după 2-0 cu Botoșani
Superliga
16.10
Dinamo nu se mai oprește! Armstrong face diferența, dar cele 5 victorii consecutive ascund o problemă pentru Campos! Trei concluzii după 2-0 cu Botoșani
Citește mai mult
Dinamo nu se mai oprește! Armstrong face diferența, dar cele 5 victorii consecutive ascund o problemă pentru Campos! Trei concluzii după 2-0 cu Botoșani
Cât îl mai ignoră Hagi?  Un mijlocaș, ocolit de România, continuă să fie titular indiscutabil în echipa care uimește Europa în acest sezon
Nationala
16.10
Cât îl mai ignoră Hagi? Un mijlocaș, ocolit de România, continuă să fie titular indiscutabil în echipa care uimește Europa în acest sezon
Citește mai mult
Cât îl mai ignoră Hagi?  Un mijlocaș, ocolit de România, continuă să fie titular indiscutabil în echipa care uimește Europa în acest sezon
Alcaraz a plătit scump A vrut să-l imite pe Djokovic, dar totul s-a transformat în coșmar: „I-a distrus încheietura!”
Tenis
16.10
Alcaraz a plătit scump A vrut să-l imite pe Djokovic, dar totul s-a transformat în coșmar: „I-a distrus încheietura!”
Citește mai mult
Alcaraz a plătit scump A vrut să-l imite pe Djokovic, dar totul s-a transformat în coșmar: „I-a distrus încheietura!”
Ceva superb în București: siriana de la Shaormeria Cascadelor care-ți face zilele și nopțile mai bune și anii, de vrei
B365
16.10
Ceva superb în București: siriana de la Shaormeria Cascadelor care-ți face zilele și nopțile mai bune și anii, de vrei
Citește mai mult
Ceva superb în București: siriana de la Shaormeria Cascadelor care-ți face zilele și nopțile mai bune și anii, de vrei

Echipe/Competiții

fcsb 59 CFR Cluj 12 dinamo bucuresti 24 rapid 18 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share