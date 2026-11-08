„S-au aliniat astrele pentru ele” Marius Șumudică, mesaj pentru rivalele din Superliga după remiza albă din CFR - U Craiova

CFR Cluj - U Craiova 0-0. Marius Șumudică (55 de ani), antrenorul ardelenilor, a reacționat după remiza obținută de echipa sa în etapa #15 din Superliga.

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Deși CFR Cluj nu a obținut cele trei puncte, Marius Șumudică și-a lăudat jucătorii pentru jocul prestat în Gruia și pentru atitudinea pe care au avut-o în fața campioana României.

CFR Cluj - U Craiova 0-0 . Marius Șumudică: „ S-au aliniat astrele pentru celelalte echipe”

„Vreau să transmit din suflet felicitări jucătorilor mei. Încă o dată au demonstrat că, având aceeași atitudine pe care au avut-o cu Petrolul, cu Dinamo sau FCSB, iată că ne ridicăm nivelul, chiar dacă nu din punct de vedere al jocului, dar din punct de vedere tactic cred că astăzi am blocat foarte bine spațiile.

Am jucat cu o echipă care are șapte puncte în Conference League, care e campioana țării, și probabil s-au aliniat astrele pentru celelalte echipe. Dinamo, Rapid și chiar FCSB, toată își dorea ca Universitatea Craiova să nu câștige astăzi.

Acest rezultat nu are nicio valoare, nici egalul de la Petrolul și nici egalul pe care l-am făcut cu Dinamo dacă nu vom câștiga următorul meci cu Oțelul Galați.

Pentru noi, meciul cu Oțelul este o finală și va trebui să o câștigăm”, a declarat Marius Șumudică la Prima Sport.

Marius Șumudică a fost întrebat și despre jocul solid al echipei sale de pe teren propriu:

„Cred că jucătorii absorb ca un burete ceea ce le spun. Am spus-o și tot eram atacat în momentul în care spuneam că o să vedeți această echipă după octombrie.

Și eu vorbeam de latura fizică, una care s-a văzut și astăzi. Din punct de vedere fizic, ne-am ridicat la nivelul unei echipe foarte, foarte bune.

Echipa asta, plecând 19 jucători față de anul trecut, are nevoie de timp. Dar, cu siguranță, va crește și în ceea ce înseamnă relațiile de joc. Încă o dată le mulțumesc jucătorilor, este punctul lor”.

Trei puncte penalizare știți ce înseamnă? Înseamnă punctul meu pe care l-am făcut cu Dinamo, punctul pe care l-am făcut la Ploiești, pe un teren incredibil de greu, și punctul de azi cu Universitatea Craiova. Marius Șumudică, antrenor CFR Cluj

În ciuda remizei albe, campioana României termină turul sezonului regulat pe primul loc, cu 33 de puncte, la egalitate cu Dinamo, dar cu un golaveraj mai bun.

De partea cealaltă, CFR Cluj rămâne pe locul 9, cu 19 puncte.

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