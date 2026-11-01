Marius Șumudică (55 de ani) a lăsat loc de interpretări în privința viitorului său la CFR Cluj, alimentând speculațiile privind o posibilă plecare.

Care ar putea fi următoarea destinație a antrenorului, în rândurile de mai jos.

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La conferința de presă de la finalul meciului cu Petrolul (1-1), tehnicianul a dezvăluit că planul său este să rămână la echipă până în vara lui 2027, însă a subliniat din nou că va pleca în cazul în care formația din Gruia va fi depunctată. Riscă să rămână fără 6 puncte!

Marius Șumudică ar putea reveni la Gaziantep

În acest context, Marius Șumudică ar fi ajuns pe lista lui Gaziantep, formație pe care a mai pregătit-o în două rânduri (2019-2021 și 2023-2024), scrie iamsport.ro.

Gruparea din Turcia a început sezonul cu Mirel Rădoi pe bancă, însă tehnicianul român a fost demis după eșecul cu Rizespor din etapa #3.

Gaziantep a fost preluată de Orhan Ak, dar postul acestuia este în pericol, după ce echipa a înregistrat patru înfrângeri consecutive în campionat: 0-2 cu Kocaelispor, 0-3 cu Corum, 1-2 cu Bașakșehir și 1-3 cu Erzurumspor.

Formația la care sunt legitimați Deian Sorescu și Alexandru Maxim se află doar pe locul 14 în Turcia, cu 9 puncte. Pentru Gaziantep urmează un test de foc, pe terenul lui Trabzonspor.

85 de meciuri a bifat Șumudică pe banca lui Gaziantep în cele două mandate. A înregistrat 34 de victorii, 27 de remize și 24 de înfrângeri (golaveraj 133-109)

Marius Șumudică: „ S-ar putea să mă vedeți în două săptămâni la televizor”

La finalul conferinței, un reporter i-a transmis lui Marius Șumudică faptul că a urmărit parcusul acestuia din Turcia, iar răspunsul tehnicianului a fost unul surprinzător:

„S-ar putea să mă vedeți și în două săptămâni. Să vă uitați la televizor”, ar fi afirmat antrenorul lui CFR Cluj, potrivit fanatik.ro

„Eu am spus-o și repet: eu până în vară vreau să rămân la CFR. Deci până în vară, ăsta este planul meu, să rămân la CFR. Vom vedea ce se întâmplă cu Cordea... Vom vedea ce se întâmplă cu pedeapsa asta la transferuri, dacă putem să aducem jucători. Depinde de foarte multe lucruri.

Motivul care mă face, și cu orice risc, să plec de la CFR ar fi depunctarea! Momentul în care mi se ia... Și un punct dacă mi se ia, a doua zi, v-am spus, am promis deja, nu voi...

Fiindcă ați văzut cât am muncit pentru un punct astăzi? Și ce efort? Cum să mă uit eu în ochii jucătorilor când li se iau puncte? N-am cum! Și atunci nu există, le voi strânge mâna, îi respect, știu cât de mult lucrează, sunt oameni care stau de dimineață până seara la club și muncesc.

Dar muncesc și eu la fel ca ei, sunt plecat de acasă și-mi dau viața pe teren cu jucătorii mei. Eu am venit antrenor și nu mi s-a spus că vom fi depunctați. Dacă se va întâmpla lucrul ăsta, ți-am dat răspunsul: mă voi opri!”, a mai spus Șumudică la conferința de presă.

Rocar, InterGaz, Progresul, Farul, Gloria Bistrița, Rapid (două mandate), Kavala, Astra (două mandate), Brașov, Vaslui, U Cluj, Al-Shaab, Concordia Chiajna, Kayserispor, Al-Shabab (două mandate), Gaziantep (două mandate), Rizespor, CFR Cluj (două mandate), Malatyaspor, Al-Raed și Al-Okhdood sunt echipele pe care le-a mai antrenat Șumudică de-a lungul carierei.

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