Drăguș, titular cu U Cluj? Anunțul făcut de Laurențiu Reghecampf

Laurențiu Reghecampf (51 de ani), antrenorul de la FCSB, a oferit ultimele detalii despre situația lui Denis Draguș (27 de ani).

U Cluj - FCSB va avea loc luni, de la ora 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Atacatul s-a accidentat în meciul cu Universitatea Craiova (0-5), din etapa 10, și a ratat inclusiv convocarea la echipa națională.

Ulterior, Drăguș a fost lăsat în afara lotului pentru partidele cu Oțelul (1-0), FC Voluntari (2-1) și derby-ul cu Rapid (4-1). A lipsit și de la confruntarea cu Gloria Bistrița din Cupa României, scor 0-1.

Laurențiu Reghecampf: „Drăguș face parte din lot”

Tehnicianul roș-albaștrilor a anunțat că atacantul va face deplasarea la Cluj alături de echipă, pentru duelul cu U, însă o decizie în privința situației sale va fi luată în ziua meciului.

„Vom vedea. Denis (Drăguș) este cu noi, face parte din lotul pentru meciul de mâine seară. Mai avem timp, avem un antrenament astăzi, avem un antrenament și mâine dimineață. Ne vom decide până mâine seară” , a declarat Laurențiu Reghecampf la conferința de presă.

Denis Drăguș a ajuns gratis la FCSB în această toamnă după despărțirea de Trabzonspor.

De la revenirea în Superliga, atacantul a bifat doar două apariții, însă nu a reușit să se facă remarcat.

Laurențiu Reghecampf: „Sunt sigur că va fi un joc deschis”

Reghecampf a vorbit și despre duelul de pe „Cluj Arena”. Antrenorul de la FCSB se așteaptă la o partidă extrem de disputată.

„Așa cum îmi aduc eu aminte de U Cluj, de fanii pe care îi au și de atmosfera care va fi mâine la stadion, sunt sigur că veți vedea un meci frumos, cu atmosferă bună. Ambele echipe vor încerca să câștige partida de mâine seară.

Sunt sigur că va fi un joc deschis, un joc plăcut și sper eu ca la sfârșitul meciului echipa noastră să fie echipa învingătoare.

Suntem pregătiți bine, nu avem probleme de sănătate, deci mâine seară vom încerca să facem tot ceea ce putem să câștigăm partida.

Sigur că o văd pe U Cluj ca o candidată la titlu.Este o echipă foarte bună, în componența căreia se află jucători de valoare mare. În general, în momentul când investești, ai și rezultate. Asta este viața și nu numai în fotbal, în orice.

Eu mă bucur foarte tare că apar echipe de tradiție care reușesc să ajungă la un nivel înalt. Din partea noastră există respect.

Încercăm să ne pregătim bine și încercăm să ne câștigăm meciul”, a declarat Laurențiu Reghecampf.

Nu știu dacă U Cluj ne va ceda posesia. Nu știu ce strategie au ei, dar important este ceea ce vom reuși noi. Noi vom încerca să ne impunem, vom încerca să ne facem jocul, vom încerca să câștigăm partida. Este un meci foarte important, având în vedere că poți trece peste echipa cu care joci mâine seară. Este foarte important. Laurențiu Reghecampf, antrenor FCSB

Laurențiu Reghecampf: „Sunt sigur că reacția jucătorilor la meciul de mâine seară va fi altă”

Tehnicianul roș-albaștrilor a fost întrebat și despre eșecul surprinzător din Cupa României cu Gloria Bistrița.

„Nu este ușor să gestionezi un asemenea rezultat și un asemenea meci, dar datorită faptului că am schimbat toată echipa, datorită faptului că au lipsit foarte mulți jucători pe care nu i-am folosit și dispun azi de ei, cele trei victorii, cred eu că a fost un examen bun pentru noi să ne dăm seama exact de nivelul la care suntem.

Personal eu nu am fost foarte fericit după meciul de joi seara, dar se întâmplă, este fotbal. Sunt sigur că reacția jucătorilor la meciul de mâine seară va fi altă”, a adăugat Reghecampf.

Laurențiu Reghecampf: „Nu mă surprinde că Alex Chipciu încă e căpitanul lui U Cluj”

Laurențiu Reghecampf a fost chestionat și cu privire la statutul lui Alexandru Chipciu (37 de ani), căpitanul și unul dintre veteranii lui U Cluj.

Fundașul stânga a purtat banderola de căpitan și la FCSB, chiar în primul mandat al lui Reghecampf pe banca roș-albaștrilor.

„Nu mă surprinde. Alex a fost întotdeauna un jucător serios. Este un jucător care are grijă de el. Datorită acestui lucru, joacă până la vârsta asta și o face foarte bine. Eu mă bucur foarte tare.

Și este într-adevăr un jucător care face diferența. Așa cum sunt și mulți alții din componența echipei”, a concluzionat Laurențiu Reghecampf.

Înaintea duelului direct, U Cluj și FCSB sunt vecine de clasament. Ardelenii sunt pe locul 5, cu 22 de puncte, în timp ce roș-albaștrii ocupă poziția 6, cu 21 de puncte.

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