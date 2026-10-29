Marius Șumudică (55 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a dezvăluit că a avut parte de un episod șocant, înainte de partida cu U Cluj, 1-3, în etapa #2 din grupele Cupei României.

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Pe parcursul duelului din Gruia, tehnicianul a fost victima unor insulte rasiste. Șumudică a vrut să scoată echipa de teren în minutul 69, adunându-și jucătorii la marginea terenului, după ce suporterii adverși i-au adresat scandări rasiste precum „țiganule, țiganule”.

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Marius Șumudică: „10 inși mascați. M-au admonestat”

La nici 24 de ore de la finalul partidei, antrenorul „feroviarilor” a dezvăluit că tensiunile au început cu ceva timp înainte de startul meciului.

Concret, mai mulți suporteri ai „șepcilor roșii” ar fi venit peste el la hotelul unde era cazat. Șumudică susține că aceștia l-au înjurat și i-au înconjurat mașina. Tehnicianul nu s-a decis dacă va depune plângere penală.

„Acest episod a început mai devreme, de la hotel. Au venit 10 inși mascați, cu glugi în cap, în jurul mașinii. M-au admonestat, m-au înjurat, au încercat să mă provoace.

Am încercat să mă dau jos din mașină, în acel moment ei au plecat, pentru că și-au dat seama că un coleg de-al meu pornise telefonul și voia să prindă incidentul.

Am vorbit cu cei de la club, vom vedea dacă facem o plângere la poliție, sunt imagini de la hotel. Astea sunt cele mai bune probe, sunt imagini pe camerele video în care ei vin în jurul mașinii, mă înjură, încearcă să mă provoace și după care fug.

Eu asta am atras atenția, că în scurt timp se va ajunge la agresiune.

Nu știi în ce stare sunt oamenii respectivi, dar să vii în curtea unui hotel, unde știi că sunt camere de luat vederi și să ajungi să insulți, să te pui în jurul mașinii unui antrenor…. nu știu ce voiau să facă. Voi vedea, eu nu sunt tipul care să mă duc să mă plâng la poliție.

Nu știu dacă își are rostul să ajung atât de departe, pentru că eu nu dau înapoi, cum se zice la noi pe stradă, să dau în primire”, a declarat Marius Șumudică, citat de fanatik.ro.

FOTO. Marius Șumudică a vrut să scoată echipa de pe teren la CFR Cluj - U Cluj 1-3

Marius Șumudică, victima rasismului la CFR Cluj - U Cluj: „La începutul jocului s-a cântat «Țiganule, țiganule!»”

Tehnicianul „feroviarilor” a dezvăluit că i-a atras atenția celui de-al patrulea arbitru cu privire la ce urma să facă încă din startul partidei.

„La începutul jocului s-a cântat «Țiganule, țiganule!». M-am dus la al patrulea arbitru și i-am spus: «Domnule Flueran, dacă asta se va întâmpla în timpul jocului și nu luați niciun fel de atitudine, eu vă promit că voi chema jucătorii la mine».

În timpul jocului au fost aceleași scandări. I-am spus celui de-al patrulea arbitru. Mi-a zis că o să comunice în cască. Am văzut că domnul Chivulete nu a oprit jocul. Le-am cerut jucătorilor mei să dea mingea afară și i-am chemat la mine.

După aceea, crainicul a zis să se oprească aceste lucruri. Nu s-au mai întâmplat pe durata partidei, probabil le era frică, deci se poate. La sfârșitul meciului, aceleași scandări.

A venit Chipciu la mine și mi-a dat dreptate. Mă bucur că Macalou și Poulolo au venit și ei și mi-au spus: «Mister, ai perfectă dreptate». Nu vreau eu să fiu artizanul unei revoluții în fotbalul românesc.

Am făcut lucrul ăsta în favoarea fotbalului românesc, fair-play-ului și unui domeniu în care activăm toți. Ar trebui să existe mai mult respect. Este ură de rasă. Jignești o etnie. Cum mă vedeți la față? Sunt destul de alb. De ce mă faceți țigan? Pentru ce vă luați de etnia romă?”, a spus Șumudică la conferința de presă de după meci.

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