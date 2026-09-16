Șumudică, dublu rol Gigi Becali îi cere sfatul antrenorului de la CFR Cluj în privința unei probleme de la FCSB

Gigi Becali (68 de ani) a transmis că se va sfătui cu Marius Șumudică pentru a obține un echilibru în formația de la FCSB.

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Poziția în care va juca Denis Drăguș a fost un subiect dezbătut intens în ultimele zile, iar patronul roș-albaștrilor va ține cont și de părerea tehnicianului de la CFR Cluj, care este, în același timp, și nașul atacantului.

Gigi Becali: „O să mă consult și cu Marius Șumudică”

Adus la începutul lunii ca o întărire în ofensivă, Drăguș a debutat luni, în remiza cu Petroul 2-2, însă finanțatorul nu a putut trage concluzii clare după numărul mic de minute bifate.

„Poți să vezi în 20 de minute? Calitatea lui se vede. Are mingea la picior, trece fără probleme de adversar. Îl știm! Dacă nu îl știam, îi dădeam salariu de un milion (n.r. de euro/an)?

O să mă consult și cu el (n.r. cu Marius Șumudică), cu mai mulți, cu Hagi. Dacă spun toți că e vârf, atunci va juca vârf”, a declarat Becali după meci, la Digi Sport.

În privința poziției în care a Drăguș ar da cel mai bun randament, Șumudică a vorbit la momentul transferului, fâcând comparație cu perioada în care la avut elev la Gaziantep.

„Eu l-am antrenat și singurul sezon reușit îl are cu mine, în care dă 16 goluri în prima ligă din Turcia și se vinde imediat pe două milioane și salariu de 6 milioane în 4 ani.

Cine are dreptate? Șumudică sau cei care spun că joacă bandă stângă? La mine a jucat număr 9”, a spus Șumudică.

FCSB - Petrolul 2-2 , meciul în care a debutat Drăguș

Edi Iordănescu: „Poziția este doar punctul de plecare”

Ulterior debutului lui Drăguș, fostul selecționer, Edi Iordănescu, a venit cu un alt punct de vedere.

„Drăguș are profilul și calitățile necesare pentru a acoperi în special două poziții: atacant central și winger.

Din punctul meu de vedere însă, întrebarea nu ar trebui să fie doar «care este cea mai bună poziție a lui?», ci mai ales «în ce context de joc poate acea poziție să-i maximizeze calitățile?».

Pentru că poziția este doar punctul de plecare. Rolul, spațiile disponibile și contextul tactic sunt cele care definesc, în final, randamentul unui jucător”, a precizat Edi Iordănescu.

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