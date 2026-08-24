Președintele UEFA, Aleksander Ceferin (58 de ani), a descris încercarea eșuată a lui Gianni Infantino (56 de ani) de a vinde participații la Cupa Mondială drept „chiar mai gravă decât planul Superligii Europei”.

Ceferin a vorbit și despre relația dintre șeful FIFA și președintele american Donald Trump (80 de ani).

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UEFA s-a opus ferm planului FIFA de a „privatiza” Cupa Mondială, care a fost abandonat la începutul lunii august, pe fondul unei campanii mondiale împotriva inițiativei.

Totodată, UEFA, alături de CONCACAF și AFC, îl presează pe Infantino să demisioneze din funcție. Forul european nu a renunțat nici la amenințarea de a boicota competițiile FIFA și discută intens cu CONCACAF despre organizarea unei Ligi a Națiunilor comune.

Aleksander Ceferin: „Planul lui Infantino, mai grav decât Superliga Europei”

Într-un interviu acordat podcastului „The Rest is Politics: Leading”, Ceferin a declarat că proiectul lui Infantino este dăunător decât Superliga Europei, un proiect inițiat în 2021 de cluburi de elită din Europa, precum Real Madrid și Barcelona, și abandonat după proteste intense.

„Cred că acest plan este chiar mai grav decât cel al Superligii. În primul caz, cluburi extrem de importante doreau să-și creeze propria ligă, ceea ce este greșit și ar distruge fotbalul. Dar în acest caz, fotbalul ar fi literalmente vândut.

Sunt absolut sigur că planul este mort. Pentru mine, cel mai important lucru este că am oprit o altă încercare de a vinde acest sport. Este greu de imaginat ce fel de oameni ar vinde un sport care aparține tuturor”, a declarat Ceferin.

La începutul lunii august, presa internațională a scris că Infantino a purtat discuții despre organizarea Superligii Europene sub marca FIFA. Ceferin susține că orice reluare a acestui plan ar fi posibilă peste mulți ani.

„S-ar putea întâmpla peste 20 de ani, nu se știe niciodată, dar, deocamdată, colaborăm excelent cu toată lumea. Sunt sigur că nu se poate întâmpla în următorii 10 ani”, a spus șeful UEFA.

Ceferin nu vrea să intre în cursa pentru șefia FIFA

Infantino și-a petrecut o mare parte din weekend încercând să obțină sprijinul membrilor CONCACAF la o întâlnire în Republica Dominicană, acțiune care i-a iritat pe mulți dintre oficialii prezenți la fața locului.

Ceferin consideră că șansele ca Infantino să-și păstreze funcția sunt tot mai mici.

„Nu am vorbit cu el, nu m-a contactat de când s-a întâmplat asta (n.red. - dezvăluirea planului lui Infantino). Dar există două opțiuni. O opțiune este ca el să-și dea seama că nu are sprijinul necesar, și nu mă refer doar la sprijinul politic al celor care votează, ci la sprijinul politic al comunității fotbalistice, al suporterilor, al jucătorilor, al foștilor jucători și al antrenorilor.

Iar a doua opțiune este ca el să participe la alegerile din martie, dar, în acest caz, cred că va avea un candidat împotriva sa. Nu știu încă cine”, a continuat Ceferin.

Președintele CONCACAF, Victor Montagliani, este considerat un potențial contracandidat al lui Infantino.

Totodată, Ceferin a exclus posibilitatea de a candida el însuși la președinția FIFA: „Credibilitatea mea este mult, mult, mult mai mare dacă nu sunt interesat de această funcție”.

Infantino s-a apropiat prea mult de Trump?

Întrebat dacă Infantino s-a apropiat prea mult de Donald Trump, cu care avea o relație strânsă înainte de recentul Campionat Mondial, Ceferin a răspuns: „Sincer să fiu, cred că ești naiv dacă crezi că un astfel de politician, sau orice politician, îți este prieten bun. În momentul în care devii o problemă, încetezi să mai fii prietenul unui politician.”

Această prietenie a ajuns în centrul atenției globale în timpul CM 2026, când Trump a declarat că l-a sunat pe Infantino pentru a cere revizuirea cartonașului roșu acordat atacantului american Folarin Balogun, a cărui pedeapsă a fost ulterior suspendată și a putut juca în meciul cu Belgia din optimi.

„A fost mai mult decât șocant. Avem reguli și, dacă nu-ți respecți propriile reguli, atunci jocul nu mai are niciun sens. Este șocant și, crede-mă, aproape toată lumea a fost șocată. Doar că nu toată lumea a îndrăznit să vorbească”, a mai declarat Ceferin.

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