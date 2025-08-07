Continuă problemele pentru Gâlcă Detalii de ultimă oră despre accidentările lui Manea și Onea

Rapid a oferit detalii de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Cristian Manea (27 de ani) și Răzvan Onea (27 de ani).

Rapid e lider în clasamentul Ligii 1 după 4 etape, însă l-a pierdut pe căpitanul Onea în minutul 42 al partidei cu Botoșani, după o intrare foarte dură a lui Mitrov.

Înlocuitorul său, Cristi Manea, a suferit și el o lovitură puternică la mână: „Manea are și el mâna umflată, a fost călcat” afirma Constantin Gâlcă la finalul partidei.

Rapid, detalii despre starea de sănătate a lui Cristian Manea și Răzvan Onea

Acum, giuleștenii au venit cu o actualizare medicală pentru starea de sănătate a celor doi.

Potrivit celor de la Rapid, Manea a suferit o fractură la mână.

Fundașul se află deja într-un spital din Barcelona, unde va fi operat. Soția lui, Irina, a postat o imagine de la Hospital Quirónsalud, din Catalonia:

De partea cealaltă, Onea a suferit o entorsă la gleznă, dar veștile sunt bune. Căpitanul giuleștenilor va reveni la antrenamente în zilele următoare.

„Actualizări medicale după meciul cu FC Botoșani.

Cristian Manea a suferit o fractură la mână, în urma unui contact cu un adversar. Fundașul nostru va fi supus astăzi unei intervenții chirurgicale, iar perioada de recuperare va depinde de evoluția sa.

Răzvan Onea a suferit o entorsă la gleznă, iar primele zile de recuperare au decurs foarte bine. Este așteptat să revină la antrenamente în următoarele zile.

Le dorim amândurora o recuperare rapidă și cât mai ușoară!”, a anunțat Rapid pe pagina oficială de Facebook.

Rapid a avut nu mai puțin de 7 indisponibilități pentru meciul cu FC Botoșani: Burmaz, Koljic, Ignat, Petrila, Pașcanu, Vulturar și Grameni.

