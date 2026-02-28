Șumudică și-a salvat postul Prima victorie după 9 meciuri în Arabia Saudită! Rămâne în cursa pentru salvarea de la retrogradare

Marius Șumudică (54 de ani) a reușit să întrerupă seria negativă de la Al Okhdood și să obțină o victorie crucială cu Al Najma, scor 3-1.

Amenințat cu demiterea, Șumudică a reușit să-și salveze pentru moment postul după ce a reușit să învingă ultima clasată. A întrerupt o serie negativă de 9 meciuri consecutive fără victorie în prima ligă din Arabia Saudită.

Meciul cu Al Najma a fost însă unul dificil pentru Al Okhdood. Al Abbas a deschid scorul în minutul 14, însă gazdele au egalat înainte de pauză prin Lazaro (39).

Echipa lui Șumudică a beneficiat de un penalty în minutul 64, transformat de Bassogog. Meciul a fost apoi controlat de gazde, care însă n-au reușit să egaleze din nou. Iar Al Okhdood a punctat din nou în prelungiri prin Nguen (90+2).

Șumudică rămâne în continuare pe locul 17, penultimul, cu 13 puncte, fiind la doar 3 puncte distanță de locul 15, ocupat de Al Riyadh, ultimul care asigură menținerea în prima ligă.

Cu tehnicianul român pe bancă, Al Okhdood a adunat 8 puncte în 12 partide, înregistrând două victorii, două egaluri și 8 înfrângeri.

Șumudică va evolua sâmbăta viitoare pe teren propriu împotriva lui Al Fayha, ocupanta locului 12.

