„S-au auzit mai multe explozii” GOLAZO.ro a vorbit cu antrenorii români afectați de război: „Nu mai poți fi sigur de nimic” + Meciul lui Contra, amânat
Ciprian Panait FOTO: Montaj GOLAZO.ro
Stranieri

„S-au auzit mai multe explozii” GOLAZO.ro a vorbit cu antrenorii români afectați de război: „Nu mai poți fi sigur de nimic” + Meciul lui Contra, amânat

alt-text Ștefan Ogrezeanu , Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 28.02.2026, ora 19:57
alt-text Actualizat: 28.02.2026, ora 20:25
  • Tehnicienii Daniel Isăilă (53 de ani) și Ciprian Panait (49 de ani), care antrenează în campionatul Emiratelor Arabe Unite, au vorbit despre situația tensionată din Orientul Mijlociu.
  • Decizia luată de qatarezi în privința meciului echipei lui Cosmin Contra (50 de ani), în rândurile de mai jos.

Ca urmare a atacului lansat de SUA și Israel asupra Iranului, liderii de la Teheran au decis să riposteze, ținta fiind mai multe baze militare americane din țările vecine, unde antrenează mai mulți tehnicieni din România.

Premii mai mici la Indian Wells Decizie surprinzătoare! Cum vor fi împărțiți banii la turneul californian
Citește și
Premii mai mici la Indian Wells Decizie surprinzătoare! Cum vor fi împărțiți banii la turneul californian
Citește mai mult
Premii mai mici la Indian Wells Decizie surprinzătoare! Cum vor fi împărțiți banii la turneul californian

Daniel Isăilă: „Au fost bubuituri, le-am auzit”

Isăilă, care o pregătește în prezent pe Baniyas, a declarat că a auzit bombardamentele.

„Sunt bine, multumesc pentru intrebare. Ne-am speriat, acum cred ca sunt cam 3 ore de cand nu s-a mai auzit nimic. Astăzi s-au auzit mai multe explozii, au și plecat niște rachete de la sol.

Ne rugăm să fie bine! Credeam că zona e sigură, aparent nu mai poți fi sigur de nimic. Am avut ieri meci, vedem cum va fi situația”, a declarat Isăilă, pentru GOLAZO.ro.

Despre situația tensionată a vorbit și Ciprian Panait, antrenorul lui Dibba Al-Fujairah:

„Eu sunt OK aici, noi suntem mai «la țară» față de Dubai. A murit o persoană în Abu Dhabi, unde e o mare bază militară americană. În Dubai au dat o rachetă la periferie și una la aeroport.

Până acum nu s-a întrerupt nimic. Echipa a doua joacă în seara asta chiar la Dubai, la 21:30, cu Al Nasr. Secundul meu e acolo ca să vadă meciul și mi-a zis că nu e nicio problemă, totul e OK”, a spus Panait, pentru GOLAZO.ro.

Orașul în care antrenează Panait se află la aproximativ 150 de kilometri de Dubai, dar și foarte aproape de granița cu Iranul.

Cosmin Contra, despre situația din Qatar: „Așteptăm să vedem ce se întâmplă”

Cosmin Contra, antrenorul lui Al-Arabi, a vorbit despre situația tensionată din Qatar, după ce federația qatareză a decis să amâne ultimele două meciuri din etapa #17 a campionatului, ca urmare a atacurilor lansate de Iran.

Al-Arabi ar fi trebuit să joace pe teren propriu împotriva celor de la Al-Sailiya. Înainte ca partida să fie amânată, Contra părea încrezător că aceasta se va putea disputa.

Suntem OK, suntem cu echipa la hotel. Așteptăm să vedem dacă jucăm în seara asta. În principiu jucăm, dar așteptăm să vedem dacă se schimbă ceva în următoarele ore”, afirmase Cosmin Contra, conform fanatik.ro.

Costin Amzăr: „Nicăieri nu mai ești în siguranță!”

Împrumutat de Dinamo București la Al-Nasr, în Emiratele Arabe Unite, fundașul lateral a vorbit și el despre situația din Golf.

„Da, sunt OK! Până acum, știu că doar în Abu Dhabi au fost probleme. Oricum, nicăieri nu mai ești în siguranță! S-au anulat antrenamentele, meciurile, dar deocamdată totul este în regulă, nimic grav, să vedem ce o să se întâmple. Doamne-ajută să nu fie nimic grav”, a spus Amăzr, conform gsp.ro.

La auzul veștii că mai multe companii de zbor și-au anulat zborurile programate pe aeroporturile din Dubai, Costin Amzăr a declarat: „N-ai pe unde să scoți cămașa”.

Citește și

„Cu o clasă peste ceilalți” Iuliu Mureșan, anunț important pentru CFR Cluj: „E ca un transfer foarte reușit” + Când ar putea reveni Simao Rocha
Superliga
19:14
„Cu o clasă peste ceilalți” Iuliu Mureșan, anunț important pentru CFR Cluj: „E ca un transfer foarte reușit” + Când ar putea reveni Simao Rocha
Citește mai mult
„Cu o clasă peste ceilalți” Iuliu Mureșan, anunț important pentru CFR Cluj: „E ca un transfer foarte reușit” + Când ar putea reveni Simao Rocha
Finalissima, în pericol  Situația tensionată din Orientul Mijlociu ar putea afecta meciul dintre Spania și Argentina
Campionate
18:35
Finalissima, în pericol Situația tensionată din Orientul Mijlociu ar putea afecta meciul dintre Spania și Argentina
Citește mai mult
Finalissima, în pericol  Situația tensionată din Orientul Mijlociu ar putea afecta meciul dintre Spania și Argentina

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Cosmin Contra Emiratele Arabe Unite qatar iran razboi daniel isaila costin amzăr Ciprian Panait al arabi
Știrile zilei din sport
„Nu ne mai prezentăm” Patronul FCSB amenință cu măsuri radicale, după scandalul de la Farul - CFR: „Vedem care sunt consecințele” + Ce spune regulamentul
Superliga
28.02
„Nu ne mai prezentăm” Patronul FCSB amenință cu măsuri radicale, după scandalul de la Farul - CFR: „Vedem care sunt consecințele” + Ce spune regulamentul
Citește mai mult
„Nu ne mai prezentăm” Patronul FCSB amenință cu măsuri radicale, după scandalul de la Farul - CFR: „Vedem care sunt consecințele” + Ce spune regulamentul
FCSB, destinație: play-out! Calcule. Un singur scenariu o mai poate duce pe campioană în play-off, după calificarea CFR-ului
Superliga
28.02
FCSB, destinație: play-out! Calcule. Un singur scenariu o mai poate duce pe campioană în play-off, după calificarea CFR-ului
Citește mai mult
FCSB, destinație: play-out! Calcule. Un singur scenariu o mai poate duce pe campioană în play-off, după calificarea CFR-ului
„S-au auzit mai multe explozii” GOLAZO.ro a vorbit cu antrenorii români afectați de război: „Nu mai poți fi sigur de nimic” + Meciul lui Contra, amânat
Stranieri
28.02
„S-au auzit mai multe explozii” GOLAZO.ro a vorbit cu antrenorii români afectați de război: „Nu mai poți fi sigur de nimic” + Meciul lui Contra, amânat
Citește mai mult
„S-au auzit mai multe explozii” GOLAZO.ro a vorbit cu antrenorii români afectați de război: „Nu mai poți fi sigur de nimic” + Meciul lui Contra, amânat
„Întruchiparea perfecțiunii” Nadia Comăneci, la 50 de ani de la 10-le perfect. Ce spune ea acum. Ce crede Simone Biles despre Nadia
Gimnastica
28.02
„Întruchiparea perfecțiunii” Nadia Comăneci, la 50 de ani de la 10-le perfect. Ce spune ea acum. Ce crede Simone Biles despre Nadia
Citește mai mult
„Întruchiparea perfecțiunii” Nadia Comăneci, la 50 de ani de la 10-le perfect. Ce spune ea acum. Ce crede Simone Biles despre Nadia
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:40
„Nu ne mai prezentăm” Patronul FCSB amenință cu măsuri radicale, după scandalul de la Farul - CFR: „Vedem care sunt consecințele” + Ce spune regulamentul
„Nu ne mai prezentăm” Patronul FCSB amenință cu măsuri radicale, după scandalul de la Farul - CFR: „Vedem care sunt consecințele” + Ce spune regulamentul
23:53
Chivu se apropie de Scudetto VIDEO. L-a învins și pe Șucu înainte de duelul care poate fi decisiv cu rivala AC Milan
Chivu se apropie de Scudetto VIDEO. L-a învins și pe Șucu înainte de duelul care poate fi decisiv cu rivala AC Milan
22:56
„Scot echipa de pe teren!” Gică Popescu, tiradă la adresa arbitrajului: „Li s-a încețoșat ecranul?! Mă fac să mă gândesc la alte măgării”
„Scot echipa de pe teren!” Gică Popescu, tiradă la adresa arbitrajului:  „Li s-a încețoșat ecranul?! Mă fac să mă gândesc la alte măgării”
22:45
CFR, iertată de două penalty-uri FOTO. Scandal la Ovidiu: constănțenii s-au dus peste arbitri! Verdictul specialistului: „Fazele sunt clare!”
CFR, iertată de două penalty-uri FOTO. Scandal la Ovidiu: constănțenii s-au dus peste arbitri! Verdictul specialistului:  „Fazele sunt clare!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!
Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!
Top stiri din sport
Astăzi se transformă fotbalul IFAB modifică mai multe reguli: ce se schimbă, cum și când se aplică noutățile. Care e primul turneu afectat
Campionatul Mondial
28.02
Astăzi se transformă fotbalul IFAB modifică mai multe reguli: ce se schimbă, cum și când se aplică noutățile. Care e primul turneu afectat
Citește mai mult
Astăzi se transformă fotbalul IFAB modifică mai multe reguli: ce se schimbă, cum și când se aplică noutățile. Care e primul turneu afectat
„Nu am semnat niciun contract” Răsturnare de situație în cazul lui Kennedy Boateng : „Oamenii sunt obsedați de viitorul meu”
Superliga
28.02
„Nu am semnat niciun contract” Răsturnare de situație în cazul lui Kennedy Boateng: „Oamenii sunt obsedați de viitorul meu”
Citește mai mult
„Nu am semnat niciun contract” Răsturnare de situație în cazul lui Kennedy Boateng : „Oamenii sunt obsedați de viitorul meu”
„Au mărit din pix chiria la stadion!” Ministrul Apărării, dezvăluiri șocante despre CSA Steaua: „Diurne cu 22.000 de € peste limita din lege. E o bătaie de joc”
Liga 2
28.02
„Au mărit din pix chiria la stadion!” Ministrul Apărării, dezvăluiri șocante despre CSA Steaua: „Diurne cu 22.000 de € peste limita din lege. E o bătaie de joc”
Citește mai mult
„Au mărit din pix chiria la stadion!” Ministrul Apărării, dezvăluiri șocante despre CSA Steaua: „Diurne cu 22.000 de € peste limita din lege. E o bătaie de joc”
Dan Petrescu presează Rapidul Litigiul de 120.000 de euro și implicațiile pentru licența UEFA
Superliga
28.02
Dan Petrescu presează Rapidul Litigiul de 120.000 de euro și implicațiile pentru licența UEFA
Citește mai mult
Dan Petrescu presează Rapidul Litigiul de 120.000 de euro și implicațiile pentru licența UEFA

Echipe/Competiții

fcsb 60 CFR Cluj 20 dinamo bucuresti 33 rapid 17 Universitatea Craiova 4 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 7 farul constanta 15

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
01.03

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share