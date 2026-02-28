„S-au auzit mai multe explozii” GOLAZO.ro a vorbit cu antrenorii români afectați de război: „Nu mai poți fi sigur de nimic” + Meciul lui Contra, amânat

Tehnicienii Daniel Isăilă (53 de ani) și Ciprian Panait (49 de ani), care antrenează în campionatul Emiratelor Arabe Unite, au vorbit despre situația tensionată din Orientul Mijlociu.

Decizia luată de qatarezi în privința meciului echipei lui Cosmin Contra (50 de ani), în rândurile de mai jos.

Ca urmare a atacului lansat de SUA și Israel asupra Iranului, liderii de la Teheran au decis să riposteze, ținta fiind mai multe baze militare americane din țările vecine, unde antrenează mai mulți tehnicieni din România.

Daniel Isăilă: „Au fost bubuituri, le-am auzit”

Isăilă, care o pregătește în prezent pe Baniyas, a declarat că a auzit bombardamentele.

„Sunt bine, multumesc pentru intrebare. Ne-am speriat, acum cred ca sunt cam 3 ore de cand nu s-a mai auzit nimic. Astăzi s-au auzit mai multe explozii, au și plecat niște rachete de la sol.

Ne rugăm să fie bine! Credeam că zona e sigură, aparent nu mai poți fi sigur de nimic. Am avut ieri meci, vedem cum va fi situația”, a declarat Isăilă, pentru GOLAZO.ro.

Despre situația tensionată a vorbit și Ciprian Panait, antrenorul lui Dibba Al-Fujairah:

„Eu sunt OK aici, noi suntem mai «la țară» față de Dubai. A murit o persoană în Abu Dhabi, unde e o mare bază militară americană. În Dubai au dat o rachetă la periferie și una la aeroport.

Până acum nu s-a întrerupt nimic. Echipa a doua joacă în seara asta chiar la Dubai, la 21:30, cu Al Nasr. Secundul meu e acolo ca să vadă meciul și mi-a zis că nu e nicio problemă, totul e OK”, a spus Panait, pentru GOLAZO.ro.

Orașul în care antrenează Panait se află la aproximativ 150 de kilometri de Dubai, dar și foarte aproape de granița cu Iranul.

Cosmin Contra, despre situația din Qatar: „Așteptăm să vedem ce se întâmplă”

Cosmin Contra, antrenorul lui Al-Arabi, a vorbit despre situația tensionată din Qatar, după ce federația qatareză a decis să amâne ultimele două meciuri din etapa #17 a campionatului, ca urmare a atacurilor lansate de Iran.

Al-Arabi ar fi trebuit să joace pe teren propriu împotriva celor de la Al-Sailiya. Înainte ca partida să fie amânată, Contra părea încrezător că aceasta se va putea disputa.

„Suntem OK, suntem cu echipa la hotel. Așteptăm să vedem dacă jucăm în seara asta. În principiu jucăm, dar așteptăm să vedem dacă se schimbă ceva în următoarele ore”, afirmase Cosmin Contra, conform fanatik.ro.

Costin Amzăr: „Nicăieri nu mai ești în siguranță!”

Împrumutat de Dinamo București la Al-Nasr, în Emiratele Arabe Unite, fundașul lateral a vorbit și el despre situația din Golf.

„Da, sunt OK! Până acum, știu că doar în Abu Dhabi au fost probleme. Oricum, nicăieri nu mai ești în siguranță! S-au anulat antrenamentele, meciurile, dar deocamdată totul este în regulă, nimic grav, să vedem ce o să se întâmple. Doamne-ajută să nu fie nimic grav”, a spus Amăzr, conform gsp.ro.

La auzul veștii că mai multe companii de zbor și-au anulat zborurile programate pe aeroporturile din Dubai, Costin Amzăr a declarat: „N-ai pe unde să scoți cămașa”.

