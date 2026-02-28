CFR, iertată de două penalty-uri FOTO. Scandal la Ovidiu: constănțenii s-au dus peste arbitri! Verdictul specialistului:  „Fazele sunt clare!” +13 foto
Superliga

CFR, iertată de două penalty-uri FOTO. Scandal la Ovidiu: constănțenii s-au dus peste arbitri! Verdictul specialistului: „Fazele sunt clare!”

alt-text Publicat: 28.02.2026, ora 22:45
alt-text Actualizat: 28.02.2026, ora 23:03
  • Farul - CFR Cluj 1-2. Scandal la finalul meciului de la Ovidiu, după ce constănțenii nu au primit două lovituri de pedeapsă la scorul de 2-1 pentru ardeleni.

CFR Cluj a obținut matematic calificarea în play-off, însă nervii au cedat după finalul partidei.

„Scot echipa de pe teren!” Gică Popescu, tiradă la adresa arbitrajului:  „Li s-a încețoșat ecranul?! Mă fac să mă gândesc la alte măgării”
Citește și
„Scot echipa de pe teren!” Gică Popescu, tiradă la adresa arbitrajului: „Li s-a încețoșat ecranul?! Mă fac să mă gândesc la alte măgării”
Citește mai mult
„Scot echipa de pe teren!” Gică Popescu, tiradă la adresa arbitrajului:  „Li s-a încețoșat ecranul?! Mă fac să mă gândesc la alte măgării”

Scandal la Ovidiu: constănțenii s-au dus peste arbitrii!

Conform DigiSport, Zoltan Iașko, directorul sportiv al Farului, antrenorul Ianis Zicu, Ionuț Vână și Denis Alibec au fost implicați într-un scandal cu brigada de arbitri condusă de Florin Andrei.

Cei 4 ar fi cerut vehement explicații pentru cele două faze la care Farul nu a primit penalty, prima, în minutul 69, la duelul dintre Matei Ilie și Gustavo, apoi, în minutul 90+1, la duelul dintre Huja și Doicaru.

Din camera VAR, Iulian Călin și Claudiu Marcu nu l-au chemat pe Florin Andrei să revadă fazele la monitorul de la marginea terenului.

Verdictul specialistului: „Fazele sunt clare!”

În direct la Digi Sport Special, Marius Avram, fostul arbitru FIFA, a analizat cele două faze controversate. Concluzia: Farul trebuia să primească două penalty-uri!

  • Min. 90+1: La o minge aruncată în careul CFR-ului, Doicaru îi ia fața lui Huja, însă e tras la pământ în momentul în care se pregătea să lovească balonul cu capul.
Farul - CFR Cluj - Penalty cerut de constănțeni în prelungiri (1).jpg
Farul - CFR Cluj - Penalty cerut de constănțeni în prelungiri (1).jpg

Galerie foto (13 imagini)

Farul - CFR Cluj - Penalty cerut de constănțeni în prelungiri (1).jpg Farul - CFR Cluj - Penalty cerut de constănțeni în prelungiri (2).jpg Farul - CFR Cluj - Penalty cerut de constănțeni în prelungiri (3).jpg Farul - CFR Cluj - Penalty cerut de constănțeni în prelungiri (4).jpg Farul - CFR Cluj - Penalty cerut de constănțeni în prelungiri (5).jpg
+13 Foto
labels.photo-gallery

Verdictul lui Marius Avram:

„Arbitrul ezită foarte mult, are privirea întoarsă spre asistent. Aștepta o informație, dacă a fost vreo ținere de tricou pe care ar fi putut s-o vadă tușierul.

Urmărind faza cu mare atenție, se vede cum jucătorul e ținut de tricou și răsucit în aer exact când voia să lovească mingea cu capul. Concluzia este că arbitrii trebuiau să acorde penalty și un cartonaș galben”.

Ar fi fost util să fie ajutat de cei din camera VAR pentru a revedea faza. Sunt convins că dacă o revedea ar fi acordat lovitură de la 11 metri. Sunt elemente suficiente pentru ca arbitrul să fie chemat să revadă fază. Reluările sunt foarte bune. Marius Avram
  • Min. 69: La o centrare trimisă în careul ardelenilor, Gustavo lovește mingea cu capul și este lovit cu capul în față de Matei Ilie.
Farul - CFR Cluj. Penalty-ul cerut de constănțeni în min. 69 (2).jpg
Farul - CFR Cluj. Penalty-ul cerut de constănțeni în min. 69 (2).jpg

Galerie foto (5 imagini)

Farul - CFR Cluj. Penalty-ul cerut de constănțeni în min. 69 (1).jpg Farul - CFR Cluj. Penalty-ul cerut de constănțeni în min. 69 (2).jpg Farul - CFR Cluj. Penalty-ul cerut de constănțeni în min. 69 (3).jpg Farul - CFR Cluj. Penalty-ul cerut de constănțeni în min. 69 (4).jpg Farul - CFR Cluj. Penalty-ul cerut de constănțeni în min. 69 (5).jpg
+5 Foto
labels.photo-gallery

Verdictul lui Marius Avram:

„Din câte văd, fundașul are o mișcare evidentă a capului către capul atacantul, care joacă în mod corect mingea. Aceasta se consideră o lovitură direct cu capul a adversarului și se acordă lovitură de pedeapsă.

Dacă la penalty-ul din prelungiri mai puteam găsi ceva motive pentru a nu chema arbitrul să revadă fază, aici nu pot găsi așa ceva. Fundașul îl lovește clar în zona feței pe atacant. Erau toate elemenetele pentru a chema arbitrul să vadă faza. Fazele sunt clare, sunt două penalty-uri neacordate”.

Victoria CFR-ului o poate trimite pe FCSB în play-out

CFR Cluj a obținut matematic calificarea în play-off și a compromis în mare parte șansele rivalei FCSB.

Campioana avea nevoie ca ardelenii să obțină cel mult un punct din duelurile cu Farul și Dinamo pentru a spera că îi pot întrece în clasament la finalul sezonului regulat.

FCSB e obligată să câștige ultimele două meciuri, cu UTA și U Cluj, pentru a mai spera la calificarea în play-off.

Ar ajunge la 49 de puncte și ar avea nevoie ca FC Argeș (46p în acest moment) să obțină cel mult două puncte din duelurile cu Dinamo (d) și Slobozia (a).

Este singurul scenariu care îi mai poate asigura campioanei prezența în lupta pentru titlu.

La egalitate de puncte, piteștenii au avantajul meciurilor directe pe care le-au câștigat cu 2-0, respectiv 1-0.

FCSB depinde marea rivală Dinamo și de Unirea Slobozia, echipă aflată abia pe locul 14.

Citește și

Usyk, duel cu regele kickboxingului Rivalul lui Daniel Ghiță va încerca să-l lase pe ucrainean fără centura WBC: „Cel mai bun împotriva celui mai bun”
Box
21:21
Usyk, duel cu regele kickboxingului Rivalul lui Daniel Ghiță va încerca să-l lase pe ucrainean fără centura WBC: „Cel mai bun împotriva celui mai bun”
Citește mai mult
Usyk, duel cu regele kickboxingului Rivalul lui Daniel Ghiță va încerca să-l lase pe ucrainean fără centura WBC: „Cel mai bun împotriva celui mai bun”
Finalissima, în pericol  Situația tensionată din Orientul Mijlociu ar putea afecta meciul dintre Spania și Argentina
Campionate
18:35
Finalissima, în pericol Situația tensionată din Orientul Mijlociu ar putea afecta meciul dintre Spania și Argentina
Citește mai mult
Finalissima, în pericol  Situația tensionată din Orientul Mijlociu ar putea afecta meciul dintre Spania și Argentina

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
CFR Cluj Florin Andrei FARUL PENALTY Marius Avram SCANDAL faze controversate
Știrile zilei din sport
„Nu ne mai prezentăm” Patronul FCSB amenință cu măsuri radicale, după scandalul de la Farul - CFR: „Vedem care sunt consecințele” + Ce spune regulamentul
Superliga
28.02
„Nu ne mai prezentăm” Patronul FCSB amenință cu măsuri radicale, după scandalul de la Farul - CFR: „Vedem care sunt consecințele” + Ce spune regulamentul
Citește mai mult
„Nu ne mai prezentăm” Patronul FCSB amenință cu măsuri radicale, după scandalul de la Farul - CFR: „Vedem care sunt consecințele” + Ce spune regulamentul
FCSB, destinație: play-out! Calcule. Un singur scenariu o mai poate duce pe campioană în play-off, după calificarea CFR-ului
Superliga
28.02
FCSB, destinație: play-out! Calcule. Un singur scenariu o mai poate duce pe campioană în play-off, după calificarea CFR-ului
Citește mai mult
FCSB, destinație: play-out! Calcule. Un singur scenariu o mai poate duce pe campioană în play-off, după calificarea CFR-ului
„S-au auzit mai multe explozii” GOLAZO.ro a vorbit cu antrenorii români afectați de război: „Nu mai poți fi sigur de nimic” + Meciul lui Contra, amânat
Stranieri
28.02
„S-au auzit mai multe explozii” GOLAZO.ro a vorbit cu antrenorii români afectați de război: „Nu mai poți fi sigur de nimic” + Meciul lui Contra, amânat
Citește mai mult
„S-au auzit mai multe explozii” GOLAZO.ro a vorbit cu antrenorii români afectați de război: „Nu mai poți fi sigur de nimic” + Meciul lui Contra, amânat
„Întruchiparea perfecțiunii” Nadia Comăneci, la 50 de ani de la 10-le perfect. Ce spune ea acum. Ce crede Simone Biles despre Nadia
Gimnastica
28.02
„Întruchiparea perfecțiunii” Nadia Comăneci, la 50 de ani de la 10-le perfect. Ce spune ea acum. Ce crede Simone Biles despre Nadia
Citește mai mult
„Întruchiparea perfecțiunii” Nadia Comăneci, la 50 de ani de la 10-le perfect. Ce spune ea acum. Ce crede Simone Biles despre Nadia
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:40
„Nu ne mai prezentăm” Patronul FCSB amenință cu măsuri radicale, după scandalul de la Farul - CFR: „Vedem care sunt consecințele” + Ce spune regulamentul
„Nu ne mai prezentăm” Patronul FCSB amenință cu măsuri radicale, după scandalul de la Farul - CFR: „Vedem care sunt consecințele” + Ce spune regulamentul
23:53
Chivu se apropie de Scudetto VIDEO. L-a învins și pe Șucu înainte de duelul care poate fi decisiv cu rivala AC Milan
Chivu se apropie de Scudetto VIDEO. L-a învins și pe Șucu înainte de duelul care poate fi decisiv cu rivala AC Milan
22:56
„Scot echipa de pe teren!” Gică Popescu, tiradă la adresa arbitrajului: „Li s-a încețoșat ecranul?! Mă fac să mă gândesc la alte măgării”
„Scot echipa de pe teren!” Gică Popescu, tiradă la adresa arbitrajului:  „Li s-a încețoșat ecranul?! Mă fac să mă gândesc la alte măgării”
22:45
CFR, iertată de două penalty-uri FOTO. Scandal la Ovidiu: constănțenii s-au dus peste arbitri! Verdictul specialistului: „Fazele sunt clare!”
CFR, iertată de două penalty-uri FOTO. Scandal la Ovidiu: constănțenii s-au dus peste arbitri! Verdictul specialistului:  „Fazele sunt clare!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!
Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!
Top stiri din sport
Astăzi se transformă fotbalul IFAB modifică mai multe reguli: ce se schimbă, cum și când se aplică noutățile. Care e primul turneu afectat
Campionatul Mondial
28.02
Astăzi se transformă fotbalul IFAB modifică mai multe reguli: ce se schimbă, cum și când se aplică noutățile. Care e primul turneu afectat
Citește mai mult
Astăzi se transformă fotbalul IFAB modifică mai multe reguli: ce se schimbă, cum și când se aplică noutățile. Care e primul turneu afectat
„Nu am semnat niciun contract” Răsturnare de situație în cazul lui Kennedy Boateng : „Oamenii sunt obsedați de viitorul meu”
Superliga
28.02
„Nu am semnat niciun contract” Răsturnare de situație în cazul lui Kennedy Boateng: „Oamenii sunt obsedați de viitorul meu”
Citește mai mult
„Nu am semnat niciun contract” Răsturnare de situație în cazul lui Kennedy Boateng : „Oamenii sunt obsedați de viitorul meu”
„Au mărit din pix chiria la stadion!” Ministrul Apărării, dezvăluiri șocante despre CSA Steaua: „Diurne cu 22.000 de € peste limita din lege. E o bătaie de joc”
Liga 2
28.02
„Au mărit din pix chiria la stadion!” Ministrul Apărării, dezvăluiri șocante despre CSA Steaua: „Diurne cu 22.000 de € peste limita din lege. E o bătaie de joc”
Citește mai mult
„Au mărit din pix chiria la stadion!” Ministrul Apărării, dezvăluiri șocante despre CSA Steaua: „Diurne cu 22.000 de € peste limita din lege. E o bătaie de joc”
Dan Petrescu presează Rapidul Litigiul de 120.000 de euro și implicațiile pentru licența UEFA
Superliga
28.02
Dan Petrescu presează Rapidul Litigiul de 120.000 de euro și implicațiile pentru licența UEFA
Citește mai mult
Dan Petrescu presează Rapidul Litigiul de 120.000 de euro și implicațiile pentru licența UEFA

Echipe/Competiții

fcsb 60 CFR Cluj 20 dinamo bucuresti 33 rapid 17 Universitatea Craiova 4 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 7 farul constanta 15

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
01.03

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share