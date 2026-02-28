Farul - CFR Cluj 1-2. Scandal la finalul meciului de la Ovidiu, după ce constănțenii nu au primit două lovituri de pedeapsă la scorul de 2-1 pentru ardeleni.

CFR Cluj a obținut matematic calificarea în play-off, însă nervii au cedat după finalul partidei.

Scandal la Ovidiu: constănțenii s-au dus peste arbitrii!

Conform DigiSport, Zoltan Iașko, directorul sportiv al Farului, antrenorul Ianis Zicu, Ionuț Vână și Denis Alibec au fost implicați într-un scandal cu brigada de arbitri condusă de Florin Andrei.

Cei 4 ar fi cerut vehement explicații pentru cele două faze la care Farul nu a primit penalty, prima, în minutul 69, la duelul dintre Matei Ilie și Gustavo, apoi, în minutul 90+1, la duelul dintre Huja și Doicaru.

Din camera VAR, Iulian Călin și Claudiu Marcu nu l-au chemat pe Florin Andrei să revadă fazele la monitorul de la marginea terenului.

Verdictul specialistului: „Fazele sunt clare!”

În direct la Digi Sport Special, Marius Avram, fostul arbitru FIFA, a analizat cele două faze controversate. Concluzia: Farul trebuia să primească două penalty-uri!

Min. 90+1: La o minge aruncată în careul CFR-ului, Doicaru îi ia fața lui Huja, însă e tras la pământ în momentul în care se pregătea să lovească balonul cu capul.

Verdictul lui Marius Avram:

„Arbitrul ezită foarte mult, are privirea întoarsă spre asistent. Aștepta o informație, dacă a fost vreo ținere de tricou pe care ar fi putut s-o vadă tușierul.

Urmărind faza cu mare atenție, se vede cum jucătorul e ținut de tricou și răsucit în aer exact când voia să lovească mingea cu capul. Concluzia este că arbitrii trebuiau să acorde penalty și un cartonaș galben”.

Ar fi fost util să fie ajutat de cei din camera VAR pentru a revedea faza. Sunt convins că dacă o revedea ar fi acordat lovitură de la 11 metri. Sunt elemente suficiente pentru ca arbitrul să fie chemat să revadă fază. Reluările sunt foarte bune. Marius Avram

Min. 69: La o centrare trimisă în careul ardelenilor, Gustavo lovește mingea cu capul și este lovit cu capul în față de Matei Ilie.

Verdictul lui Marius Avram:

„Din câte văd, fundașul are o mișcare evidentă a capului către capul atacantul, care joacă în mod corect mingea. Aceasta se consideră o lovitură direct cu capul a adversarului și se acordă lovitură de pedeapsă.

Dacă la penalty-ul din prelungiri mai puteam găsi ceva motive pentru a nu chema arbitrul să revadă fază, aici nu pot găsi așa ceva. Fundașul îl lovește clar în zona feței pe atacant. Erau toate elemenetele pentru a chema arbitrul să vadă faza. Fazele sunt clare, sunt două penalty-uri neacordate”.

Victoria CFR-ului o poate trimite pe FCSB în play-out

CFR Cluj a obținut matematic calificarea în play-off și a compromis în mare parte șansele rivalei FCSB.

Campioana avea nevoie ca ardelenii să obțină cel mult un punct din duelurile cu Farul și Dinamo pentru a spera că îi pot întrece în clasament la finalul sezonului regulat.

FCSB e obligată să câștige ultimele două meciuri, cu UTA și U Cluj, pentru a mai spera la calificarea în play-off.

Ar ajunge la 49 de puncte și ar avea nevoie ca FC Argeș (46p în acest moment) să obțină cel mult două puncte din duelurile cu Dinamo (d) și Slobozia (a).

Este singurul scenariu care îi mai poate asigura campioanei prezența în lupta pentru titlu.

La egalitate de puncte, piteștenii au avantajul meciurilor directe pe care le-au câștigat cu 2-0, respectiv 1-0.

FCSB depinde marea rivală Dinamo și de Unirea Slobozia, echipă aflată abia pe locul 14.

