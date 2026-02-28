„Atunci va juca Târnovanu” Când ar putea reveni portarul în primul „11” al FCSB » Pleacă în vară?

Impresarul Ioan Becali (73 de ani) a vorbit despre situația lui Ștefan Târnovanu (25 de ani), care a pierdut locul de titular în poarta echipei FCSB.

Târnvovanu nu a mai jucat în ultimele șase partide din campionat, fiind înlocuit între buturi de Matei Popa (18 ani), prin care campioana en-titre îndeplinește regula U21.

Giovanni Becali, despre Ștefan Târnovanu: „În play-off sigur va juca”

Ioan Becali crede că Târnovanu va reveni în poartă în cazul în care FCSB se va califica în play-off-ul Ligii 1.

În schimb, dacă roș-albaștrii vor juca în play-out, impresarul consideră că ambii portari vor fi folosiți în ultimele meciuri din campionat.

Mai mult, acesta a explicat că Târnovanu ar putea pleca în vara acestui an, dacă va apărea o ofertă.

„Nu vreau să-l deranjez (n.r. pe Gigi Becali). De la Moruțan de atunci nu l-am mai deranjat. Nu am mai vorbit.

Am vorbit despre Târnovanu mi se pare. Că o să joace și să vină o ofertă și va vedea ce face. Eu cred că dacă intră în play-off joacă sigur.

Și aici (n.r. în play-out) ce să mai apere după aia? Ce să facă? Că tot pe 7 va fi. Și cu Târnovanu am vorbit, l-am liniștit și cu asta basta. E liniștit și indiferent ce se întâmplă va juca și copilul (n.r. Matei Popa), va juca și Târnovanu.

În play-off sigur va juca Târnovanu. În play-out, unul, altul, nu e o problemă ”, a declarat Giovanni Becali, conform fanatik.ro.

4,5 milioane de euro este cota de piață a lui Ștefan Târnovanu, conform Transfermarkt

Stefan Târnovanu a ajuns la FCSB în iarna lui 2020, când era transferat de la Poli Iași, în schimbul sumei de 350.000 de euro.

În 201 de apariții la gruparea roș-albastră, a încasat 222 de goluri și a bifat 71 de meciuri fără gol primit.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport