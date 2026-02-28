„Scot echipa de pe teren!” Gică Popescu, tiradă la adresa arbitrajului:  „Li s-a încețoșat ecranul?! Mă fac să mă gândesc la alte măgării” +5 foto
Gică Popescu (FOTO: captură Digi Sport)
„Scot echipa de pe teren!” Gică Popescu, tiradă la adresa arbitrajului: „Li s-a încețoșat ecranul?! Mă fac să mă gândesc la alte măgării”

Silviu Dumitru
Publicat: 28.02.2026, ora 22:56
Actualizat: 28.02.2026, ora 23:02
  • Farul - CFR Cluj 1-2. Gică Popescu (58 de ani), președintele „marinarilor”, a amenințat că va scoate echipa de pe teren, dacă vor mai exista decizii eronate de arbitraj împotriva echipei sale.

S-a lăsat cu scandal după meciul de la Ovidiu. Farul consideră că trebuia să primească penalty la două faze: prima, în minutul 69, la duelul dintre Matei Ilie și Gustavo, apoi, în minutul 90+1, la duelul dintre Huja și Doicaru.

Din camera VAR, Iulian Călin și Claudiu Marcu nu l-au chemat pe Florin Andrei să revadă fazele la monitorul de la marginea terenului.

Gică Popescu: „E al doilea meci consecutiv când e viciere de rezultat”

„Îl vezi că îl ține ăla de tricou, se răsucește în aer! Și la prima îi dă cu capul în față lui Gustavo, nu se poate, asta e rea intenție! De ce? Al doilea meci consecutiv! De ce? Se întâmplă ceva! E al doilea meci consecutiv când e viciere de rezultat prin deciziile arbitrilor.

Meciul nu contează cum îl începi, contează cum îl termini. Și noi puteam să-l terminăm, foarte bine, la egalitate. Cu una dintre cele două situații de penalty. Sau amândouă! Bine, dacă dădea una puteam să spunem că nu mai era a doua.

Dar nu pierdeam în seara aceasta. Dacă îmi dai penalty în minutul 90+2, nu pierd. La fel la Pitești (n.r. - Mioveni, 0-1 cu FC Argeș), dacă îl dai pe Tudose afară, am 60 de minute să joc cu om în plus, nu știu care e rezultatul”, a declarat Gică Popescu la Digi Sport.

Gică Popescu: „Scot echipa de pe teren!”

„Baciul” a explicat că, în cazul în care va considera că arbitrii vor mai lua decizii greșite împotriva Farului, le va cere jucătorilor să părăsească terenul.

„Este a doua greșeală flagrantă care se face împotriva noastră, după meciul de la Pitești când trebuia să acorde fundașului piteștean (n.r. Mario Tudose) cartonaș roșu în minutul 53, și sunt convins că rezultatul ar fi putut să fie altfel. Una este să joci 11 contra 11 și alta este să joci cu un om în plus aproape 60 de minute.

Și vin alte două greșeli flagrante în seara aceasta, m-am ferit să fac o anumită evaluare până nu am revăzut cele două faulturi clare și părerea lui Marius Avram, care a considerat că au fost penalty-uri.

Eu, în continuare, îmi păstrez bunul-simț și calmul, însă nu vreau să ajungem ca la un moment dat să scoatem echipa de pe teren, pentru că o voi face! Credeți-mă, o voi face! Dacă se va mai întâmpla vreodată așa ceva... astfel de greșeli te duc la disperare.

Suntem într-o situație nu foarte bună în clasament, avem nevoie de puncte pentru a nu intra în acea zonă periculoasă din subsolul clasamentului, însă cu astfel de greșeli împotriva noastră... ajungi la un moment dat să ai o astfel de reacție și să iei o asemenea decizie.

Suntem la capătul răbdării după ultimele meciuri. Nu înțeleg, arbitrul poate greși, poate să fie prost poziționat. Tușierul are circumstanțe, era de partea cealaltă a corpului. VAR-ul? De ce mai e VAR? Dacă îl chema la VAR și arbitrul spunea «Nu, domnule, am văzut eu, nu dau penalty», atunci OK!

Ce element (n.r. - a lipsit pentru a fi acordat penalty)? Să aibă pistolul, să-i tragă în picior? VAR-ul, care se uită de 10 ori la reluări, de ce are rea intenție?

Scuzați-mă... Sunt două meciuri, unul după altul. La Pitești, cel mai bun arbitru român (n.r. Istvan Kovacs) nu dă al doilea galben. Nu dă fault! Dacă dă fault, este implicit galben și jucător eliminat.

Atunci a făcut o chestie șmecherească. Scuzați-mi expresia, e șmecherie asta, să nu dai fault ca să nu dai galben și după roșu. Acum venim acasă și avem două penalty-uri. Cât de mult bun-simț să avem și să suportăm astfel de greșeli împotriva noastră?”, a mai spus Popescu.

Gică Popescu: „Nu mă face să mă gândesc la alte măgării?”

Gică Popescu este cel mai deranjat de faptul că cei din camera VAR nu au intervenit pentru a-i cere „centralului” Florin Andrei să revadă fazele controversate.

„Ce să mai îmi explice? Nu se poate, eu pierd puncte, am pierdut puncte aici, se apropie echipele din subsolul clasamentului de mine. Nu mă face să mă gândesc la alte măgării? Scuzați-mă, mă gândesc la tot felul de alte prostii.

Nu poți să nu vezi. Nu vede arbitrul, nu vede tușierul, dar nici VAR-ul? Li s-a încețoșat ecranul de la televizor și n-au văzut? Dă-o-ncolo! Dacă n-ar fi fost VAR, ziceam că nu avem VAR, n-a văzut, prost poziționat. Dar nici centralul, tușierul și nici VAR-ul?! Nu o dată, de două ori! Asta e rea intenție, vă spun eu! Cât să suportăm?

După aia, ieși afară, faci declarații și te cheamă pe la comisii, să te amendeze, să te suspende pentru că ai dreptate. Dacă n-ai avea dreptate, ok! Când l-am văzut pe Marius Avram și a zis că e penalty 100% la ambele... Una (n.r. fază), ok, dar la a doua? De ce mai avem VAR?

Ajungem în situații să scoatem echipa de pe teren, trebuie să fac un protest la nivelul cel mai înalt, scot echipa de pe teren și la revedere, plecăm acasă, că oricum pierdem 3-0.

Am pierdut în seara asta, scoteam echipa de pe teren la al doilea penalty, era 3-0, nu mai era 2-1. Ajungi într-o astfel de situație, credeți-mă! Ce am putea să facem altceva?

Și uite așa trec punctele pe lângă noi, ne ducem spre final, începem să tremurăm că intrăm într-o zonă periculoasă. De ce? Pe greșelile arbitrilor? Astăzi așa a fost. Marcam și se termina meciul.

Luam un punct cu o echipă bună, foarte pragmatică, și adunam puncte. Pentru noi e foarte important fiecare punct”, a concluzionat oficialul constănțenilor.

Eu, ce-am văzut, în liga noastră trebuie să faci scandal ca să ai arbitraje bune. Să ieși afară, să faci ce a făcut Dani Coman, să înjuri arbitri, să ai o reacție violentă la adresa arbitrilor și ai scăpat foarte bine, iei o amendă și s-a terminat. Eu vreau să avem o ținută corectă, de bun-simț și de fair-play. Dar te aduc la disperare! Gică Popescu, președinte Farul Constanța

În urma rezultatului de sâmbătă seara, Farul Constanța ocupă locul în clasamentul Ligii 1, cu 37 de puncte. De cealaltă parte, CFR Cluj a acumulat 50 de puncte și și-a asigurat prezența în play-off.

Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
