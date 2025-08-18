Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani), antrenorul lui U Cluj, a prefațat partida cu Farul Constanța, care va închide etapa #6 din Liga 1.

Sabău a vorbit despre situația lotului echipei sale înaintea următorului meci și este încântat de transferul lui Andrei Gheorghiță, care poate reprezenta un plus pentru U Cluj.

Farul - U Cluj. Ioan Ovidiu Sabău: „Gheorghiță e pregătit”

Tehnicianul „șepcilor roșii” a transmis că jucătorul împrumutat de la FCSB este apt pentru a debuta la echipă.

„Cred că încet-încet putem să ne pregătim normal, toți jucătorii să ajungă la un nivel bun și ar trebui să arătăm mult mai bine. La asta mă aștept din partea jucătorilor.

Noi am ridicat așteptările, iar lumea nu mai acceptă ca U să nu fie în play-off, nu mai acceptă să nu vadă atitudine și implicare. Să nu uităm că în singurul meci în care am jucat acasă, am avut probleme legate de accidentări, improvizații, am pierdut partide în ultimele minute.

Cisse, Capradossi și Toșca se antrenează normal, dar mai au nevoie de 2-3 săptămâni să își intre în ritm.

Gheorghiță e pregătit. El s-a antrenat normal. E un mare câștig că e pregătit și eu cred că, așa cum l-am văzut, ni se potrivește destul de mult”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău, la conferința de presă, potrivit digisport.ro.

Gheorghiță a bifat 14 apariții în tricoul celor de la FCSB, reușind un singur gol, în meciul cu PAOK, scor 1-2, în play-off-ul pentru optimile Europa League.

